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Erdoğan'dan vatandaşlara kentsel dönüşüm çağrısı

Deprem Konutları Temel Atma Töreni'ne katılan Erdoğan, vatandaşlara kentsel dönüşüm çağrısı yaptı, "Güçlendirme değil yenilemeden yanayım" dedi.
 22 Şubat 2021 16:59
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Erdoğan'dan vatandaşlara kentsel dönüşüm çağrısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bayraklı'da Deprem Konutları Temel Atma ve Göztepe Stadı Açılış Töreni'nde konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşumasının satır başları;

"(İzmir) Depremden 10 ay sonra 2021'in Ağustos ayı itibarıyla konutların teslimine başlıyoruz. Etaplar halinde 5 bin konutu teslim edeceğiz."

"Bayraklı'daki rezerv alanda inşa edeceğimiz konutları, İzmir'in ihtiyaç duyduğu stok dönüşüm konutu olarak da kullanacağız."

"Son 8 yıldır İzmir'de riskli yapı olarak tespit edilen 20 bine yakın binadan 18 bine yakınının yıkımını gerçekleştirdik."

Anadolu Ajansı
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