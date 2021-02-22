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Öğrencilere 'staj onayı' dolandırıcılığına karşı uyarılar

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, öğrencileri, "Staj Seferbirliği" programına "staj başvurularının ve yerleştirme işlemlerinin onaylanacağı" iddiasıyla dolandırmak isteyenlere karşı uyardı.
 22 Şubat 2021 20:48
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Öğrencilere 'staj onayı' dolandırıcılığına karşı uyarılar

Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi, öğrencileri, "Staj Seferbirliği" programına "staj başvurularının ve yerleştirme işlemlerinin onaylanacağı" iddiasıyla dolandırmak isteyenlere karşı uyardı.

Yapılan yazılı açıklamada, "Staj Seferbirliği"ne ilişkin tüm süreçlerin "kariyerkapisi.cbiko.gov.tr" adresinden ücretsiz olarak yürütüldüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Son günlerde, öğrencilerimizin telefonla aranarak 'staj başvurularının ve yerleştirme işlemlerinin onaylanacağı' iddiasıyla kendilerinden ücret talep edilen bir dolandırıcılık yöntemiyle karşılaşılmaktadır. Herhangi bir mağduriyet yaşanmaması adına staj onayı için para talep eden sahtecilik girişimlerine kesinlikle itimat edilmemelidir. Söz konusu dolandırıcılık girişiminde bulunanlar hakkında gerekli hukuki işlemler yürütülmektedir."
Anadolu Ajansı
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