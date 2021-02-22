Erdoğan kendisine öpücükler gönderen parti üyesine böyle karşılık verdi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'deki kongrede yaptığı konuşma sırasında kendisine öpücükler gönderen AK Parti üyesine "Seviyorum seni, tamam. Seviyorum. Sevgine de inanıyorum" sözleriyle karşılık verdi.
|22 Şubat 2021 16:54
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Halkapınar Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti İzmir 7. Olağan İl Kongresi'ne katılırken, Hakkari ve Nevşehir il kongrelerine de canlı bağlantıyla seslendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan kongrede yaptığı konuşma sırasında kendisine öpücükler gönderen AK Parti üyesine "Seviyorum seni, tamam. Seviyorum. Sevgine de inanıyorum" sözleriyle karşılık verdi.Erdoğan: Berat beyin talihsizliği, damat sıfatı birikiminin önüne geçti
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