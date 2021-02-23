1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

YÖK, üniversitelerin karnelerini açıkladı

"Desteklenen Ar-Ge proje sayısı" ile "en yüksek yüzde 10'luk dilimde atıf almış yayın sayısı en yüksek üniversite" Hacettepe oldu- Koç Üniversitesi, "öğretim elemanlarının ödül sayısı en yüksek olduğu üniversiteler" sıralamasında ilk sıraya yerleşti-
 23 Şubat 2021 12:16
+Aa- Yazdır
YÖK, üniversitelerin karnelerini açıkladı

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) yayımlanan "Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu 2020"ye göre, Türkiye'deki üniversiteler içerisinde Hacettepe, "desteklenen Ar-Ge proje sayısı" ve "en yüksek yüzde 10'luk dilimde atıf almış yayın sayısı en yüksek üniversite" oldu.

Üniversitelerin performansının değerlendirildiği "Üniversite İzleme ve Değerlendirme Genel Raporu 2020"deki kriterlere göre en başarılı üniversitelerin verileri, YÖK'ün Twitter adresinden paylaşıldı.

Buna göre, üniversitelerin yürüttükleri projelerin ve bünyelerindeki öğretim elemanlarının ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde yayımladıkları yayınların izlenmesi ve değerlendirilebilmesi amacıyla "araştırma-geliştirme, proje ve yayın" kategorisinde 14 gösterge incelendi.

Bu göstergelerden biri ulusal hakemli dergilerdeki yayın sayısı oldu. 2019'da 186 üniversitenin ulusal hakemli dergilerde kurum adresli yayımlanmış en az bir yayını bulunuyor.

Bu "dergilerde yayımlanmış kurum adresli yayın sayısının en yüksek olduğu üniversite", 811 yayın ile Sağlık Bilimleri Üniversitesi oldu. İstanbul Üniversitesi 713 yayın ile ikinci, Hacettepe Üniversitesi 594 yayın ile üçüncü, Ankara Üniversitesi 566 yayın ile dördüncü, Gazi Üniversitesi 503 yayın ile beşinci sırada yer aldı.

- En yüksek dilimde atıf almış yayınlar

2015-2019 döneminde en yüksek yüzde 10'luk dilimde atıf almış en az bir yayını olan üniversite sayısı 177 olurken, 63 üniversitenin bu kapsamdaki yayın sayısının 100 ve üzeri olduğu açıklandı.

"En yüksek yüzde 10'luk dilimde atıf almış yayın sayısının en yüksek olduğu" üniversitelerin başında 859 yayın ile Hacettepe yer aldı. İstanbul Üniversitesi 730 yayın ile ikinci, Boğaziçi Üniversitesi 670 yayın ile üçüncü, ODTÜ 656 yayın ile dördüncü, İstanbul Teknik Üniversitesi 638 yayın ile beşinci sıraya yerleşti.

- En çok ödül Koç Üniversitesinin öğretim elemanlarına verildi

Türkiye genelinde 2019'da 32 üniversiteden öğretim elemanları YÖK, TÜBİTAK veya TÜBA'dan 57 bilim, teşvik ve sanat ödülü aldı. "Öğretim elemanlarının ödül sayısının en yüksek olduğu üniversiteler" sırasıyla 7 ödülle Koç Üniversitesi, 5 ödülle İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, 4'er yayınla Hacettepe ve İstanbul Teknik üniversiteleri, 3 yayınla İstanbul Üniversitesi oldu.

- YÖK 100/2000 doktora burs programı

Türkiye'deki 92 devlet üniversitesinde 2018-2019 öğretim yılında öğrenim gören 4 bin 677 öğrenci ülkenin öncelikli alanlarında doktoralı insan kaynağı ihtiyacını karşılamak amacıyla yürütülen YÖK 100/2000 Doktora Programı kapsamında burs aldı.

"YÖK 100/2000 Projesi bursiyeri sayısının en yüksek olduğu üniversite", 225 doktoralı öğrenci ile Ege Üniversitesi oldu. Bursa Uludağ Üniversitesi ile İstanbul Teknik Üniversitesi 214'er bursiyerli öğrenci sayısı ile ikinciliği paylaşırken, Ankara Üniversitesi 184 bursiyerli öğrenci ile üçüncü, ODTÜ 182 bursiyerli öğrenci ile dördüncü sırada yer aldı.

- Üniversitelerde 8 binin üzerinde Ar-Ge projesi yürütüldü

2019'da 157 üniversitede ulusal ve uluslararası özel veya resmi kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenen 8 bin 362 Ar-Ge projesi yürütüldü.

"Desteklenen Ar-Ge projesi sayısının en yüksek olduğu üniversite" 533 projeyle Hacettepe Üniversitesi olurken, Boğaziçi Üniversitesi 492 projeyle ikinci, Ege Üniversitesi 487 projeyle üçüncü, Ankara Üniversitesi 464 projeyle dördüncü, Sakarya Üniversitesi de 434 projeyle beşinci sıraya yerleşti.

Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
YÖK'ten lisansüstü program açma ilkelerine dair karar!
22 Şubat 2021 16:35		 YÖK, üniversitelerin karnelerindeki bazı verileri açıkladı
22 Şubat 2021 12:37
Türkiye'de en çok atıf alan ve H index'i en yüksek 6.000 akademisyen (Versiyon 2)
22 Şubat 2021 12:26		 Devletten en çok parayı Boğaziçi alıyor
22 Şubat 2021 06:15
Ertelenen ALES 81 ilde yapıldı
21 Şubat 2021 12:40		 Boğaziçi Hukuk'un yeni dekanı: Adaletten ödün vermem
20 Şubat 2021 08:34
Akademik hırsızlıkta pes dedirten savunma
19 Şubat 2021 08:43		 Boğaziçi Üniversitesi ne YÖK'ü ne de MEB'i dikkate alıyor
19 Şubat 2021 06:15
Türkiye'de en çok atıf alan ve H index'i en yüksek 6 bin akademisyenin tam listesi
18 Şubat 2021 14:20		 YÖK'ten 'yüz yüze eğitim ve kayıt dondurma' kararı
17 Şubat 2021 12:37
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:01 - Kırklareli Belediye Başkanı Kesimoğlu CHP'ye geri döndü13:56 - Bakan Selçuk: Çok önemli iki haftanın ortasındayız13:50 - Adalet Bakanlığı 1718 kişilik daha personel alım ilanı yayımlayacak13:48 - Sağlık çalışanlarına destek için hastaneyi ücretsiz boyadılar13:47 - Ton balıklarının paketlenme görüntüleri tepki çekti13:44 - Mutasyonlu virüs çıkan 6 kişi evinde karantinaya alındı
13:38 - İki ilden yeni karantina haberleri geldi13:33 - Mayasante İzmir Dr. Osman Baş: Fransız askısı hakkında detaylar13:32 - Memur olarak çalışan sanığa FETÖ'den hapis cezası13:26 - 2 muvazzaf astsubayın da olduğu 6 kişiye FETÖ gözaltısı13:21 - Orman yakma talimatı veren terörist, MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi13:20 - Bu binayı gören bir kez daha bakıyor
13:17 - Hemşire, şiddet uygulayan zanlıyı 200 hastaya pijama alması karşılığında affetti13:10 - Borsa günün ilk yarısında geriledi13:08 - Uyanış: Büyük Selçuklu'da ilginç hata13:03 - 'Siber dolandırıcılık' operasyonunda 35 şüpheli tutuklandı12:52 - Çeyrek altın ne kadar?
12:51 - Ercişli 2 kız öğrenci, insansız model uçak yaptı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Adalet Bakanlığı'nın 11 bin 484 kişilik ilanı yayımladı
Kamuya atamalarda mülakat kalkıyor
Altına çekidüzen: Bakanlıktan 6 önemli karar
Bir anda ara seçim olabilir
Erdoğan, kabine ve Ak Parti yönetiminde değişikliğe gidecek!
Doğan Cüceloğlu'nun ailesi duyurdu: Üzülerek öğrendik!
Özlem Zengin'e hakaret eden şahıs gözaltına alındı
Normalleşme okullar ve kafelerden başlayacak
Haftalık vaka sayısına göre en çok yükseliş ve azalış gösteren iller
YÖK, üniversitelerin karnelerini açıkladı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
tasarruf yapmak 3
boyu 1.50 olan hatun 7
Takalotça 1
4 yaşındaki çocuğun cinayete kurban gitmesi 2
sanat yönetmeni 2
allı turna 1
makaron 3
d vitamini eksikliği 2
kedi 2
Matkap 2
SON İLANLAR
İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Yeditepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Maltepe Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Maltepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Avrasya Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Avrasya Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Adalet Bakanlığı 237 sözleşmeli personel alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam