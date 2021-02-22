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Çiftlik Bank dizi oluyor: Tosun

Çiftlik Bank'ın hikayesi 6 bölümlük mini dizi oluyor. 'Tosun' adlı diziyi Özer Feyzioğlu yönetecek.
 22 Şubat 2021 16:46
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Çiftlik Bank dizi oluyor: Tosun

Kurduğu Çiftlik Bank ile çok sayıda kişiyi dolandıran Mehmet Aydın'ın hikayesi diziye aktarılıyor

Daha önce Müslüm, Ayla, Naim gibi ilgiyle izlenen hayat hikayelerini beyazperdeye aktaran Dijital Sanatlar'ın çekeceği dizinin adı Mehmet Aydın'ın lakabından yola çıkılarak 'Tosun' oldu.

Acun Ilıcalı'nın yılbaşında açtığı Exxen isimli platformda yayınlanacak proje 6 bölümlük mini dizi olarak çekilecek.

TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; cast çalışmaları devam eden diziyi Özer Feyzioğlu yönetecek. Çekimler mart sonunda başlayacak.
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