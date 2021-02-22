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İstanbul'un gözü kulağı: Kent Güvenlik Yönetim Sistemi

İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kent Güvenlik Yönetim Sistemi, 2 bin 38 noktada 8 bin 152 kamera ile şehrin gözü oldu. İhbar konusu bu merkezden takip edilerek polislere bilgi veriliyor. Böylelikle polislerin olaya müdahale süresi kısalıyor.
 22 Şubat 2021 22:41
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İstanbul'un gözü kulağı: Kent Güvenlik Yönetim Sistemi

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi, emniyetin en kritik birimlerinden biri. 155 Polis İmdat Hattı, Kent Geneli Güvenlik Kamera Sistemleri (KGS), Plaka Tanıma Sistemleri (PTS) ve polislerin yaka kameraları bu merkezden takip ediliyor.

Olaylara anında reaksiyon gösteriliyor

İstanbul şehir merkezini 2 bin 38 noktada bulunan 8 bin 152 kamera ile izleyebilen merkez, olaylara anında müdahale edilmesine imkan tanıyor. 360 derece dönebilen yüksek çözünürlüklü kameralar sayesinde olaylara müdahaleye gönderilen polis ekipleri de görüntüler izlenerek yönlendiriliyor. Yapılan yönlendirmeler sayesinde polis ekiplerinin olaya müdahale etme süresi kısalıyor.

"Aranan araçlar PTS'ye takılıyor"

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne entegre edilen Plaka Tanıma Sistemi de şüphelilerin yakalanmasında önemli rol oynuyor. Uygulama noktasından kaçan veya aranma kararı olan bir aracın plakası bu merkezden takip edilerek, aracın kaçış güzergahı ve yeri tespit ediliyor. Bölgeye yönlendirilen polis ekipleri, aranan aracı kolaylıkla bulabiliyor. İstanbul genelinde 122 noktada 417 de PTS kamerası bulunuyor.

Şüpheli araçtaki kişiler yakalandı

TRT Haber ekibi olarak Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'nde sıcak bir olaya tanıklık ettik. Haber çekimi sırasında 155 Polis İmdat Hattı'na, Taksim Meydanı'nda şüpheli bir aracın olduğu ihbarı yapıldı. Komuta merkezi durumu, Taksim Meydanı'na en yakın polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine intikal eden polis ekipleri, araç içinde bulunan iki kişiyi araçtan indirerek üst araması ve Genel Bilgi Taraması (GBT) yaptı. Yapılan incelemede şüphelilerin yerli turist olduğu tespit edildi.

"Yaz aylarında 20-30 bin ihbar geliyor"

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Büro Amiri Komiser Gökhan Çamurcu, merkezin suç ve suçluya müdahalede polis ekiplerine sağladığı faydalara ilişkin bilgi verdi.

155'e gelen ihbarların Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'nde değerlendirildiğini söyleyen Çamurcu, "Kış aylarında yaklaşık 10 bin, yaz aylarında 20-30 bin ihbar geliyor. Gelen ihbarlar buradaki arkadaşlarımız vasıtasıyla değerlendirilir ve sahadaki ekiplerimize iletilir. Sahadaki ekiplerimiz de konulara müdahale ederler. Ekiplerimiz olay yerine geçtiğinde bizler de buradan KGS kameralarımızla, Plaka Tanıma Sistemi kameralarımızla ve yaka kameralarımızla onlara destek vermekteyiz" dedi.

"Ekiplerimiz olay yerine giderken bölgeyi izliyoruz"

Uygulama noktasından kaçan bir aracın Plaka Tanıma Sistemi (PTS) sayesinde yerinin tespit edildiğini ifade eden Çamurcu, şöyle devam etti:

"Plaka Tanıma Sistemi (PTS) vasıtasıyla aracın nereden kaçtığı, nereden geçtiği, hangi güzergahları takip ettiğini ekiplerimize anlık olarak bildiriyoruz. Aracın alınması konusunda ekiplerimize yardımcı olmaktayız. Ekiplerimiz olay yerine giderken bölgeyi kameralarımız vasıtasıyla izliyoruz. Olaya karışan ekibimiz yetersiz kaldıysa takviye ekip gönderiyoruz."

"Olaya karışanları kameralar üzerinden takip ediyoruz"

Gelen ihbar sonrası olay yerine en yakın ekiplerin bölgeye sevk edildiğini belirten Çamurcu, "Ekiplerimiz olay yerine geçene kadar da KGS kameralarımız veya bölgeye en yakın ekiplerimizin yaka kameraları vasıtasıyla bölgeyi izliyoruz. Konu meydana geldikten sonra olaya karışan şahısların takibi, kaçış güzergahlarının tespiti ve özellikle ekiplerimize şüpheli şahısların yakalanmasıyla ilgili, eşkal tespitiyle ilgili yardımcı oluyoruz" dedi.

"2 bin 38 noktada 8 bin 152 kameramız var"

İstanbul'un kameralarla 7/24 izlendiğini söyleyen Çamurcu, şunları söyledi:

"2 bin 38 noktada 8 bin 152 kameramız var. Bunun haricinde 122 noktada 417 de Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kameramız var. Onun haricinde tüm ekiplerimizin de yaka kameraları mevcut. Bunların vasıtasıyla da konuları takip etmekteyiz. Bu sistemler konunun önem ve hassasiyetini değerlendirmede bize büyük fayda sağlıyor."

Emrah Kuş - Serhan Sevin
TRT
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