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Kadın doktora şiddete 16 saatte jet dava

Sakarya'nın Geyve ilçesinde Devlet Hastanesinde nöbetçi doktora saldıran ve savcılık ifadesinden sonra serbest bırakılan saldırgana 16 saat sonra seri muhakeme usulüyle dava açıldı.
 22 Şubat 2021 18:21
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Kadın doktora şiddete 16 saatte jet dava

Olay, Geyve ilçesinde bulunan Devlet Hastanesinde dün meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, 28 yaşındaki Furkan B.'nin hastaneye getirdiği 85 yaşındaki anneannesi yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hastanedeki nöbetçi doktor K.B. hayatını kaybeden kadının kızına ölüm haberini verince kadın fenalaşarak bayıldı. Annesinin bayıldığını gören Furkan B. doktora, 'İlgilensenize' diye bağırarak üzerine yürüyüp eli ve omuzuna yumruk atarak darp etti.

Kadın doktora şiddet uygulayan saldırgan gözaltına alındı. İfadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edilen saldırgan, savcılık ifadesi sonrasında serbest bırakıldı.

Saldırganın serbest bırakılması sonrasında devreye giren Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı, seri muhakeme usulüyle jet iddianame hazırladı. Sağlık raporları, kamera görüntüleri gibi delillerin toplanmasının ardından kadın doktora şiddet uygulayan saldırgan hakkında 16 saat sonra Geyve Asliye Ceza Mahkemesinde dava açıldı.

Sağlık çalışanlarına saldırıların arttığı dönemde gerçekleşen bu davanın Sakarya'da bir ilk olduğu öğrenildi.
İhlas Haber Ajansı
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