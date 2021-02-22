1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Vali sokak sokak dolaşıp 'koronavirüs' uyarısı yaptı

Giresun Valisi Enever Ünlü, koronavirüs vakalarının çok yüksek çıkması üzerine sokakları dolaşarak vatandaşları uyardı.
 22 Şubat 2021 17:41
+Aa- Yazdır
Vali sokak sokak dolaşıp 'koronavirüs' uyarısı yaptı

Nüfusa düşen Kovid-19 vaka oranı en yüksek seyreden 4. il olan Giresun'da, Atatürk Meydanı'ndaki banklara oturarak vakit geçirenlere sosyal mesafe kuralını hatırlatan Ünlü, vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini söyledi.

Daha sonra HES kodu ile Gazi Caddesi'ne giriş yapan Vali Ünlü, buradaki esnaf ile görüştü, sosyal mesafe, maske ve temizlik konularında duyarlı olmalarını istedi.

Ünlü, caddede gördüğü yaşlı vatandaşları maske konusunda uyardı, dışarıda çok bulunmamaları ve aşı yaptırmaları gerektiğini belirtti. Ünlü, ardından Orhan Yılmaz Caddesi ve Malpazarı mevkilerinde de vatandaşlara uyarılarda bulundu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
725 nüfuslu köyde köy imamı hariç herkesin soyadı aynı
22 Şubat 2021 16:22		 Mutasyonlu virüse rastlanan Zonguldak'ta yoğunluk!
22 Şubat 2021 15:49
Bu ilçede 5 kişide mutasyonlu virüs tespit edildi
22 Şubat 2021 15:15		 Kaymakamlıktan ev hanımlarına uyarı: Evlerde bir araya gelmeyin
22 Şubat 2021 15:02
Riskli iller arasında yer alan Tokat'ta pes dedirten görüntüler
22 Şubat 2021 14:54		 Mahallelinin 'navigasyon' isyanı
22 Şubat 2021 14:31
Vaka sayılarını düştüğü ilde temaslıların dışarıya çıkmasına izin verilmedi
22 Şubat 2021 13:59		 Çöpten elde edilen enerjiyle binlerce hanenin elektrik ihtiyacı karşılanıyor
22 Şubat 2021 13:31
Tarihin ilk apartmanlarından biri: 3 bin yıllık Avdalaz Kalesi
21 Şubat 2021 20:16		 Vakaların arttığı ilçede halk pazarları kurulmayacak
21 Şubat 2021 17:58
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:55 - Erdoğan'dan 'Aylan bebek' hatırlatması: Unutmadık, unutmayacağız18:47 - İstanbul İl MEM çıkardı: 6 ayda bir yayınlanacak dijital dergi18:40 - Aile katliamı yapan zanlıya 'PKK sempatizanlığı'ndan soruşturma18:37 - 'Karabağ'ın yeniden inşası konusunda büyük bir çabanın içinde olacağız'18:31 - Antalya'ya turizmde yeni rakip geliyor18:21 - Kadın doktora şiddete 16 saatte jet dava
18:19 - Borsa günü düşüşle tamamladı18:13 - WhatsApp'ın gizlilik politikasını kabul etmezseniz hesabınıza ne olacak?18:04 - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Dünya 13 sivil şehidimize sessiz kaldı18:00 - Bakan Karaismailoğlu: 5B'nin fırlatılışı için gün sayıyoruz17:51 - Mustafa Varank: Beyaz eşya sektörünün büyümesi devam ediyor17:48 - Gram altın günü 12 TL artışla kapattı
17:41 - Vali sokak sokak dolaşıp 'koronavirüs' uyarısı yaptı17:26 - Dolar günü 7,04 TL'den tamamladı17:23 - İşte mart ayında normalleşecek iller17:13 - Turizm kenti Antalya'da 55 noktada karantina uygulanıyor16:59 - Erdoğan'dan vatandaşlara kentsel dönüşüm çağrısı
16:57 - Denizli'de FETÖ'nün hücre evlerinde yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Adalet Bakanı: 13 bin yeni personel alım ilanı yayımlanıyor
İşte mart ayında normalleşecek iller
Altında 3 gün arayla iki önemli düzenleme
AK Parti'nin yeni İstanbul İl Başkanı adayı belli oldu
'Lanet olsun oylarınıza' diyen Özhaseki'den geri adım
Altın ve dolar yükselişe geçti
Erdoğan: Berat beyin talihsizliği, damat sıfatı birikiminin önüne geçti
Gelecek ve Deva iddiasında olanlar kamu personeli için neler vadediyor?
Aile hekimleri hastaneleri solladı
Prof. Dr. Özlü: O bölgelerde okullar hibrit eğitimle başlayabilir
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
güruh 1
sözlük yazarlarının asabi oluşu 11
kan hastalıkları 1
sobalı evde büyüyen çocuk 5
duvar kağıdı 3
ankara'da nerde ne yenir 5
Fenerbahçe 2
En uzun canlı 1
okullar açıldı 1
internetsiz bir hayat 3
SON İLANLAR
Ardahan SYDV personel alacak
TEİAŞ engelli işçi alacak
TEİAŞ eski hükümlü işçi alacak
Yağlıdere Belediyesi işçi alacak
Hakkari İl Özel İdaresi eski hükümlü işçi alacak
Çankaya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam