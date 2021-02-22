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HDP'li Gergerlioğlu, Anayasa Mahkemesi'ne başvuracak

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, hakkında kesinleşen cezaya ilişkin bugün Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağını bildirdi.
 22 Şubat 2021 23:23
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HDP'li Gergerlioğlu, Anayasa Mahkemesi'ne başvuracak

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nin, hakkında, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasını onamasına ilişkin, bugün Anayasa Mahkemesi'ne başvuruda bulunacağını söyledi.

Gergerlioğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Yargıtay'ın kararının "siyasi bir karar" olduğunu ileri sürerek, "Şahsımın insan hakları savunuculuğuna yönelik yıllardan beri sürdürdüğü mücadelesi cezalandırılmaya çalışılıyor." dedi.

Bu mücadelenin insan hakları ihlaline uğrayan mazlumların ve mağdurların mücadelesi olduğunu savunan Gergerlioğlu, "O yüzden ben kesinlikle boyun eğmem. Bunu herkes bilsin. Böyle hukuksuz saldırılara boyun eğecek bir insan değiliz. Böyle bir insan olsaydık meydanlara, siyaset alanına çıkmazdık." diye konuştu.

Meclis'te en çok basın toplantısı düzenleyen milletvekillerinden birisi olduğunu anımsatan Gergerlioğlu, ayrım yapmaksınız herkesin uğradığı ihlali gündeme getirdiğini ve şimdi cezalandırılmaya çalışıldığını kaydetti.

Hiçbir cezanın kendisini yolundan vazgeçiremeyeceğini vurgulayan Gergerlioğlu, "Ben, KHK ile ihraç edilmiş bir uzman doktorum. Bir hekim olarak hayatı, canı esas alan bir insanım. 30 yıldır insan hakları savunucusuyum, hekimim. Benim için can, hayat, barış önemlidir. Bunlar için hayatımı feda ederim. Ben bunlar olsun, bu toplum kardeşçe yaşasın diye zulmedenlere karşı mücadele ettim ve uyduruk cezalarla bizi cezalandırmaya çalıştılar. Kesinlikle kabul etmiyorum." ifadesini kullandı.

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu'nun yaşadığı süreçleri hatırlatan Gergerlioğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bana bir ceza verdiler ama vekilliğimi düşüremezler. Bunu çok net söyleyeyim. Ceza, vekilliğimin düşürülmesine yöneliktir, ama Enis Berberoğlu kararı da 2-3 hafta öncedir. Çok zulümler gören Enis Berberoğlu, vekil olarak tekrar Meclis'e geri dönmüştür. Benim vekilliğimi düşürüp daha sonra Anayasa Mahkemesi'nden Türkiye'yi tüm dünyaya mahcup eden bir kararın ikinci defa çıkmasını mı istiyorsunuz? Bu nasıl bir skandal olur? Zaten Sayın Enis Berberoğlu'nun durumunu izah edecek bir hal yok, büyük bir skandal var ortada. İkinci bir Enis Berberoğlu vakası mı oluşturmaya çalışıyorsunuz?"

Bugün Anayasa Mahkemesi'ne başvuracağını bildiren Gergerlioğlu, "Anayasa Mahkemesi, mutlak suretle bu kararı kısa sürede iptal edecek, ihlal bulacaktır diye umuyorum. Çünkü çok açık bir haksızlık vardır. Mutlak suretle Anayasa Mahkemesi kararının beklenmesi gerektiğini söylüyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
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