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Ofiste kumar oynarken yakalanan 25 kişiye 112 bin lira ceza

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde polis ekiplerinin, bir iş merkezinde bulunan ve kumarhaneye çevrilen ofise düzenledikleri baskında, koronavirüs tedbirlerine uymayan ve kumar oynadıkları belirlenen 25 kişiye, toplam 112 bin lira para cezası kesildi. İş merkezinin asansörünün üçüncü kata kadar çıktığı, kumar oynandığı tespit edilen ofisin bulunduğu beşinci kata ise yaya olarak çıkılabildiği dikkat çekti.
 22 Şubat 2021 23:04
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Ofiste kumar oynarken yakalanan 25 kişiye 112 bin lira ceza

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Topraklık Mahallesi Halk Caddesi'nde bulunan 6 katlı bir iş merkezinin beşinci katındaki ofiste kumar oynatıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Adrese baskın yapan ekipler, 2'si kadın 25 kişiyi kumar oynarken yakaladı. Ofiste yapılan aramada 5 kumar masası, çok sayıda oyun kağıdı, bin 200 lira para ile hesap kayıtlarının tutulduğu kağıtlar ele geçirildi. Ofis, zabıta ekipleri tarafından mühürlenirken, 25 kişiye yasağa rağmen kumar oynadıkları ve sosyal mesafe kurullarına uymadıkları gerekçesiyle toplam 112 bin lira para cezası kesildi. Polis ekiplerinin yaptığı incelemede iş merkezinin asansörünün üçüncü kata kadar çıktığı, kumar oynandığı tespit edilen ofisin bulunduğu beşinci kata ise yaya olarak çıkılabildiği belirlendi.

DHA
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