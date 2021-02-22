1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İstanbul İl MEM çıkardı: 6 ayda bir yayınlanacak dijital dergi

İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi, ölçme değerlendirme odaklı ilk dergisini çıkardı
 22 Şubat 2021 18:47
+Aa- Yazdır
İstanbul İl MEM çıkardı: 6 ayda bir yayınlanacak dijital dergi

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ölçme Değerlendirme Merkezi, eğitimde karar verme süreçlerinin doğru işletilerek yüksek beklentili değerlendirme yapılması ve eğitimde ölçme değerlendirmenin doğru yönetilmesi amacıyla planladığı yeni çalışmaları hayata geçirmeye devam ediyor.

Bu bağlamda ölçme değerlendirme alanına dair önemli başlıklara ve güncel konulara yer veren ve tüm paydaşlar arasında sağlam bir köprü kurmak amacıyla oluşturulan İstanbul Ölçme Değerlendirme Dergisi yayın hayatına başladı.

Ölçme değerlendirme alanında uzman akademisyenlerden gelen yazıların yer aldığı dergi, kendini geliştirmek isteyen tüm paydaşlara farklı ufuklar açmayı hedefliyor.

- "Öğrenci gelişim verileri üzerinden yapılandırılacak bir eğitim sistemi bakanlığımızın asıl hedefidir"

Dergi, Türkiye ve dünyadaki ölçme değerlendirme faaliyetlerini yakından izleyerek çağın ihtiyaçlarını karşılayacak üretimlere katkı sağlamak ve ölçme-değerlendirme alanına dair tüm paydaşlarda perspektif oluşturmak amacıyla çıkarılıyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, derginin sunuş yazısında, öğrenmek için ölçme anlayışını benimsemenin önemini vurgulayarak, iyi bir ölçme değerlendirme sisteminin, çocuğun öğrenme serüvenine azami fayda sağlaması ve bu faydayı sağlayacak birimlere doğru ve anlamlı kararlar alabilmeleri için destek olması gerektiğinin altını çizdi.

Ölçme değerlendirme sisteminin temel amacının nasıl bir insan yetiştirmek istendiği, benimsenen eğitim felsefesi ve hedefleriyle ilişkili olduğunu belirten Selçuk, "Doğru amaca dönük, doğru ölçme araçları ile gerçekleştirilen her türlü ölçme değerlendirme uygulamaları veriye dayalı kararların alınmasına ve uygulanmasına katkı sağlayacağı gibi asıl hedefe ulaşılmasına yani çocuğun tüm yönleriyle gelişimine ve mutluluğuna dayanak oluşturmaktadır." ifadelerini kullandı.

Bütünleşik bir öğrenme destek ekosistemi oluşturma ihtiyacına da değinen Bakan Selçuk, kaleme aldığı yazısında şunları kaydetti:

"Öğrenci gelişim verileri üzerinden yapılandırılacak bir eğitim sistemi bakanlığımızın asıl hedefidir ve bu hedefin temelinde ölçme değerlendirme uygulamaları yatmaktadır. Veriye dayalı bir eğitim süreci, okul iklimi, sınıf içi etkinlikler ve öğrenciyle ilgili diğer değişkenlerle yeterlilik seviyelerini ilişkilendiren modeller sayesinde sağlıklı bir şekilde ilerleyebilir. Bu anlamda ölçme değerlendirme uygulamaları hem okullar arası hem de okul içindeki performans farklarının kapatılması ve öğrenme eksikliklerine etkili müdahaleler yapılabilmesi için stratejik karar destek işlevi görerek alt yeterlikteki grupların üst yeterlik seviyelerine çekilmesi sürecini hızlandırmalıdır. Diğer taraftan merkeze, asıl hedefi koyabilmeli ve öğrenciye kendi yeterliklerine özgü deneyimler sunarak öğrenme sürecindeki farkındalığına ve gelişimine katkı sağlamalıdır."

- "İstanbul Ölçme Değerlendirme Dergisi, tüm paydaşlarımıza farklı ufuklar açacaktır"

2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen uygulamalara değinen İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ise veriye dayalı plan yapma becerisinin geliştirilmesi ve etkin bir sınıf içi ölçme değerlendirme anlayışının oluşturulmasını amaçladıklarını belirtti.

Levent Yazıcı, şunları kaydetti:

"İlk sayısı ile yayın hayatına başlayan İstanbul Ölçme Değerlendirme Dergisi, umuyoruz ki alanında kendini geliştirmek isteyen tüm paydaşlarımıza farklı ufuklar açacaktır. Yılda iki kez yayımlamayı planladığımız dergimiz, alana dair önemli başlıkları ve güncel konuları siz değerli okurlarımıza sunarak hem bilgi tazelemenizi sağlayacak hem de farklı akademik perspektiflerin görüşlerine yer vererek zengin bir bilgi paylaşımına yardımcı olacaktır. Ölçme değerlendirme alanına ilişkin güncel verileri, farklı ölçme değerlendirme yöntemlerini ve ölçme değerlendirmede dikkat edilmesi gereken unsurları siz değerli okurlarımıza sunuyoruz."

Alanında uzman isim ve akademisyenlerin makalelerinin yer aldığı ve altı aylık periyotlarla dijital olarak yayımlanacak İstanbul Ölçme Değerlendirme Dergisinin ilk sayısına https://istanbul.meb.gov.tr adresinden erişilebilecek.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bolu'da 6 köy okulunda yüz yüze eğitime başlanıyor
12 Şubat 2021 15:03		 İl Milli Eğitim Müdürlükleri arası 'Kısa Film Yarışması' başlıyor
30 Ocak 2021 17:09
Sivas'ta öğretmen odaları yenileniyor
26 Ocak 2021 16:38		 İki ilde destekleme ve yetiştirme ile takviye kurslarında yüz yüze eğitim başladı
22 Ocak 2021 16:07
Isparta'da meslek lisesi mezunlarına istihdam sağlanacak
21 Ocak 2021 22:02		 MEB, ortaokul öğrencilerini ve öğretmenleri anlıyor mu?
14 Ocak 2021 11:54
Muş'ta öğretmenler için materyal hazırlama destek noktası açıldı
31 Aralık 2020 15:37		 Bakanlıkça gönderilen tabletler Hakkarili öğrencilere dağıtılıyor
30 Aralık 2020 14:29
MEB, alan değişikliği sonuçlarını açıkladı
30 Aralık 2020 08:40		 Şehit öğretmenler ve Eren Bülbül'ün vatan sevgisi öğrencilere aşılanıyor
27 Aralık 2020 11:40
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:55 - Erdoğan'dan 'Aylan bebek' hatırlatması: Unutmadık, unutmayacağız18:47 - İstanbul İl MEM çıkardı: 6 ayda bir yayınlanacak dijital dergi18:40 - Aile katliamı yapan zanlıya 'PKK sempatizanlığı'ndan soruşturma18:37 - 'Karabağ'ın yeniden inşası konusunda büyük bir çabanın içinde olacağız'18:31 - Antalya'ya turizmde yeni rakip geliyor18:21 - Kadın doktora şiddete 16 saatte jet dava
18:19 - Borsa günü düşüşle tamamladı18:13 - WhatsApp'ın gizlilik politikasını kabul etmezseniz hesabınıza ne olacak?18:04 - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Dünya 13 sivil şehidimize sessiz kaldı18:00 - Bakan Karaismailoğlu: 5B'nin fırlatılışı için gün sayıyoruz17:51 - Mustafa Varank: Beyaz eşya sektörünün büyümesi devam ediyor17:48 - Gram altın günü 12 TL artışla kapattı
17:41 - Vali sokak sokak dolaşıp 'koronavirüs' uyarısı yaptı17:26 - Dolar günü 7,04 TL'den tamamladı17:23 - İşte mart ayında normalleşecek iller17:13 - Turizm kenti Antalya'da 55 noktada karantina uygulanıyor16:59 - Erdoğan'dan vatandaşlara kentsel dönüşüm çağrısı
16:57 - Denizli'de FETÖ'nün hücre evlerinde yakalanan 5 şüpheli tutuklandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Adalet Bakanı: 13 bin yeni personel alım ilanı yayımlanıyor
İşte mart ayında normalleşecek iller
Altında 3 gün arayla iki önemli düzenleme
AK Parti'nin yeni İstanbul İl Başkanı adayı belli oldu
'Lanet olsun oylarınıza' diyen Özhaseki'den geri adım
Altın ve dolar yükselişe geçti
Erdoğan: Berat beyin talihsizliği, damat sıfatı birikiminin önüne geçti
Gelecek ve Deva iddiasında olanlar kamu personeli için neler vadediyor?
Aile hekimleri hastaneleri solladı
Prof. Dr. Özlü: O bölgelerde okullar hibrit eğitimle başlayabilir
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
filtre kahve 1
amazon ormanları 2
dezenfektan 2
sözlüğün değeri 2
tuvtürk kredi kartı geçerli 5
Çamaşır makinesinin bir türlü durmaması 2
düz duvara tırmanmak 2
Yeni Nesil Doğrulama Platformu 2
Türkiye Satranç Öğreniyor Projesi 1
kemal sunal 3
SON İLANLAR
Ardahan SYDV personel alacak
TEİAŞ engelli işçi alacak
TEİAŞ eski hükümlü işçi alacak
Yağlıdere Belediyesi işçi alacak
Hakkari İl Özel İdaresi eski hükümlü işçi alacak
Çankaya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam