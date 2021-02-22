1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Erdoğan penaltı kullandı, kaleye Alpay Özalan geçti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nın resmi açılışı gerçekleşti. Açılışta penaltı vuruşu kullanan Erdoğan, o anları Twitter hesabından paylaştı.
 22 Şubat 2021 23:35
+Aa- Yazdır
[X] Videoyu Kapat

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nın açılışında penaltı kullandı, kaleye ise AK Parti İzmir milletvekili Alpay Özalan geçti.

Erdoğan resmi Twitter hesabından penaltı kullandığı anın fotoğrafını paylaşıp, "Durmak yok, gollere devam" notunu düştü.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
22 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları
23 Şubat 2021 00:03		 Bakan Koca: Vaka sayısında bazı illerimizde belirgin artış var
22 Şubat 2021 23:59
HDP'li Gergerlioğlu, Anayasa Mahkemesi'ne başvuracak
22 Şubat 2021 23:23		 Türkiye, F-35 programındaki hakları için girişimde bulunacak
22 Şubat 2021 23:11
Erdoğan: Berat bey bunu başardığı için kuduruyorlar
22 Şubat 2021 22:03		 'HDP'li Pervin Buldan beni tanımadığım bir numaradan aradı'
22 Şubat 2021 21:11
Öğrencilere 'staj onayı' dolandırıcılığına karşı uyarılar
22 Şubat 2021 20:48		 Vaka sayısı 8 binin üzerine çıktı
22 Şubat 2021 20:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Obama aradı ve destek istedi
22 Şubat 2021 18:55		 'Karabağ'ın yeniden inşası konusunda büyük bir çabanın içinde olacağız'
22 Şubat 2021 18:37
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
01:04 - Adalet Bakanlığı'nın 11 bin 484 kişilik ilanı yayımladı00:03 - Avukatın polise 'sen kimsin de beni sokmuyorsun lan' demesi hakaret suçunu oluşturur mu?00:03 - Güvenlik soruşturması gerekçesiyle ataması iptal edilen sözleşmeli öğretmeni Anayasa Mahkemesi haklı buldu00:03 - 22 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları00:00 - Günde 12 TL'ye 10.000 TL ihtiyaç kredisi!23:59 - Bakan Koca: Vaka sayısında bazı illerimizde belirgin artış var
23:45 - Osmanlı'nın minyatür saat kuleleri zamana tanıklık ediyor23:40 - İtalya'da gördü, Niğde'de kurdu! Dünyaya ihraç ediyor23:35 - Erdoğan penaltı kullandı, kaleye Alpay Özalan geçti23:26 - Milli SİHA Bayraktar TB2, 300 bin uçuş saatini tamamladı23:25 - Bu papağan '500 kelime biliyor, ilahi ve dua okuyor'23:23 - HDP'li Gergerlioğlu, Anayasa Mahkemesi'ne başvuracak
23:20 - Erol Mütercimler ikinci kez hakim karşısına çıktı23:11 - Türkiye, F-35 programındaki hakları için girişimde bulunacak23:04 - Ofiste kumar oynarken yakalanan 25 kişiye 112 bin lira ceza22:41 - İstanbul'un gözü kulağı: Kent Güvenlik Yönetim Sistemi22:27 - Sağlık Bakanlığı, AB ile halk sağlığının korunmasına yönelik iş birliğinin sürdüğünü bildirdi
22:24 - Clubhouse mikrofon erişimiyle kullanıcı verilerini topluyor
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Güvenlik soruşturması gerekçesiyle ataması iptal edilen sözleşmeli öğretmeni Anayasa Mahkemesi haklı buldu
Avukatın polise 'sen kimsin de beni sokmuyorsun lan' demesi hakaret suçunu oluşturur mu?
Günde 12 TL'ye 10.000 TL ihtiyaç kredisi!
22 Şubat 2021'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
2021 süper lig şampiyonu 5
tuvtürk kredi kartı geçerli 3
Kaktüs dikeni 3
Meydan okuma meydanı 4
Avalon 1
tasarruf yapmak 2
sözlüğün değeri 2
yazarların en çok para harcadığı zevki 9
filtre kahve 2
boyu 1.50 olan hatun 7
SON İLANLAR
İcra İşleri Dairesi Başkanlığı 814 sözleşmeli personel alacak
Ardahan SYDV personel alacak
TEİAŞ engelli işçi alacak
TEİAŞ eski hükümlü işçi alacak
Yağlıdere Belediyesi işçi alacak
Hakkari İl Özel İdaresi eski hükümlü işçi alacak
Çankaya Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Ataşehir Adıgüzel Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Medipol Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam