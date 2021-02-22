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Bilgisayara Bitcoin zammı

Geçen yıl 5-6 bin lira olan bilgisayar fiyatı şu an 15-20 bin lira.
 22 Şubat 2021 21:11
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Pandemide teknoloji ürünlerine talep arttı.

Buna üretimde yaşanan kesintiler de eklenince bilgisayar fiyatları katlandı.

Geçen yıl 5-6 bin lira olan bilgisayar fiyatı şu an 15-20 bin lira.

Son gelen zammın nedeni ise Bitcoin madencileri.

Uğurcan Gökçen

NTV
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