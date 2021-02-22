Mustafa Varank: Beyaz eşya sektörünün büyümesi devam ediyor
|22 Şubat 2021 17:51
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Avrupa'nın en büyük beyaz eşya üreticisi konumundaki Türkiye'nin sektördeki büyümesi artarak devam ediyor" dedi.
Türkiye'nin beyaz eşya sektöründeki üretimi hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapan Bakan Varank, "Avrupa'nın en büyük beyaz eşya üreticisi konumundaki Türkiye'nin sektördeki büyümesi artarak devam ediyor. 2021 Ocak ayında beyaz eşya üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 38, ihracatı ise yüzde 17 artış gösterdi. Sektörde çalışan emekçilerimiz takdiri hak ediyor" ifadelerini kullandı.
Avrupanın en büyük beyaz eşya üreticisi konumundaki Türkiyenin, sektördeki büyümesi artarak devam ediyor.Mustafa Varank (@varank) February 22, 2021
2021 Ocak ayında beyaz eşya üretimi bir önceki yılın aynı ayına göre %38, ihracatı ise %17 artış gösterdi. Sektörde çalışan emekçilerimiz takdiri hak ediyor.
Tebrikler! pic.twitter.com/dtIar9pstQ
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