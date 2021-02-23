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Kredi Kooperatifi'nin yeni müdürü başkalarının adına 530 bin TL kredi çekmiş

ADANA'da, tarım kredi kooperatifinden sahte belgelerle kredi çekip, haksız kazanç elde ettiği iddia edilen ve polisin operasyonuyla çökertilen şebekeye ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı.
 23 Şubat 2021 10:48
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ADANA'da, tarım kredi kooperatifinden sahte belgelerle kredi çekip, haksız kazanç elde ettiği iddia edilen ve polisin operasyonuyla çökertilen şebekeye ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Usulsüzlüklerin ardından emekli olan kooperatif müdürü Gürkan Bahar'ın yerine gelen Sami Can'ın da benzer usulsüzlükler yaptığı, yeğeni ve arkadaşının üzerine toplam 530 bin lira kredi çektiği, anlaşamayınca da bu borçları ödediği belirlendi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, 2018 yılı Mayıs ayında Karayusuflu Tarım Kredi Kooperatifi üyesinin, dönemin müdürü Gürkan Bahar ile yardımcısı İlhan Yalçın'ın, kendisini 300 bin TL dolandırıp, zimmetine para geçirdiği yönündeki şikayet üzerine soruşturma başlattı. Kooperatifte haksız kazanç elde edildiğini belirleyen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü'ne bağlı Mali Büro Amirliği ekipleri, 6 kooperatif çalışanı, 18 kooperatif üyesi ve bir tarım firması sahibinin birlikte hareket ederek, kredi çekip, zimmetlerine para geçirdiğini tespit etti. Bu bilgiler üzerine şüphelileri teknik ve fiziki takibe alan polis, 25 kişi hakkında savcılığın yakalama kararı çıkartmasının ardından 12 Şubat sabahı Adana merkezli Mersin ve Düzce'de operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın yapan ekipler, 8'i kadın, 25 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, 9 bin TL ve 50 bin TL'lik çek, tarım kredi kooperatifiyle ilgili çok sayıda belge ve dijital materyal ele geçirildi. Şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü. Gözaltına alınan 8'i kadın 25 kişiden eski müdür Gürkan Bahar ile yeni müdür Sami Can'ın da aralarında bulunduğu 5'i tutuklandı, 2'si adli kontrol, 18'i ise ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

ŞEBEKE MAĞDURU, AKRABALARINA ARAZİLERİNİ DAĞITIP ÜYE YAPMIŞ

Operasyonda gözaltına alınan dönemin Karayusuflu Tarım Kredi Kooperatifi Müdürü Gürkan Bahar'ın 1 milyon TL'lik açık verdiği ve bu açığı kapatmak için üyelerinden Cengiz Akyol'u yanına çağırıp, "Müfettişler kooperatifi denetime geldi. Açık verdim. Sana ürün satmış gibi evrak düzenleyelim. Bu açığı senin üzerinden kapatalım. Daha sonra kendi aramızda anlaşırız" dediği öne sürüldü. Bu teklifi kabul eden Akyol'un, bölgedeki 4 bin dönümlük araziyi akrabası olan 24 kişiye dağıttığı ve Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kaydettirip, kooperatife üye yaptığı öğrenildi. Söz konusu 933 bin TL tutarındaki tohum, gübre ve sulama borusu gibi ürünlerin de Akyol ve akrabalarına satılmış gibi gösterilip, kooperatife borçlandırıldıkları belirlendi.

USULSÜZLÜĞÜ 3 SAATLİK SES KAYDI ORTAYA ÇIKARDI

Borcun taksitlerini bir süre ödedikten sonra kooperatif müdürü Bahar'dan parasını isteyen Cengiz Akyol'un parasını alamadığı ve taraflar arasında 933 bin TL'lik bono ve senet imzalandığı tespit edildi. Bunun üzerine Akyol'un, parasını geri alabilmek için Gürkan Bahar ile yardımcısı İlhan Yalçın'ı bir restorana götürdüğü, burada tarafların usulsüzlükleri konuştuğu öğrenildi. Akyol'un bu görüşme sırasında cep telefonuyla yaklaşık 3 saatlik ses kaydı yaptığı ve dolandırılma konusunun bu ses kaydına yansıdığı tespit edildi.

ÖĞRETMEN YEĞENİNE 100 BİN TL KREDİ ÇEKTİRMİŞ

Tarım kooperatifindeki usulsüzlüklerin ortaya çıkmadan önce emekli olan Gürkan Bahar'ın yerine müdür olarak getirilen, tutuklu Sami Can'ın da benzer usulsüzlükler yaptığı ortaya çıktı. Can'ın, öğretmenlik yapan yeğeni Ebubekir Sait S.'yi, Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kaydettirip, kooperatife üye yaptığı belirlendi. Can'ın, yeğeni adına 100 bin TL kredi çektiği, bu parayı da Ceyhan'daki bir tarım ürünleri firmasına havale edip, karşılığında da sulama borusu almış gibi fatura kesildiği öğrenildi. Firma yetkilisinin daha sonra 97 bin TL'yi yeniden Sami Can'a gönderdiği, 3 bin lirayı ise kendine aldığı, söz konusu sulama borularının ise firmadan hiç çıkmadığı saptandı.

POLİS OLARAK TANITIP ÜZERİNE 430 BİN TL KREDİ ÇEKMİŞ

Can'ın, arkadaşı Mutlu İlker S.'yi ÇKS'ye kaydettirip, kooperatife üye yaptığı ve üyelerine de "Bu arkadaş polis. Bir işiniz olursa, o halledecek" dediği öğrenildi. Can'ın, kimlik fotokopisini aldığı Mutlu İlker S.'nin üzerine 150 bin TL ve 280 bin TL'lik iki ayrı kredi çektiği, bu paraları da kendi hesabında tuttuğu belirlendi. Bunun üzerine parasını isteyen Mutlu İlker S. ile Can'ın kavga ettiği, denetime gelen müfettişlerin olayı öğrenmesi üzerine Can'ın parayı ödeyip, borcu kapattığı tespit edildi.
DHA
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