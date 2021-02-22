Şişecam'ı Bosna- Hersek'te 1,5 milyon lira dolandırdılar

Bosna-Hersek'te faaliyet gösteren Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları'nın yüzde 100 pay sahibi olduğu Şişecam Soda Lukavac şirketi, Türkiye'den 1.5 ton kömür aldı. Yapılan anlaşma gereği yaklaşık 1.5 milyon lirayı kendilerine gönderilen banka İBAN bilgilerine yatıran şirket yetkileri, çok geçmeden dolandırıldıklarını anladı. Mail adresinin, Şişecam'ın kömür satın aldığı firmanın bilgileriyle sahte şekilde oluşturulduğu ortaya çıktı.

Edinilen son dakika bilgisine göre Başsavcılık olayla ilgili soruşturma başlattı. Paranın yatırıldığı Taresshoes Pvt Deri Limited'in sahibi gözüken Hüseyin Y. (37) okuma yazma bilmediğini, Suriyeli bir kişi tarafından kendi adına kurulan şirketle hiç ilgilenmediğini savundu. Hüseyin Y. hakkında hazırlanan iddianamede, dolandırıcılık suçundan 10 yıla kadar hapis talep edildi.

SAHTE HESABA 1.5 MİLYON YATIRDILAR!

Süreç, Şişecam Soda Lukavac'ın Kayaman Madencilik'ten 1.5 ton kömür alımıyla başladı. Karşılığında Kayaman isimli şirkete yaklaşık 1.5 milyon bedelli iki adet fatura tanzim etti. İddiaya göre iki şirket arasındaki bu alışverişi bilen bir şüpheli, Şişecam Soda Lukavac'a ulaştı. Kayaman şirketinin e-mail hesabına benzer şekilde bir mail oluşturarak temasa geçen kişiler, söz konusu paranın yatırılması için başka bir İBAN bilgisi paylaştı. Şirket, parayı kendilerine gönderilen İBAN hesabına yatırdı.

Kayaman, paranın akıbeti için şirketle iletişime geçtiğinde ise şirket yetkilileri dolandırıldıklarını anladı ve soruşturma başlatıldı. Soruşturmada paranın yatırıldığı banka bilgilerinin Taresshoes Pvt Deri Limited Şirket adına kayıtlı olduğu belirlendi. Şirket yetkilisi Hüseyin Y. 'nin ifadesine başvuruldu. Hüseyin Y., şirketin yetkilisi olduğunu, okuma yazması olmadığını, daha önceden adını Süleyman Salah Süleyman olarak bildiği Suriye uyruklu şahsın isteği üzerine bu şirketi kurduğunu ve o dönemde paraya ihtiyacı olduğundan bu teklifi kabul ettiğini, şirketle hiç ilgilenmediğini kaydetti. Hüseyin Y. "Olay tarihinde de Süleyman Salah ile birlikte bankaya giderek parayı çektim. Süleyman'a teslim ettim. Şirketin sadece kağıt üzerinde sahibiyim" diyerek suçlamaları reddetti.

SAHTE MAİL KURBANI OLDULAR

SAVCILIK tarafından yürütülen soruşturma geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Hüseyin Y. hakkında 'Dolandırıcılık' suçunda 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Hazırlanan iddianamde, Hüseyin Y. ile kimliği tespit edilemeyen diğer şüphelinin Şişecam Soda Lukavac'ı yaklaşık 1.5 milyon lira dolandırdıkları anlatıldı.

Dilek Yaman Demir