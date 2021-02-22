Erdoğan penaltı kullandı, kaleye Alpay Özalan geçti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nın resmi açılışı gerçekleşti. Açılışta penaltı vuruşu kullanan Erdoğan, o anları Twitter hesabından paylaştı.
|22 Şubat 2021 23:35
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nın açılışında penaltı kullandı, kaleye ise AK Parti İzmir milletvekili Alpay Özalan geçti.
Erdoğan resmi Twitter hesabından penaltı kullandığı anın fotoğrafını paylaşıp, "Durmak yok, gollere devam" notunu düştü.
Durmak yok, gollere devam... 🇹🇷 pic.twitter.com/i5f10sfHtTRecep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 22, 2021
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