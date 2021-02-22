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Sahte parfüme dikkat! Cilt kanseri yapıyor, solunumu etkiliyor

İstanbul'da, sahte parfüm üretimi yaptığı tespit edilen imalathaneler ve depolara düzenlenen operasyonlarda, çok sayıda sahte parfüm ele geçirildi. Prof. Dr. Oğuz Özyaral, parfüm alınırken dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Özyaral, "Sahte parfüm cilt kanseri yapar, solunum yollarında sorunlar yaratır. TÜBİTAK'ın cep telefonlarına ücretsiz olarak indirilen ÜTS uygulamasıyla ürünlerin orijinalliğini mutlaka kontrol edin" dedi.
 22 Şubat 2021 21:08
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Ülke genelinde en çok alışveriş yapılan internet sitelerinde açılan sanal mağazalar üzerinden ve seyyar satıcılardan dünyaca ünlü markalara ait sahte parfümlerin pazarlandığı tespiti üzerine düzenlenen son operasyonda 24 bin şişe sahte parfüm ele geçirildi. Uzmanlar ise sahte parfümün cilt kanserinden solunum yollarına kadar birçok hastalığın nedeni olabileceğini söylüyor. İstanbul Rumeli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Mikrobiyolog Koruyucu Sağlık Uzmanı Prof. Dr. Oğuz Özyaral, parfüm satın alınırken neden olabileceği sağlık sorunları göz önünde bulundurularak mutlaka güvenilirliğinin test edilmesi gerektiğini ve piyasa değerinin altında olan ürünlerden uzak durulması gerektiğini belirtti.

"İÇİNDE RENK VE KOKU İÇİN BİRÇOK KİMYASAL VAR, CİLT KANSERİNE NEDEN OLABİLİR"

Sahte parfüm konusunda 2 noktaya dikkat çeken Prof. Dr. Oğuz Özyaral, "Bunlardan bir tanesi merdiven altı olması, ruhsatsız üretilmesi vergisinin ödenmemesi. Bu boyutta baktığınızda ekonomiye, topluma her türlü zararı var. Direkt kişinin kullanıcısı olarak ele aldığınızda zarar yine kendi içinde bölünmeye başlıyor. Çünkü ne kullandığını bilmiyoruz. Yani etil alkolün kullanılması gerekir ve kozmetikte bazı üretim teknolojilerinin kullanılması gerekir. Hangi teknikle nasıl yaptı, merdiven altında nasıl yaptı, nasıl şişeledi, nasıl doldurdu derken karşımıza ciddi problemler ve bir takım sağlık sorunları çıkıyor. Yetmiyor bir de bu parfümü kokladığınızı düşünürseniz, kolonyada da aynı şey başımıza gelmişti, bunun koklanmasıyla zehirlenmeleri düşünmek gerekiyor. Cilde uyguladığınız zaman büyük tahriş söz konusu. İçine koyduğu diğer kimyasallar var, renk versin kokuyu arttırsın diye. Çünkü içine koyduğu alkol kozmetik açıdan kullanılmadığı taktirde bir problem yaratacaktır. Yani kim bilir hangi ikincil ürünü listeleyip yeniden kullandı. Bir atık olabilir, bu da doğrudan cilt kanserine tetikleyicidir" diye konuştu.

AMBALAJLI, SAHTE ÜRÜNÜ NASIL ANLAYACAĞIZ?

Prof. Dr. Özyaral, "Cep telefonlarımıza indirebileceğimiz TÜBİTAK'ın bir uygulaması var; Ürün Takip Sistemi. Yani ÜTS. Onu indiriyoruz. Satın almak istediğimiz ürün gerçekten güvenilir ve kaliteli olduğu ifade edilen bir ürün ise yani kalite güvencesine sahipse barkodunu ya da kare kodunu okuttuğunuzda, sistem hemen size bu ürünün merdiven altı olup olmadığını söylüyor. Güvenilir mi, ruhsat alıp almadığını ve içinde nelerin olduğunu söylüyor. Büyük bir rahatlıkla o zaman o ürünü satın alabiliyoruz. Nereden almamalıyız dersek, işte bu orijinaldir deyip benzer bir ambalajın içine yerleştirilmiş ama etiket fiyatı gayet yüksek olan ama size bunu onda biri fiyatına sundukları bir ürünü asla ve asla almayın" şeklinde konuştu.

"1 GÜN KALICI 110, 2 GÜN KALICI 250 LİRA"

Eminönü'nde parfüm satan ve ürünlerin orijinal olduğunu iddia eden Selin Satır, "Parfümlerin esansı Fransa'dan geliyor. Türkiye'de satıyoruz. 50 cc 60 TL. 100 cc 110 TL. Orijinal esans 1 gün kalıcı. 2 gün kalıcı da var ama 250 TL. Ürünlerin barkodu var" dedi. DHA ekibinin parfümü ÜTS sistemi üzerinden kontrol etmesi sonucunda ise, ürünün sisteme kayıtlı olmadığı ortaya çıktı.

DHA
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