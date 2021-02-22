Erol Mütercimler ikinci kez hakim karşısına çıktı
|22 Şubat 2021 23:20
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İstanbul 12. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Erol Mütercimler katıldı. Duruşmada, müşteki sıfatıyla Önder İmam Hatipliler Derneği, Kadıköy İmam Hatipliler Vakfı avukatları ile bazı müştekilerin avukatları da hazır bulundu.
MÜŞTEKİLER CEZALANDIRILMASINI TALEP ETTİ
Müşteki Kartal Anadolu İmam Hatip Okulu mezunu Nuri Ok, "İmam Hatip Okulları bir ilim kaynağıdır. Sanık ilim, irfanın temsilcisi olan üniversitede hocadır. Sanığın cezalandırılmasını talep ederim" dedi. Önder İmam Hatipliler Derneği avukatı ise "Dernek adına şikayetçiyiz. Sözleri sabittir, İmam Hatipler camiası da bu sözlerin muhatabıdır. Bu sözlerle sanık hedef almıştır. Sanığın cezalandırılmasını talep ederiz" diye konuştu. Müşteki Eyüp Özsoy'un avukatı da "Müvekkilim İstanbul Milletvekilidir. İmam Hatip mezunudur. Sanığın söylemleri sonucu manevi zarar duymuştur. Sanık vekilleri zarar olmadığını söylemektedir, halkın sokaklara dökülmeyip kendi hakkını aramak yerine devletten hakkını istemesi zarar olmadığı anlamına mı gelmektedir. Zarar olduğu açıktır. Alenen hakaret ettiği içim ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilemez" şeklinde konuştu. Müştekiler, davaya katılma talebinde de bulundular.
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