1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bu papağan '500 kelime biliyor, ilahi ve dua okuyor'

Niğde'de yaşayan Kuddusi Issı, yaklaşık 500 kelime konuşan ve dua okuyan Paşa isimli papağını 14 yıldır omzunda taşıyor.
 22 Şubat 2021 23:25
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Niğde'de yaşayan Kuddusi Issı, yaklaşık 500 kelime konuşan ve dua okuyan Paşa isimli papağını 14 yıldır omzunda taşıyor.

Bor ilçesinde kuruyemiş dükkanı işleten Kuddusi Issı, "Papağan bizde bir arkadaş bir evlat hayvan sevgisidir. Papağan bağımlılık yapıyor. Aynı zamanda kendisini sevdirmek için bir sürü cilveler yapıyor. Bu bizden vazgeçemiyor biz de ondan vazgeçemiyoruz" dedi.

"14 yıldır bu papağan benim omzumda geziyor" diyen Issı, "Ben nereye gidersem papağan da geliyor. Sabah kalkınca baba dükkana gidelim, hadi baba eve gidelim. Ayaklarım üşüdü içeri girelim. Bir insanda olması gereken özelliklerin fazlasıyla sadakat, sahiplenme kıskanma özellikleri olan bir ayvan. Aşağı yukarı 500'ün üzerinde kelimesi var. Konuşur sohbet eder, dua eder, zikir çeker, ilahi okur, bizim için değişik bir hobi. Bir arkadaş. Bir evlat" diye konuştu.

Issı, papağının torunlarını ve eşini kendisinden kıskandığını ifade ederek, "Bazen özellikle söylemesini istediğimiz kelimeler oluyor. Genellikle bizim konuştuğumuz kelimeleri öğreniyor. Küfür etmez. Kendine ait bir dünyası var. Bizim dünyamıza uygun bizimle birlikte kahvaltı yapar, bizimle birlikte yemek yer. İstediğini işaret eder veririz. İlgilenmediğim zaman hemen küser. Torunları mı kıskanır. Torunlarımı sevmemi istemez. Hemen döner ilgilenmez. Veya onlara zarar vermeye çalışır. Eşimle yaklaşmamı istemez. Bu da bizim ailemizin bir ferdi" şeklinde konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Ofiste kumar oynarken yakalanan 25 kişiye 112 bin lira ceza
22 Şubat 2021 23:04		 İl Sağlık Müdürü: Maske kullanımı grip vakalarını azalttı
22 Şubat 2021 22:11
Bu horoz ve tavukların fiyatı dudak uçuklatıyor!
22 Şubat 2021 22:05		 Şişecam'ı Bosna- Hersek'te 1,5 milyon lira dolandırdılar
22 Şubat 2021 21:37
Sahte parfüme dikkat! Cilt kanseri yapıyor, solunumu etkiliyor
22 Şubat 2021 21:08		 Radar cezası yazılan genç, hukuk mücadelesini kazandı
22 Şubat 2021 20:34
DSÖ: Bazı ülkeler COVAX anlaşmasını baltalıyor
22 Şubat 2021 20:23		 Koronavirüs aşıları hastaneye yatışı ne kadar düşürdü?
22 Şubat 2021 20:10
Öğretmenliği bırakıp tavşan çiftliği kurdu
22 Şubat 2021 19:57		 Kısıtlamayı ihlal edip, drift yapan sürücüye 7 bin lira ceza
22 Şubat 2021 19:50
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:26 - Milli SİHA Bayraktar TB2, 300 bin uçuş saatini tamamladı23:25 - Bu papağan '500 kelime biliyor, ilahi ve dua okuyor'23:23 - HDP'li Gergerlioğlu, Anayasa Mahkemesi'ne başvuracak23:20 - Erol Mütercimler ikinci kez hakim karşısına çıktı23:11 - Türkiye, F-35 programındaki haklarını için girişimde bulunacak23:04 - Ofiste kumar oynarken yakalanan 25 kişiye 112 bin lira ceza
22:41 - İstanbul'un gözü kulağı: Kent Güvenlik Yönetim Sistemi22:27 - Sağlık Bakanlığı, AB ile halk sağlığının korunmasına yönelik iş birliğinin sürdüğünü bildirdi22:24 - Clubhouse mikrofon erişimiyle kullanıcı verilerini topluyor22:11 - İl Sağlık Müdürü: Maske kullanımı grip vakalarını azalttı22:09 - Ülkelerin nüfusuna göre koronavirüs aşılanma oranları belli22:05 - Bu horoz ve tavukların fiyatı dudak uçuklatıyor!
22:03 - Erdoğan: Berat bey bunu başardığı için kuduruyorlar21:37 - Şişecam'ı Bosna- Hersek'te 1,5 milyon lira dolandırdılar21:34 - ABD Hazine Bakanı Yellen'dan 'Bitcoin' uyarısı21:18 - Pastadaki resim baskısı, film karakteri süslemesine dikkat!21:11 - Bilgisayara Bitcoin zammı
21:11 - 'HDP'li Pervin Buldan beni tanımadığım bir numaradan aradı'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Adalet Bakanı: 13 bin yeni personel alım ilanı yayımlanıyor
İşte mart ayında normalleşecek iller
Altında 3 gün arayla iki önemli düzenleme
'Lanet olsun oylarınıza' diyen Özhaseki'den geri adım
AK Parti'nin yeni İstanbul İl Başkanı adayı belli oldu
Erdoğan: Berat beyin talihsizliği, damat sıfatı birikiminin önüne geçti
Altın ve dolar yükselişe geçti
Bilim Kurulu Üyesi: 10-15 gün içerisinde tablo tersine dönebilir
Gelecek ve Deva iddiasında olanlar kamu personeli için neler vadediyor?
Vaka sayısı 8 binin üzerine çıktı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
barınak 1
Avalon 1
Fenerbahçe 2
ney 1
Takalotça 1
mukayese etmek 1
amazon ormanları 2
duvar kağıdı 3
2021 süper lig şampiyonu 5
tasarruf yapmak 2
SON İLANLAR
Ardahan SYDV personel alacak
TEİAŞ engelli işçi alacak
TEİAŞ eski hükümlü işçi alacak
Yağlıdere Belediyesi işçi alacak
Hakkari İl Özel İdaresi eski hükümlü işçi alacak
Çankaya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam