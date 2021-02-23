Mayasante İzmir Dr. Osman Baş: Fransız askısı hakkında detaylar

Günümüzde kadınların ve erkeklerin en fazla tercih ettiği estetiklerden biri de Fransız askısıdır.

Ünlülerin de sıklıkla tercih ettiği bu işlem ameliyatsız yüz germe olarak da biliniyor. Son zamanların oldukça popüler estetik işlemleri arasında yer alan Fransız askısı İzmir Fransız askısı işlemi olarak da uygulanıyor.

Küçük burun, dolgun çene ve elmacık kemiği işlemleri ile daha estetik bir görünüm sağlar. Sizler de kendinizi daha genç ve güzel hissetmek için Fransız askısı işlemi yaptırabilirsiniz. Yalnız estetik amaçlı değil herhangi bir hastalığınızın sonucu da yaptırabilirsiniz. İzmir Fransız askısı uygulayan merkezlerden hizmet alabilirsiniz.

Fransız Askısı Nedir?

Günümüzde kadınların ve erkeklerin en fazla tercih ettiği estetiklerden biri de Fransız askısıdır. Ameliyatsız olarak yapılan bu işlemde askılama yapılacak olan bölgeler ip yerleştirilerek belirleniyor. Dikiş gerektirmeyen bir işlem olduğundan dolayı oldukça basit bir işlemdir.

İzmir'de yaşıyorsanız en kaliteli hizmet veren İzmir ameliyatsız yüz germe merkezlerinden hizmet alabilirsiniz. Lokal anestezi altında uygulanan Fransız askısında ipler derinin altında kalır. Deriyi geren ipler özenli bir şeklide derinin altına yerleştiriliyor.

Fransız Askısı Avantajları Nelerdir?

Sonsuzluk askısı olarak da bilinen Fransız askısında avantajlar oldukça çoktur. Kalıcı estetik uygulamalarından olduğundan dolayı güvenle tercih edebilirsiniz. İzmir Fransız askısı hizmetlerinden dilediğiniz merkezden yararlanabilirsiniz. Ameliyat gerektirmeyen bir işlem olduğundan dolayı işlem sonrası yatış gerektirmez. Yüz gerdirme yöntemleri arasında en etkili yöntemdir.

Çene sarkmalarınızın giderilmesinde, tombul yanak görünümünün giderilmesinde, düşük kaşların kaldırılmasında yüksek kalitede kalıcılık sağlar. Herhangi biz iz bırakmaması da en büyük avantajlarındandır. İzmir ameliyatsız yüz germe merkezlerinden hizmet alabilirsiniz.

Ameliyatsız Yüz Germe Kimler İçin Uygundur?

Ameliyatsız yüz germek daha genç ve estetik bir yüz görünümü olmasını isteyen kadın ve erkeklerin uygulattığı estetik işlemlerdendir. Daha çok kadınların tercih ettiği Fransız askısı için herhangi bir sınır yoktur. Yüz görünümünü daha estetik şekle sokmak isteyen herkes yaptırabilirsiniz.

Estetiğin yanı sıra yüz felci gibi hastalık geçirmiş olan kişiler için de uygun bir işlemdir. Sizler de bu işlemi yaptırmak için İzmir ameliyatsız iple yüz germe hizmeti veren merkezler tarafından işlem yaptırabilirsiniz.

Ameliyatsız Yüz Germe Etkisi Ne Kadar Sürer?

Hem kalıcı hem de geçici süre ile yapılan Fransız askısında en fazla tercih edilen yöntem kalıcı yöntemdir. İzmir ameliyatsız yüz germe merkezleri tarafından kalıcı olarak yapılan Fransız askısını sizler de yaptırabilirsiniz. Yüzünüzün daha uzun süre genç ve estetik bir şekilde görünmesi için ameliyatsız ve acısız olan bu yöntemi tercih edebilirsiniz. Cilt altına gerilen iplerin uzun yıllar boyu dayanması için özel olarak üretilir.

Ameliyatsız İple Yüz Germe Yöntemleri Nelerdir?

Pürüzsüz, kaşlar kalkık, çene dolgusu ve sarkıkların giderildiği bir cilde sahip olmak her kadının istekleri arasındadır. Sizler de bu durumda ameliyatsız iple yüz germe yönteminden yararlanabilirsiniz. İzmir ameliyatsız iple yüz germe hizmeti sunan estetik merkezleri tarafından hizmet alabilirsiniz. Farklı yöntem ve teknikleri olan Fransız askısını gönül rahatlığıyla yaptırabilirsiniz. Acı ve ağrı hissetmeyeceğiniz Fransız askısı ile en kusursuz cilde sahip olabilirsiniz.

Ameliyatsız İple Yüz Germe Fiyatları

Günümüzde oldukça popüler olan ameliyatsız iple yüz gerdirme fiyatları normal estetik işlemlerine oranla daha yüksektir. İzmir ameliyatsız iple yüz germe merkezleri tarafından sunulan işlemler her bütçeye uygun olarak ayarlanır.

Sizler de en kaliteli ve uygun fiyatlı hizmet veren estetik merkezi tarafından hizmet alabilirsiniz. Yapılan indirim ve kampanyalar sayesinde daha uygun fiyat karşılığında işlem yaptırabilirsiniz. Etkisi kalıcı ya da geçici olan çeşitlerinden tercih edebilirsiniz.