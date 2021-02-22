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Mustafa Varank: Beyaz eşya sektörünün büyümesi devam ediyor

Bakan Varank: "Avrupa'nın en büyük beyaz eşya üreticisi konumundaki Türkiye'nin, sektördeki büyümesi artarak devam ediyor."
 22 Şubat 2021 17:51
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Mustafa Varank: Beyaz eşya sektörünün büyümesi devam ediyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Avrupa'nın en büyük beyaz eşya üreticisi konumundaki Türkiye'nin sektördeki büyümesi artarak devam ediyor" dedi.

Türkiye'nin beyaz eşya sektöründeki üretimi hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Varank, "Avrupa'nın en büyük beyaz eşya üreticisi konumundaki Türkiye'nin sektördeki büyümesi artarak devam ediyor. 2021 Ocak ayında beyaz eşya üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38, ihracatı ise yüzde 17 artış gösterdi. Sektörde çalışan emekçilerimiz takdiri hak ediyor" ifadelerini kullandı.
Anadolu Ajansı
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