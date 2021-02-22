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Koronavirüs aşıları hastaneye yatışı ne kadar düşürdü?

Koronavirüs aşıları ile ilgili ilk kez gerçek kişiler üzerinde uygulanan resmi sonuçlar yayınlandı. Birleşik Krallık'tan gelen verilere göre, İskoçya nüfusunun tamamını kapsayan sonuçlarda, aşılama hastaneye yatışları yüzde 85-94 arasında azalttı
 22 Şubat 2021 20:10
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Koronavirüs aşıları hastaneye yatışı ne kadar düşürdü?

Aşılamaya 8 Aralık'ta başlayan Birleşik Krallık'tan, aşıların deneyler dışındaki ilk insan denemeleri sonuçları geldi.

8 Aralık'ta aşılanmaya başlayan İskoçya nüfusunun tamamı üzerinde yapılan çalışmaya göre, hem Biontech-Pfizer Covid-19 aşısının hem de Oxford-AstraZeneca aşısının tek dozunun virüs nedeniyle hastaneye yatışları yüzde 85 ila yüzde 94 arasında azalttığı açıklandı.

'BU KESİN SONUÇLAR ÇOK CESARET VERİCİ'

Bugüne kadar deneysel çalışmalar sonucu verilen Covid-19 aşı etkinlikleriyle ilgili ilk resmi rakamlar olarak dikkat çeken verilerle ilgili çalışmayı yöneten Edinburgh Üniversitesi Usher Enstitüsü'nde profesör olan Aziz Sheikh, "Bu kesin sonuçlar çok cesaret verici ve bize gelecek için iyimser olmamız için harika nedenler verdi" dedi.

İSKOÇYA'NIN TAMAMI İNCELENDİ

"Aşılar ile ilgili çok umutluyum. Artık aşılamanın Covid-19 sebebiyle hastaneye yatışlara karşı koruma sağladığına dair ulusal kanıtımız var" şeklinde konuşan Sheikh, 8 Aralık ve 15 Şubat arasında toplanan verilerde 5,4 milyon nüfuslu İskoçya'da 1,14 milyon kişiye aşı uygulandığını bu rakamın nüfusun yüzde 21'i olduğunu belirtti.

DÖRT HAFTA İÇERİSİNDE ORTALAMA YÜZDE 84 DÜŞÜYOR

5,4 milyon kişinin sağlık kayıtlarını analiziyle elde edilen verilerde, aşıyı olanların hastaneye kaldırılma olasılığının, olmayanlara göre önemli ölçüde daha az olduğu belirtilirken aşının genel korumasına bakıldığında, Covid-19 sebebiyle hastaneye yatışların aşı olduktan dört hafta içerisinde yüzde 84 düştüğü belirtildi.

BİONTECH YÜZDE 85, ASTRAZENECA YÜZDE 94 DÜŞÜRÜYOR

İncelenen verilerde bir doz Biontech-Pfizer aşısı olanların hastaneye yatış oranlarının dört hafta içerisinde yüzde 85 düştüğü belirtilirken Oxford-AstraZeneca aşısında bu oran yüzde 94 olarak kaydedildi.

Araştırmayı yapan bilim insanları aşıyı olan kişileri dört hafta boyunca incelerken, aşı olan kişilerin bağışıklıklarının en güçlü olduğu dönemin aşı olduktan dört hafta sonra olduğunun altını çizdiler.

Covid-19'a karşı en riskli grup olarak adlandırılan 80 yaş ve üzeri grupta yapılan çalışmada ise iki aşının da hastaneye yatış oranlarını yüzde 81 azalttığı açıklandı.

'AŞILAR, FAYDA BEKLENTİSİNDEN KESİN KANITLARA GEÇMİŞ OLDU'

İskoçya Halk Sağlığı Covid-19 direktörü Jim McMenamin, bulguların önemine dikkat çekerken "Aşılar, fayda beklentisinden kesin kanıtlara geçmiş oldu" dedi. Çalışmayı gerçekleştiren Edinburgh Üniversitesi Usher Enstitüsü'nden profesör Aziz Sheikh, bu verilerin ve kesin kanıtın "bize gelecekte iyimser olmak için büyük nedenler verdiğini" söyledi.
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