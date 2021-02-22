1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İnternet üzerinden gelen iş tekliflerine kanmayın!

Pandemide evde internette geçirilen sürenin artması üzerine e-mail ya da sosyal medya üzerinden iş teklifi yapan dolandırıcılar, kişisel verileri ele geçirerek para çarpmanın peşine düştü.
 22 Şubat 2021 20:16
+Aa- Yazdır
İnternet üzerinden gelen iş tekliflerine kanmayın!

İnternet üzerinden vatandaşları tuzağa düşürerek kişisel verileri ele geçirmenin ve para çarpmanın yollarını arayan dolandırıcıların son taktiği, evden çalışmayı vadeden yüksek maaşlı sahte iş ilanları oldu. Pandemi sürecinde Türkiye'de günlük internet kullanımının dünya ortalamasının 1 saat üzerinde olması siber dolandırıcıların iştahını kabarttı. Türk insanının ortalama 7 saat 57 dakikasını internet başında geçirmesi üzerine pandemi koşullarına uygun cazip iş tekliflerini sosyal medyadan ya da i-mail üzerinden vatandaşlara dolandırıcıların rahatlıkla gönderebilmesine imkan yarattı.

'HER GELEN İŞ TEKLİFİNE KANMAYIN'

İzmir Ekonomi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Kutluhan Erol, pandemi sürecinde bütün dünyada siber dolandırıcılığın arttığına dikkat çekerek vatandaşları uyardı:

"Yurt dışında internet üzerinden yapılan siber dolandırıcılık adeta bir enstitü haline geldi. Ülkemizde de pandemi döneminde vatandaşların internet üzerinde vakit geçirmesinin artması üzerine siber dolandırıcıların tuzağına düştüğünü duyuyoruz. Bunun için alınması gereken önlemler var. İnsanlar, inanmak istedikleri şeylere daha rahat kapılabiliyor. İş konusunda da benzer bir durum var. Öncelikle böyle bir i-mail geldiğinde, 'ayrıntılar' kısmı kontrol edilmeli. Böylelikle mailin hangi yollardan geçerek ulaştığı görülebilir. Bu tarz ilanların çoğunda, yüksek maaşlı iş teklif edilir. Durup dururken bir iş teklifi olduğunda şüpheyle yaklaşılmalı. Bazen de dolandırıcılar, ücret belirtmeden form doldurulmasını isteyebilir, kimlik numaranızı ya da aile içindeki kişilere ilişkin kimlik bilgilerine ulaşmak isteyebilir. Her platformda, form doldurarak ya da bilgiler paylaşılarak hayale kapılmamak ve kanmamak gerekiyor. Hatta yurt dışında, kişisel verileri içeren videoların talep edildiği bile oluyor."

'YAZIM HATALARINA DİKKAT EDİN'

İnternet üzerinde çok fazla vakit geçirdiğimiz bu günlerde vatandaşların siber dolandırıcılar tarafından kandırılma riskinin de arttığını hatırlatan Dr. Erol, "İş teklifi gelen kurumun internet sitesini mutlaka ziyaret edin. Ufak bir araştırma yapın. Sahte iş ilanlarında, genellikle 'kısa sürede çalışmaya başlamanın mümkün olduğu' belirtilir. Unutmayın ki kimse, daha önce görüşmediği bir kişiyi, 3-5 günde işe almaz. Bu tarz ilanlarda, genellikle işin içeriğine ilişkin detaylı bilgiler yer almaz, alıcının ismi de belirtilmez. Toplu i-mail tarzında iletilebilir. İşle ilgili bir talep varsa, firmanın kendi web sitesinde de yer alacaktır. Gelen içeriklerin yazım kurallarına da dikkat edilmeli. İfade ve yazım hatası göze çarparsa, içeriğin dikkate alınmaması gerektiğiyle ilgili önemli bir ipucu olabilir. Bu tarz mailler, yurt dışı kaynaklı da olabiliyor" diyerek dikkat edilmesi gereken konuların altını çizdi.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
'WhatsApp, veri madenciliğini neden AB'de yapamıyor, bunu tartışmalıyız'
22 Şubat 2021 11:46		 Türkiye'de kaç kişi sosyal medya kullanıyor?
21 Şubat 2021 17:38
Osmanlıca basılı eserlerin 'Google'ı bir tıkla tarihe götürüyor
19 Şubat 2021 17:56		 Netflix, YouTube'da ücretsiz film yayınlayacak
19 Şubat 2021 14:18
İnstagramdaki bu sahte reklamlara dikkat edin!
19 Şubat 2021 09:27		 Twitter'dan 'Erdoğan, Kalın, Çavuşoğlu ve Altun'a 'Devlet görevlisi' etiketi
18 Şubat 2021 08:28
Apple, yeni güncellemeyle 217 yeni emoji getiriyor
17 Şubat 2021 23:01		 Sosyal medya hesaplarında farklı bir e-posta kullanılmalıdır
16 Şubat 2021 19:27
Clubhouse dijitalde rekabeti kızıştırdı
15 Şubat 2021 22:38		 Clubhouse'un güvenliğine ilişkin değerlendirme
15 Şubat 2021 10:50
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:23 - DSÖ: Bazı ülkeler COVAX anlaşmasını baltalıyor20:16 - İnternet üzerinden gelen iş tekliflerine kanmayın!20:12 - Sırrını çözebilen yok! En genci 15 milyon yaşında20:10 - Koronavirüs aşıları hastaneye yatışı ne kadar düşürdü?20:00 - Vaka sayısı 8 binin üzerine çıktı19:57 - Öğretmenliği bırakıp tavşan çiftliği kurdu
19:50 - Kısıtlamayı ihlal edip, drift yapan sürücüye 7 bin lira ceza19:45 - HDP'li vekili Gara'da gördüğünü söyleyen teröristin ifadesi19:40 - İklim değişikliği tarım sektöründe verimi etkileyecek19:39 - Türkiye'nin ilk sanal mücevher etkinliğine 90 ülke katıldı19:27 - Salgın sürecinde sosyal ilişkiler akıllı telefonlarla sürdürüldü19:25 - Aytemiz, sendika üyelerine avantajlı yakıt alımı sağlayacak
19:18 - Bilim Kurulu Üyesi: 10-15 gün içerisinde tablo tersine dönebilir19:15 - Hazine alacakları ocak sonu itibarıyla 17,6 milyar lira18:55 - Cumhurbaşkanı Erdoğan: Obama aradı ve destek istedi18:47 - İstanbul İl MEM çıkardı: 6 ayda bir yayınlanacak dijital dergi18:40 - Aile katliamı yapan zanlıya 'PKK sempatizanlığı'ndan soruşturma
18:37 - 'Karabağ'ın yeniden inşası konusunda büyük bir çabanın içinde olacağız'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Adalet Bakanı: 13 bin yeni personel alım ilanı yayımlanıyor
İşte mart ayında normalleşecek iller
Altında 3 gün arayla iki önemli düzenleme
AK Parti'nin yeni İstanbul İl Başkanı adayı belli oldu
'Lanet olsun oylarınıza' diyen Özhaseki'den geri adım
Erdoğan: Berat beyin talihsizliği, damat sıfatı birikiminin önüne geçti
Altın ve dolar yükselişe geçti
Gelecek ve Deva iddiasında olanlar kamu personeli için neler vadediyor?
Aile hekimleri hastaneleri solladı
Prof. Dr. Özlü: O bölgelerde okullar hibrit eğitimle başlayabilir
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
düz duvara tırmanmak 2
amazon ormanları 2
ney 1
satranç 3
boyu 1.50 olan hatun 6
internetsiz bir hayat 5
elektrikli yılan balığı 1
terek 1
yavşak 3
lebaleb 2
SON İLANLAR
Ardahan SYDV personel alacak
TEİAŞ engelli işçi alacak
TEİAŞ eski hükümlü işçi alacak
Yağlıdere Belediyesi işçi alacak
Hakkari İl Özel İdaresi eski hükümlü işçi alacak
Çankaya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam