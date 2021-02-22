İklim değişikliği tarım sektöründe verimi etkileyecek

Çukurova Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Zeynep Zaimoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, iklim değişikliğinin etkilerine ilişkin bilgi verdi.

İklim değişikliğinin özellikle tarım sektörü üzerine etkilerinin önemine dikkati çeken Zaimoğlu, "İklim değişikliğinin tarım sektörüne etkileri son derece kırılgan. İnsanların yaşamak için ihtiyaç duydukları ana kaynak var, bunlardan birisi hava iken diğeri gıda, dolayısıyla iklim değişikliğinin tarım üzerine etkileri gıda güvensizliğine sebep oluyor. Bu durumda bizim iklim değişikliği ile gıda sektörünü uyumlandırmak adına çok hızlı bir biçimde uyum stratejileri geliştirmemiz gerekiyor." dedi.

Zaimoğlu, 2020 yılındaki kulaklıkların çok hızlı uyumlanılması gerektiğinin göstergesi olduğunu belirterek, geçen hafta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın katılımıyla yapılan İklim Değişikliğiyle Mücadele Toplantısı'nda alınan kararların da bu uyumlanma ile ilgili olduğuna dikkati çekti. Zaimoğlu,"İklim değişikliği konusunda yerelden başlayıp ondan sonra ülkesel ve uluslararası düzeyde çok hızlı bir biçimde uyumlanmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

İklim değişikliğinin önümüzdeki bir kaç ay içerisinde etkilerinin nasıl olacağına ilişkin değerlendirmede bulunan Zaimoğlu, şöyle konuştu:

"İklim değişikliğinin etkilerini çok hızlı göreceğiz. Nasıl göreceğiz? Mesela Konya Ovası'nda buğdayda çimlenme için ihtiyaç duyulan yağışı bu yıl elde edemedik, dolayısıyla da Konya Ovası'nda buğday artık şu anda çimlenemiyor. Bu, verime etki olarak çok hızlı karşımıza gelecek. Çukurova bölgesinde narenciyede çok ciddi sıkıntılar yaşamaya başladık. Çünkü normal koşullarda bu aylarda sulama yapmamız hiç gerekmezken, sulama ihtiyacı doğmaya başladı ve elimizdeki su kapasitesi de bunun için yeterli olmama riski ile karşı karşıya. Yani şunu söyleyebilirim, son 90 yılın en kurak kışını yaşadı Çukurova."

"Ağaçlar çiçek açmaya başlamışlardı, oysa ki şimdi don riski ile karşı karşıyayız"

Hava sıcaklıklarındaki ani değişimlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zaimoğlu, "Bizim en sevmediğimiz şeyler geç donlar. Şu anda bir iklimden sonra birdenbire çok soğuk havalarla karşı karşıya kalıyoruz. Bunlar nasıl insanları rahatsız ediyorsa, aynı şekilde bitkileri de rahatsız ediyor. Mesela bundan 10 gün önce Çukurova'da yüksek sıcaklıklar sebebiyle gerçekten artık ağaçlar yavaş yavaş çiçek açmaya başlamışlardı, oysa ki şimdi don riski ile karşı karşıyayız. Bütün bu hızlı iniş çıkışlar yani sıcaklık ekstremleri, bize tamamen verim düşüşü olarak geri dönecektir." diye konuştu.

"Elimizdekilerle yetinelim ve gıda israfına da bir şekilde son verelim"

Önümüzdeki dönemde bazı meyve ve sebzelerin bu nedenle daha az olacağına ve yüksek fiyattan satılabileceğine dikkati çeken Zaimoğlu, şunları kaydetti:

"Verimle ilgili ciddi sıkıntılar yaşayacağız. Biz bunun için hep şunu öneriyoruz, lütfen mümkün olduğu kadar yerelde üretelim ve yerelde tüketelim. En azından bu gıda maddelerinin çok uzun mesafeler kat ederek daha fazla karbon salmasına izin vermeyelim. Mümkün olduğu kadar elimizdekilerle yetinelim ve gıda israfına da bir şekilde son verelim, çünkü artık böyle bir lüksümüz de yok."