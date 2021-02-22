Erdoğan'dan vatandaşlara kentsel dönüşüm çağrısı
Deprem Konutları Temel Atma Töreni'ne katılan Erdoğan, vatandaşlara kentsel dönüşüm çağrısı yaptı, "Güçlendirme değil yenilemeden yanayım" dedi.
|22 Şubat 2021 16:59
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayraklı'da Deprem Konutları Temel Atma ve Göztepe Stadı Açılış Töreni'nde konuşuyor.
Erdoğan'ın konuşumasının satır başları;
"(İzmir) Depremden 10 ay sonra 2021'in Ağustos ayı itibarıyla konutların teslimine başlıyoruz. Etaplar halinde 5 bin konutu teslim edeceğiz."
"Bayraklı'daki rezerv alanda inşa edeceğimiz konutları, İzmir'in ihtiyaç duyduğu stok dönüşüm konutu olarak da kullanacağız."
"Son 8 yıldır İzmir'de riskli yapı olarak tespit edilen 20 bine yakın binadan 18 bine yakınının yıkımını gerçekleştirdik."
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