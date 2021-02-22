1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Aytemiz, sendika üyelerine avantajlı yakıt alımı sağlayacak

Aytemiz, Memur Sendikası ve Büro Memurları Sendikası'nın İstanbul şubelerine kayıtlı toplamda 120 bini aşkın üyeye avantajlı yakıt alım fırsatı sunacak
 22 Şubat 2021 19:25
+Aa- Yazdır
Aytemiz, sendika üyelerine avantajlı yakıt alımı sağlayacak

Aytemiz, Memur Sendikası ve Büro Memurları Sendikası'nın İstanbul şubelerine kayıtlı toplamda 120 bini aşkın üyeye avantajlı yakıt alım fırsatı sunacak.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, teknoloji yatırımlarını aralıksız sürdürerek iş ortaklarına avantajlı hizmetler sağlayan Aytemiz, Memur Sendikaları Konfederasyonuna bağlı sendikalarla iki önemli anlaşmaya imza attı.

Bu kapsamda Aytemiz'in tüketici ihtiyaç ve beklentilerine göre şekillendirdiği yeni ödeme sistemi Vaay'a kayıt olan sendika üyeleri yakıt alışverişlerini araçlarından inmeden, temassız ve pratik bir şekilde yapabilecek. Yakıt alımını Vaay sistemi ile yapan üyeler faturalarını da dijital olarak alabilecekler. Ayrıca bu sistemde tüm bankaların kredi kartları kullanılabilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Aytemiz Pazarlama ve Kurumsal İletişim Direktörü Duygu Deniz Kadıoğlu, dijitalleşme hedefi kapsamında mobil uygulama geliştirerek müşterilere sağlanan yeni bireysel elektronik ödeme sistemi Vaay ile temassız ve avantajlı yakıt alımı sunduklarını belirtti.

Kadıoğlu, bu sistemle yakıt dolum sürecinden fiş ya da faturanın dijital olarak ulaşmasına kadar her şeyin temassız yapılabildiğine dikkati çekerek, 'İçinden geçtiğimiz bu özel dönemde büyük fayda sağlayan bu sistem, aynı anda zamandan da tasarruf sağlıyor. Bu hizmetle sivil toplum kuruluşlarına üye olan binlerce tüketiciye de fayda sağlamayı amaçlıyor, bu doğrultuda gerçekleştirdiğimiz iş birliklerine sürekli yenilerini eklemenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu anlaşmalar kapsamında Memur-Sen ve Büro Memur-Sen İstanbul üyelerine de yeni hizmetimiz Vaay ile dijital yakıt alışverişinin konforunu sunacağız.' ifadelerini kullandı.

Öte yandan Memur-Sen olarak üyelerine destek olmak ve daha kaliteli bir yaşam sunmak amacıyla ellerinden geleni yaptıklarını kaydeden Memur-Sen İl Başkan Yardımcısı Murat Cantürk de 'Aytemiz ile imzaladığımız bu anlaşma ile de üyelerimizin araçlarından inmeden, avantajlı koşullarda yakıt almalarını sağlayacağız. Bu süreçte emeği geçen Aytemiz yetkililerine de ayrıca teşekkür ediyorum.' değerlendirmesinde bulundu.

Büro Memur-Sen Türkiye Genel Başkan Yardımcısı Abdullah Koyuncu ise gerçekleştirdikleri faaliyetlerin yanı sıra üyelerinin bütçelerine katkı sağlayacak avantajları da sunduklarını vurgulayarak, 'Bugün İstanbul'daki 9 şubemiz için Aytemiz ile yaptığımız bu iş birliği ile üyelerimize katkı sağlayacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bununla birlikte iş birliğimizi tüm Türkiye'ye yaymak istiyoruz. Gelecek dönemde de Aytemiz'le olan çalışmalara devam edeceğimize inanıyorum.' açıklamasında bulundu.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
3 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Toç Bir-Sen'in Lisans Tamamlama mücadelesi devam ediyor
22 Şubat 2021 10:45		 Döviz kurlarındaki düşüş, enerji faturalarına da yansıtılsın
20 Şubat 2021 10:12
Faizler arttı... İlçe milli eğitimde rekor promosyon
19 Şubat 2021 14:00		 İlaca yüzde 20 zam geliyor
19 Şubat 2021 11:39
Sağlık-Sen 'Ocak 2021 Türkiye Sağlık Çalışanları Raporu'nu paylaştı
18 Şubat 2021 15:06		 Kademeli normalleşmede esnaftan 'ayağa kalkış kredisi' isteği
18 Şubat 2021 13:49
Kadıköy Belediyesi'nde grev yapan işçilerden İBB ekiplerine tepki
18 Şubat 2021 10:56		 İzmir Tabip Odası eski başkanı'ndan TTB Başkanı'na tepki
16 Şubat 2021 20:56
Feyzioğlu: YÖK'e tam destek veriyoruz
16 Şubat 2021 12:28		 'Trafikte sorumluluk hareketi' 11 ilde eğitim verecek
16 Şubat 2021 10:40
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:23 - DSÖ: Bazı ülkeler COVAX anlaşmasını baltalıyor20:16 - İnternet üzerinden gelen iş tekliflerine kanmayın!20:12 - Sırrını çözebilen yok! En genci 15 milyon yaşında20:10 - Koronavirüs aşıları hastaneye yatışı ne kadar düşürdü?20:00 - Vaka sayısı 8 binin üzerine çıktı19:57 - Öğretmenliği bırakıp tavşan çiftliği kurdu
19:50 - Kısıtlamayı ihlal edip, drift yapan sürücüye 7 bin lira ceza19:45 - HDP'li vekili Gara'da gördüğünü söyleyen teröristin ifadesi19:40 - İklim değişikliği tarım sektöründe verimi etkileyecek19:39 - Türkiye'nin ilk sanal mücevher etkinliğine 90 ülke katıldı19:27 - Salgın sürecinde sosyal ilişkiler akıllı telefonlarla sürdürüldü19:25 - Aytemiz, sendika üyelerine avantajlı yakıt alımı sağlayacak
19:18 - Bilim Kurulu Üyesi: 10-15 gün içerisinde tablo tersine dönebilir19:15 - Hazine alacakları ocak sonu itibarıyla 17,6 milyar lira18:55 - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Obama aradı ve destek istedi18:47 - İstanbul İl MEM çıkardı: 6 ayda bir yayınlanacak dijital dergi18:40 - Aile katliamı yapan zanlıya 'PKK sempatizanlığı'ndan soruşturma
18:37 - 'Karabağ'ın yeniden inşası konusunda büyük bir çabanın içinde olacağız'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Adalet Bakanı: 13 bin yeni personel alım ilanı yayımlanıyor
İşte mart ayında normalleşecek iller
Altında 3 gün arayla iki önemli düzenleme
AK Parti'nin yeni İstanbul İl Başkanı adayı belli oldu
'Lanet olsun oylarınıza' diyen Özhaseki'den geri adım
Erdoğan: Berat beyin talihsizliği, damat sıfatı birikiminin önüne geçti
Altın ve dolar yükselişe geçti
Gelecek ve Deva iddiasında olanlar kamu personeli için neler vadediyor?
Aile hekimleri hastaneleri solladı
Prof. Dr. Özlü: O bölgelerde okullar hibrit eğitimle başlayabilir
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hiperkarotenemi 1
kedi 1
bi şey diyecektim 2
yarım gorani 1
4 yaşındaki çocuğun cinayete kurban gitmesi 2
sözlüğün değeri 2
Matkap 1
filtre kahve 1
yazarların en çok para harcadığı zevki 7
kayserispor 1
SON İLANLAR
Ardahan SYDV personel alacak
TEİAŞ engelli işçi alacak
TEİAŞ eski hükümlü işçi alacak
Yağlıdere Belediyesi işçi alacak
Hakkari İl Özel İdaresi eski hükümlü işçi alacak
Çankaya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam