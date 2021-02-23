Altının gram fiyatı 408 liradan işlem görüyor
|23 Şubat 2021 11:20
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Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 408,2 liradan işlem görüyor.
Dün altının ons fiyatı ve dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanan gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 2,4 üzerinde 409,1 liradan tamamladı.
Gram altın, yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 408,2 lirada dengelendi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 672 lira, Cumhuriyet altını da 2.750 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1.810 dolar seviyesinden alıcı buluyor.
Analistler, emtia fiyatlarındaki artışın küresel bazda enflasyonist baskı oluşturabileceğine ilişkin endişelerin altının ons fiyatını desteklediğini söyledi.
Bugün ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın Para Politikası Raporu'na ilişkin sunumunun yanı sıra Avro Bölgesinde enflasyon ve ABD'de tüketici güven endeksinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.760 doların destek, 1.820 doların direnç konumunda olduğunu bildirdi.
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