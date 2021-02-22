1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İşte mart ayında normalleşecek iller

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın Kovid-19 salgınının seyrine göre tedbiri elden bırakmayacak şekilde normalleşme adımlarının mart ayında atılacağına ilişkin açıklaması esnafta büyük heyecana yol açarken koronavirüs tedbirlerine ilişkin de yeni bir modele geçilecek. Mart ayında uygulamaya alınacak normalleşme adımları Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan il bazında koronavirüs vaka tablolarına göre şekillenecek.
 22 Şubat 2021 17:23
+Aa- Yazdır
İşte mart ayında normalleşecek iller

Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan'ın Kovid-19 salgınının seyrine göre tedbiri elden bırakmayacak şekilde normalleşme adımlarının mart ayında atılacağına ilişkin açıklaması esnafta büyük heyecana yol açtı.

Salgın tedbirleri sebebiyle aylardır işine ara vermek zorunda kalan esnafı rahatlatacak adımlar ise bir takım kriterler göz önünde bulundurularak atılacak. Normalleşme sürecinde en büyük kriter ise illerin vaka ve aşı oranları olacak.

İL BAZINDA AÇILIP KAPANMA OLACAK

Bu noktada ise Sağlık Bakanlığı'nın haftalık olarak açıkladığı il il vaka artış haritası normalleşme sürecinin seyrini belirleyecek ve ülke genelinde tümden kapanma ya da açılma yerine artık iller bazında kapanma ya da açılma hayata geçirilecek.

VAKA SAYILARINA GÖRE İLLER SINIFLANDIRILACAK

Vaka sayısı ve aşılanma oranları göz önünde bulundurularak iller 'düşük', 'orta', 'yüksek' ve 'çok yüksek riskli' olarak sınıflandırılacak ve illerin normalleşme takvimi buna göre şekillenecek.

Yüz binde 10'un altında vaka görülen iller "düşük riskli, yüz binde 11-35 arası vaka olan iller orta riskli, yüz binde 36-100 arası vakası bulunan iller yüksek riskli, yüz binde 100'ün üstünde vaka seyri görülen iller ise çok yüksek riskli olarak belirlenecek. Düşük riskli iller "mavi", orta risk "sarı", yüksek risk "turuncu", çok yüksek risk "kırmızı" ile gösterilecek.

İKİ HAFTADA BİR GÜNCELLENECEK

İşletmelere uygulanan kısıtlamalar ile hafta sonu yasaklarına yöne verecek güncelleme ise iki haftada bir Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanacak. Şayet bir ildeki vaka sayısı artışa geçerse o ile yönelik kapanma ya da tam tersi vaka sayısında azalma olursa açılma gündeme gelecek. Yeni modeller bir nevi illerin kaderini o ilde yaşayan vatandaşlar belirlemiş olacak. Salgın sürecinde tedbiri elden bırakmayan ve kurallara eksiksiz uyan illerde tedbirler kontrollü bir şekilde gevşetilecek.

EĞİTİMDE DÖNÜŞÜMLÜ MODEL

Koronavirüs risk grubunda düşük seviyede yer alan illerde 1 Mart tarihinden itibaren tüm okullarda da yüz yüze eğitime geçilecek. Ancak kademeli normalleşme döneminde dönüşümlü eğitim modeli uygulanacak. Sınıflar ikişerli gruplara bölünecek ve Pazartesi, Salı ve Perşembe, Cuma şeklinde okullarda eğitim verilecek Çarşamba günlerinde ise okullarda dezenfeksiyon işlemi gerçekleştirilecek.

3 İL VAKA SAYISINA GÖRE EN DÜŞÜK RİSK GRUBUNDA

Koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirlere ve getirilen kısıtlamalara yönelik mart ayında startı verilecek yeni modele ve Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı haftalık koronavirüs vaka sayılarına göre değişiklik olmaması halinde 3 il en düşük risk grubunda bulunurken, 9 il çok yüksek düzeyli risk grubunda, 27 il orta düzeyli risk grubunda, 42 il yüksek düzeyli risk grubunda yer alıyor.

Haftalık koronavirüs vaka tablosuna göre mart ayının ilk haftasında normalleşme sürecine hızla girecek iller yüz binde 10'nun altında vaka sayısı ile Şırnak, Hakkari ve Bitlis olacak.

İL PANDEMİ KURULLARI BELİRLEYECEK

Orta düzey risk grubunda yer alan illerde ise haftalık vaka sayılarına göre il pandemi kurulları tarafından alınan kararlar doğrultusunda farklı uygulamalara gidilebilecek ve kontrollü açılışın uygulanacağı alanlar değişiklik gösterebilecek.

Yüksek risk grubunda yer alan illerde ise normalleşme için vaka sayılarının düşmesi beklenecek.

ORTA RİSKLİ

Yüz binde 11-35 arası vaka olan iller:

Batman, Van, Mardin, Muş, Diyarbakır, Kars, Siirt, Afyonkarahisar, Çankırı, Iğdır, Gaziantep, Bingöl, Şanlıurfa, Ağrı, Uşak, Kastamonu, Kırşehir, Eskişehir, Denizli, Sivas, Isparta, Karabük, Bursa, Aydın, Çorum, Bilecik, Ankara.

YÜKSEK RİSKLİ

Yüz binde 36-100 arası vakası bulunan iller:

Çanakkale, Erzurum, Tunceli, Kahramanmaraş, Yozgat, Malatya, Manisa, Kırıkkale, Düzce, İzmir, Bartın, Bolu. Elazığ, Kütahya, Kırklareli, Kilis, Zonguldak, Niğde, Muğla, Tekirdağ, Kayseri, Adana, İstanbul, Erzincan, Bayburt, Hatay, Ardahan, Edirne, Nevşehir, Yalova, Burdur, Sakarya, Antalya, Artvin, Sinop, Balıkesir, Kocaeli, Mersin, Konya, Aksaray, Amasya, Gümüşhane.

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ

Yüz binde 100'ün üstünde vaka seyri görülen iller:

Adıyaman, Tokat, Karaman, Osmaniye, Samsun, Giresun, Ordu, Rize ve Trabzon.

GÜVENLİ İŞLETME SERTİFİKASI VERİYORUZ

Yeme içme sektöründe 150 bine yakın işletme bulunduğunu ve sektörde 2 milyonu aşkın kişinin doğrudan istihdam edildiğini belirten Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, ''Bütün üyelerimiz işletmelerinde hijyen ve gıda güvenliği ön plana çıkaracak önlemler aldı. Ateş ölçümü, masalar arası yeterli mesafe bırakılması, dezenfektan veya kolonya dağıtılması, maske dağıtımı gibi önlemlerin yanı sıra TSE işbirliğiyle Güvenli İşletme Sertifikası veriyoruz. Bu sertifikayla işletmeler uzman denetçiler tarafından denetleniyor.'' dedi.

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Henüz net bir tarih söz konusu olmasa da üyeleri hemen işletmeler açılacakmış gibi hazırlıklar yapması konusunda bilgilendirdiklerini belirten Bingöl, ''Bu yüzden dijital menüler, ateş ölçer cihazlar ve bazı yerlere HES kodu okuyucu cihazlar bile kurdurduk. Dolayısıyla açılış kararının verilmesiyle birlikte birkaç gün içerisinde hemen hizmet vermeye hazır olacağız.'' diye konuştu.

RESTORANLAR İÇİN 7 NORMALLEŞME ŞARTI

Türk Standartları Enstitüsü, normalleşme sürecine geçildiğinde restoranlarda alınacak önlemleri belirledi.

İşte o önlemler...

Müşterilere Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorulacak.

Müşterilerin ateşleri ölçülecek. Kişi sayısına göre müşteri kabul edilecek.

Restoranlarda masalar sosyal mesafeye uygun şekilde hazırlanacak.

Çatal, kaşık ve bıçaklar paketli şekilde masaya koyulacak.

Maske, mesafe, temizlik kurallarına dikkat edilecek.

Her masada hijyen ürünleri olacak.

Masalar her müşteriden sonra temizlenecek.

Şartları sağlayan kuruluşlar, TSE COVID-19 Güvenli İşletme Belgesi almaya hak kazanacak. Belgenin geçerlilik süresi bir yıl olacak.

ESNAF İÇİN FAİZSİZ KREDİ ÇAĞRISI

Yaklaşık 1 yıldır Kovid-19 tedbirleri kapsamında esnafın çok zor bir süreç geçirdiğini ve birikimlerini bu dönemde harcadığını aktaran Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken kademeli normalleşme sürecinde esnafın sermaye için krediye ihtiyacı olduğuna işaret etti.

Palandöken, "Adeta sıfırdan başlayacak olan esnafımız ile yeni esnaf olmak isteyen fakat salgın nedeniyle erteleyenler için ayağa kalkış kredisi verilmeli. Bu sermaye için kullanılacak 6 ay geri ödemesiz ve sıfır faizli kredi esnafımıza ve esnaf olmak isteyenlere can suyu olur." ifadelerini kullandı.

Öte yandan esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlerine yönelik şubat ayı gelir kaybı ve kira desteği ödemelerinin başladı.

Kenan Biter
Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
6 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Turizm kenti Antalya'da 55 noktada karantina uygulanıyor
22 Şubat 2021 17:13		 Afyonkarahisar'da iki köy karantinaya alındı
22 Şubat 2021 16:50
Özlem Zengin ile ilgili paylaşımı yapan avukata soruşturma
22 Şubat 2021 16:08		 Milli Savunma Üniversitesi'nin sınav başvuruları için yarın son gün
22 Şubat 2021 14:48
En çok vaka görülen ilde, 68 yerleşim yeri karantinada
22 Şubat 2021 13:46		 TÜİK, 'iş gücü istatistiklerinde' revizyon gerçekleştirilecek
22 Şubat 2021 13:37
'Lanet olsun oylarınıza' diyen Özhaseki'den geri adım
22 Şubat 2021 13:30		 1 kilometre hız farkı nedeniyle kesilen 288 TL'lik cezayı iptal ettirdi
22 Şubat 2021 12:45
15 Temmuz şehitlerinin kabirlerinin bulunduğu tahrip edilen 79 mezar onarılıyor
22 Şubat 2021 12:39		 Adıyaman'da 83 ev Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
22 Şubat 2021 12:38
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:55 - Erdoğan'dan 'Aylan bebek' hatırlatması: Unutmadık, unutmayacağız18:47 - İstanbul İl MEM çıkardı: 6 ayda bir yayınlanacak dijital dergi18:40 - Aile katliamı yapan zanlıya 'PKK sempatizanlığı'ndan soruşturma18:37 - 'Karabağ'ın yeniden inşası konusunda büyük bir çabanın içinde olacağız'18:31 - Antalya'ya turizmde yeni rakip geliyor18:21 - Kadın doktora şiddete 16 saatte jet dava
18:19 - Borsa günü düşüşle tamamladı18:13 - WhatsApp'ın gizlilik politikasını kabul etmezseniz hesabınıza ne olacak?18:04 - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Dünya 13 sivil şehidimize sessiz kaldı18:00 - Bakan Karaismailoğlu: 5B'nin fırlatılışı için gün sayıyoruz17:51 - Mustafa Varank: Beyaz eşya sektörünün büyümesi devam ediyor17:48 - Gram altın günü 12 TL artışla kapattı
17:41 - Vali sokak sokak dolaşıp 'koronavirüs' uyarısı yaptı17:26 - Dolar günü 7,04 TL'den tamamladı17:23 - İşte mart ayında normalleşecek iller17:13 - Turizm kenti Antalya'da 55 noktada karantina uygulanıyor16:59 - Erdoğan'dan vatandaşlara kentsel dönüşüm çağrısı
16:57 - Denizli'de FETÖ'nün hücre evlerinde yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Adalet Bakanı: 13 bin yeni personel alım ilanı yayımlanıyor
İşte mart ayında normalleşecek iller
Altında 3 gün arayla iki önemli düzenleme
AK Parti'nin yeni İstanbul İl Başkanı adayı belli oldu
'Lanet olsun oylarınıza' diyen Özhaseki'den geri adım
Altın ve dolar yükselişe geçti
Erdoğan: Berat beyin talihsizliği, damat sıfatı birikiminin önüne geçti
Gelecek ve Deva iddiasında olanlar kamu personeli için neler vadediyor?
Aile hekimleri hastaneleri solladı
Prof. Dr. Özlü: O bölgelerde okullar hibrit eğitimle başlayabilir
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sözlük yazarlarının asabi oluşu 11
kola iddialaşması 1
Türkiye Satranç Öğreniyor Projesi 1
4 yaşındaki çocuğun cinayete kurban gitmesi 2
filtre kahve 1
bi şey diyecektim 2
yavşak 3
yüzen ada 1
ankara'da nerde ne yenir 5
2021 süper lig şampiyonu 5
SON İLANLAR
Ardahan SYDV personel alacak
TEİAŞ engelli işçi alacak
TEİAŞ eski hükümlü işçi alacak
Yağlıdere Belediyesi işçi alacak
Hakkari İl Özel İdaresi eski hükümlü işçi alacak
Çankaya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam