Hazine alacakları ocak sonu itibarıyla 17,6 milyar lira
Hazine alacakları, ocak ayı sonu itibarıyla 17,6 milyar lira olarak gerçekleşti.
|22 Şubat 2021 19:15
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Hazine alacakları, ocak ayı sonu itibarıyla 17,6 milyar lira olarak gerçekleşti.
Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ocak 2021'e kadar olan Hazine alacaklarına ilişkin verileri açıkladı.
Buna göre, alacak stoku içindeki en yüksek payı 10,1 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu.
Söz konusu tarihe kadar Hazine alacaklarından 503 milyon lira tahsil edildi.
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