Bilgisayara Bitcoin zammı
Geçen yıl 5-6 bin lira olan bilgisayar fiyatı şu an 15-20 bin lira.
|22 Şubat 2021 21:11
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