'Karabağ'ın yeniden inşası konusunda büyük bir çabanın içinde olacağız'

Milli Eğitim Bakanı Selçuk ile Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanı Emin Amrullayev, Bakanlık merkez binada bir süre görüştükten sonra ortak açıklama yaptı.

Selçuk, Türkiye-Azerbaycan 9. Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı kapsamında Başbakan Ali Asadov başkanlığındaki Azerbaycan heyetinin Türkiye'yi ziyaretinden onur duyduklarını söyledi.

Mevkidaşı Emin Amrullayev ile 19 Şubat'ta, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov'un refakatinde, Türkiye-Azerbaycan Mesleki Eğitim Kurumu için bir protokol imzaladıklarını aktaran Selçuk, "Protokol doğrultusunda açılacak olan bilişim teknolojileri, konaklama ve seyahat hizmetleri, mobilya ve iç mekan tasarımı, moda tasarımı teknolojileri gibi 5 alanda eğitim vermesini planladığımız Türkiye-Azerbaycan Mesleki Eğitim Kurumu ile mesleki eğitim alanında ülkemizin tecrübelerini Azerbaycanlı kardeşlerimizle paylaşacağız. Atılan imzaların her iki ülkenin güzel evlatlarına hayırlı olmasını temenni ediyorum." diye konuştu.

- Türkiye'den Azerbaycan'a yeni nesil araç gereç ve deney seti desteği

Kardeş ülke Azerbaycan ile yoğun bir şekilde sürdürdükleri eğitim faaliyetleri ve ilişkilerin, mevkidaşı Emin Amrullayev'in göreve başlamasıyla daha da hızlanacağına inancını dile getiren Selçuk, şöyle devam etti:

"Sayın Bakan ile görüşmemizde, öncelikle yeni imzaladığımız protokolün hayata geçirilmesi aşamaları konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Azerbaycan'da 1993 yılından beri faaliyetlerine devam eden Bakü Türk Okullarının mevcut durumu ve gelecekteki pozisyonu açısından neler yapabileceğimizi, yükseköğretim seviyesinde yaşanan öğrenci hareketliliğinden duyduğumuz memnuniyeti görüştük. Görüşmemizde ayrıca Azerbaycan'da Türkiye Maarif Vakfının eğitim faaliyetlerini düzenlemek için hazırlanmış bulunan Mutabakat Zaptı'nın imzalanması hususunda karşılıklı olumlu temennilerimizi dile getirdik.

Bu arada Türkiye'de meslek liselerinde üretmeye başlayacağımız yeni nesil araç gereçleri, deney setlerinin de ilk numunelerini Azerbaycan'daki okullarımıza göndereceğiz ve orada ilk kez kullanılmaya başlanmış olacak. Mesleki eğitimin daha da ilerletilmesi ve kursların geliştirilmesi noktasında çabamız artarak devam edecek."

- "Azerbaycan halkının başarısı bizim gururumuzdur"

Azerbaycan'ı Karabağ'da kazandığı tarihi zafer için kutlayan ve mevkidaşı Amrullayev nezdinde tüm Azerbaycan halkına sevgi ve saygılarını ileten Selçuk, "Azerbaycan halkının başarısı bizim gururumuzdur, onların sevinci sevincimizdir. Karabağ'ın yeniden inşası konusunda eğitimin ne denli kritik bir önemde olduğunun farkındayız ve eğitim çalışmalarının geliştirilmesi noktasında büyük bir çabanın içinde olacağız." diye konuştu.

Amrullayev ile mesleki eğitim alanında Bakanlığın çalışmaları ve Eğitim Bilişim Ağı (EBA) başta olmak üzere salgın sürecinde uzaktan eğitime yönelik yapılanları paylaştığını aktaran Selçuk, Bakanlık yetkililerinin Azerbaycanlı heyetle bu konuları daha derinlemesine paylaşacağını söyledi.

Bakan Amrullayev'in Yükseköğretim Kurulu, Ankara Üniversitesi ve diğer kurumları ziyaret edeceğini belirten Selçuk, "Görüşmelerimizin ve iş birliğimizin kardeş halklar için daim olacağına inanıyorum." dedi.

- "Mesleki eğitim protokolü, Azerbaycanlı öğrencilere büyük fayda sağlayacak"

Konuk Bakan Amrullayev ise Türkiye'de olmaktan ve eğitim alanında görüş alışverişinde bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Azerbaycan'ın 44 gün süren muharebeden sonra zafer kazandığına işaret eden Amrullayev, zaferin ardından Türkiye ile eğitim ve diğer alanlardaki yeni iş birliklerinin daha da hızlanacağı vurgusunu yaptı.

Türkiye'de 23 bin dolayında Azerbaycanlı öğrencinin eğitim aldığını dile getiren Amrullayev, bu kapsamda yurt dışında eğitim alan en fazla sayıdaki öğrencinin Türkiye'de bulunduğunu vurguladı.

19 Şubat'ta imzalanan protokolden beklentilerinin büyük olduğunu vurgulayan Amrullayev, protokolün Azerbaycanlı öğrencilerin iş sektörüne daha iyi hazırlanması için büyük fayda sağlayacağını dile getirdi.

Amrullayev, "İnanıyoruz ki protokol, hem mesleki eğitimin hem de altyapının daha düzgün kurulmasına hizmet edecek." dedi.

Genel eğitim konularında da çeşitli iş birliklerinin hayata geçirilmesini Bakan Selçuk ile görüştüklerini aktaran Amrullayev, bu çabaların hem Azerbaycan'da hem Türkiye'de öğrencilerin daha iyi eğitim görmesine katkı vereceğini belirtti.

Türkiye'deki Azerbaycanlılara gösterilen misafirperverlik için teşekkür eden Amrullayev, bu çabaların öğrencilerin eğitimlerine ve iki ülke kardeşliğinin derinleşmesine katkı sağlayacağını sözlerine ekledi.