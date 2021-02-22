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Radar cezası yazılan genç, hukuk mücadelesini kazandı

Adana'da, beslediği köpeğin saldırısından kaçarken yere düşerek bileğini inciten Hukuk Fakültesi öğrencisi Mehmet Rıdvan Tanrıöver'e, hastaneye yetişmeye çalıştığı sırada hız limitini aştığı için trafik cezası yazıldı. Tedavisinin ardından kesilen cezaya itiraz eden Tanrıöver başlattığı hukuk mücadelesini kazanarak cezasını iptal ettirdi. Tanrıöver yazılan cezanın iptaline sevindiğini belirterek, "Bu karar emsal teşkil edecektir'' dedi.
 22 Şubat 2021 20:34
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Olay 18 Ocak günü Ceyhan ilçesinde meydana geldi. İlçedeki bahçelerinde kangal köpeği besleyen Hukuk Fakültesi öğrencisi Mehmet Rıdvan Tanrıöver, oynadığı sırada köpeğin saldırısına uğradı. Köpekten kaçmak için koşan Tanrıöver, dengesini kaybedip yere düşerek kolundan ve bileğinden yaralandı. Annesiyle birlikte kentteki hastaneye gelen Tanrıöver, hız limiti aştığı için trafik ekipleri tarafından uygulama noktasında durduruldu. Araçtan indirilen Tanrıöver'e 161 kilometre hızla gittiği gerekçesiyle 652 lira trafik cezası yazıldı. Ekiplere hastaneye gittiğini söyleyen genç adam polislerin cezayı yazması üzerine hastaneye gitti. Tedavi altına alınan Tanrıöver'in kolu alçıya alınarak taburcu edildi. Olayın ardından yazılan cezaya itiraz eden genç, hukuk mücadelesi başlatarak yazılan cezayı iptal ettirdi.

'BU KARAR EMSAL TEŞKİL EDECEK'

Köpeğinin asabi tavırlar göstererek kendisine saldırdığını söyleyen Tanrıöver köpekten kaçtığı sırada bileğinin üzerine düştüğünü söyledi. Bileğinin şişmesi üzerine hastaneye yetişmeye çalıştığını söyleyen Tanrıöver, ''Hastaneye giderken trafik ekipleri tarafından durduruldum. 161 km hızla radara girmişim. Polislere hastaneye gittiğimi ve elimin ve ayaklarımın yaralarını gösterdim. 652 lira ceza yemekten kurtulamadım. Ceza kağıdımı aldıktan sonra sağlık durumum söz konusu olduğundan hastaneye giderek röntgen çekildi. Kolumu alçıya alıp yaralarımı temizlediler. Daha sonra ben bu haksızlığa karşı, hukuksuzluğa karşı mücadele ettim. Adaletin yerini bulması için cezaya itiraz dilekçesi yazdık. Adana 2'nci Sulh Ceza Hakimliği dilekçemizi kabul ederek, yaptırımın kaldırılmasına karar vererek Türkiye'de emsal nitelikte bir karar vermiş oldu. Çok güzel bir karar oldu. Bu karar emsal teşkil edecektir'' diye konuştu.
DHA
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