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Kısıtlamayı ihlal edip, drift yapan sürücüye 7 bin lira ceza

Afyonkarahisar'da, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek drift yapan sürücüye 7 bin liraya yakın para cezası uygulandı.
 22 Şubat 2021 19:50
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Kısıtlamayı ihlal edip, drift yapan sürücüye 7 bin lira ceza

Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek 2'nci Küçük Sanayi Sitesi'nde 03 AAD 557 plakalı otomobiliyle drift yapan sürücü Mobese kameralarına yakalandı. Sanayi sitesinin giriş noktalarından biri olan kapının önündeki boş haldeki asfaltta aracıyla drift yapan sürücü, daha sonra olay yerinden ayrıldı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese gelen polis ekipleri Mobese kameralarında yaptıkları incelemede aracın Ali K.'ye ait olduğunu belirledi. Polis aracın plakasından sürücüye toplam 7 bin liraya yakın para cezası kesti.

Olay anı güvenlik kameralarına da anbean yansıdı. Görüntüde sürücünün otomobiliyle gelip, boş alanda bir kaç kez drift yaptığı yer aldı.
DHA
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