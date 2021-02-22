İstanbul İl MEM çıkardı: 6 ayda bir yayınlanacak dijital dergi

İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ölçme Değerlendirme Merkezi, eğitimde karar verme süreçlerinin doğru işletilerek yüksek beklentili değerlendirme yapılması ve eğitimde ölçme değerlendirmenin doğru yönetilmesi amacıyla planladığı yeni çalışmaları hayata geçirmeye devam ediyor.

Bu bağlamda ölçme değerlendirme alanına dair önemli başlıklara ve güncel konulara yer veren ve tüm paydaşlar arasında sağlam bir köprü kurmak amacıyla oluşturulan İstanbul Ölçme Değerlendirme Dergisi yayın hayatına başladı.

Ölçme değerlendirme alanında uzman akademisyenlerden gelen yazıların yer aldığı dergi, kendini geliştirmek isteyen tüm paydaşlara farklı ufuklar açmayı hedefliyor.

- "Öğrenci gelişim verileri üzerinden yapılandırılacak bir eğitim sistemi bakanlığımızın asıl hedefidir"

Dergi, Türkiye ve dünyadaki ölçme değerlendirme faaliyetlerini yakından izleyerek çağın ihtiyaçlarını karşılayacak üretimlere katkı sağlamak ve ölçme-değerlendirme alanına dair tüm paydaşlarda perspektif oluşturmak amacıyla çıkarılıyor.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, derginin sunuş yazısında, öğrenmek için ölçme anlayışını benimsemenin önemini vurgulayarak, iyi bir ölçme değerlendirme sisteminin, çocuğun öğrenme serüvenine azami fayda sağlaması ve bu faydayı sağlayacak birimlere doğru ve anlamlı kararlar alabilmeleri için destek olması gerektiğinin altını çizdi.

Ölçme değerlendirme sisteminin temel amacının nasıl bir insan yetiştirmek istendiği, benimsenen eğitim felsefesi ve hedefleriyle ilişkili olduğunu belirten Selçuk, "Doğru amaca dönük, doğru ölçme araçları ile gerçekleştirilen her türlü ölçme değerlendirme uygulamaları veriye dayalı kararların alınmasına ve uygulanmasına katkı sağlayacağı gibi asıl hedefe ulaşılmasına yani çocuğun tüm yönleriyle gelişimine ve mutluluğuna dayanak oluşturmaktadır." ifadelerini kullandı.

Bütünleşik bir öğrenme destek ekosistemi oluşturma ihtiyacına da değinen Bakan Selçuk, kaleme aldığı yazısında şunları kaydetti:

"Öğrenci gelişim verileri üzerinden yapılandırılacak bir eğitim sistemi bakanlığımızın asıl hedefidir ve bu hedefin temelinde ölçme değerlendirme uygulamaları yatmaktadır. Veriye dayalı bir eğitim süreci, okul iklimi, sınıf içi etkinlikler ve öğrenciyle ilgili diğer değişkenlerle yeterlilik seviyelerini ilişkilendiren modeller sayesinde sağlıklı bir şekilde ilerleyebilir. Bu anlamda ölçme değerlendirme uygulamaları hem okullar arası hem de okul içindeki performans farklarının kapatılması ve öğrenme eksikliklerine etkili müdahaleler yapılabilmesi için stratejik karar destek işlevi görerek alt yeterlikteki grupların üst yeterlik seviyelerine çekilmesi sürecini hızlandırmalıdır. Diğer taraftan merkeze, asıl hedefi koyabilmeli ve öğrenciye kendi yeterliklerine özgü deneyimler sunarak öğrenme sürecindeki farkındalığına ve gelişimine katkı sağlamalıdır."

- "İstanbul Ölçme Değerlendirme Dergisi, tüm paydaşlarımıza farklı ufuklar açacaktır"

2023 Eğitim Vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen uygulamalara değinen İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ise veriye dayalı plan yapma becerisinin geliştirilmesi ve etkin bir sınıf içi ölçme değerlendirme anlayışının oluşturulmasını amaçladıklarını belirtti.

Levent Yazıcı, şunları kaydetti:

"İlk sayısı ile yayın hayatına başlayan İstanbul Ölçme Değerlendirme Dergisi, umuyoruz ki alanında kendini geliştirmek isteyen tüm paydaşlarımıza farklı ufuklar açacaktır. Yılda iki kez yayımlamayı planladığımız dergimiz, alana dair önemli başlıkları ve güncel konuları siz değerli okurlarımıza sunarak hem bilgi tazelemenizi sağlayacak hem de farklı akademik perspektiflerin görüşlerine yer vererek zengin bir bilgi paylaşımına yardımcı olacaktır. Ölçme değerlendirme alanına ilişkin güncel verileri, farklı ölçme değerlendirme yöntemlerini ve ölçme değerlendirmede dikkat edilmesi gereken unsurları siz değerli okurlarımıza sunuyoruz."

Alanında uzman isim ve akademisyenlerin makalelerinin yer aldığı ve altı aylık periyotlarla dijital olarak yayımlanacak İstanbul Ölçme Değerlendirme Dergisinin ilk sayısına https://istanbul.meb.gov.tr adresinden erişilebilecek.