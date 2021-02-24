Bakan Ziya Selçuk'un döneminde MEB 38 yeni projeyi hayata geçirdi
|24 Şubat 2021 10:00
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oluşturduğu son kabine 9 Temmuz 2018 tarihinden bu yana görevdedir. Kabine açıklandığında en dikkat çeken isimlerinden birisi de Ziya Selçuk idi. Daha önce Bakanlıkta Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı yapmış, sonrasında ise kamudan ayrılarak Maya Kolejini kurmuş olan Ziya Selçuk'un ismi tüm kamuoyunda heyacan yaratmıştı.
Takip edebildiğimiz kadarıyla Ziya Selçuk'un ilk yılı tüm Bakanlık teşkilatına hakim olmak, kamuda iş ve işleyişi öğrenmekle geçmiştir. Kamuda iş ve işleyişi kavramak, bakan dahi olsanız sınırlarınızı bilmek açısından çok önemlidir. Bu açıdan, "Öğretmenlik Meslek Kanununun" kamuoyuna açıklanmasına rağmen hayata geçememiş olması, TBMM'nin ve genel siyasetin ne derece etkili olduğunu göstermesi açısından öğretici olmuştur diye düşünüyoruz. Formasyonla ilgili açıklamalar da yine, bir kamu örgütü olan YÖK'ün hesap edilmemesi nedeniyle, yine öğretici olmuştur.
Ancak bu sorunlara rağmen, Ziya Selçuk'un Milli Eğitim Bakanı olduğu dönemde, öğretmenler ilk kez kendileriyle bu kadar vakit geçiren bir bakana sahip olmuştur. Selçuk, Pandemi döneminde hemen her gün öğretmenlerle, il milli eğitim müdürleriyle bir araya geldi. Cumhuriyet tarihi boyunca bu kadar emek veren ikinci bir bakan yoktur sanıyoruz.
Yine, Ziya Selçuk döneminde, eğitim alanında bir çok yenilik hayata geçirildi. Aşağıda 9 Temmuz 2018'den bu yana, eğitim alanında ilk defa hayata geçirilen uygulamalara yer verilmiştir.
1- MEB ÖĞRENCİ VE VELİLER İÇİN 'EĞİTİM TAKVİMİ' HAZIRLADI
"Eğitim Takvimi", okul öncesinden ortaokula kadar ailelere ve çocuklara oyunlar, etkinlikler, bilimsel içerikler ve değerlerle ilgili küçük ipuçlarını içeriyor. (1 Ocak 2020)
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2- EHLİYET SINAVINDA KAĞIT VE KALEM DÖNEMİ SONA ERDİ
Milli Eğitim Bakanlığınca, tüm illerde "e-sınav" salonlarının faaliyete geçirilmesiyle ehliyet sınavlarında kağıt ve kalem kullanımı son buldu. Adaylar, bundan sonra sınav sorularını "e-sınav" merkezlerindeki bilgisayarlardan cevaplayacak. (5 Ağustos 2018)
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3- BAKAN ZİYA SELÇUK, LİSELERDE YENİ MODELİ AÇIKLADI
Ders sayısı 9. sınıfta 8'e, 10. sınıfta 9'a, 11. sınıfta 9'a, 12. sınıfta 7'ye düşürüldü. (18 Mayıs 2019)
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4- YAZ TATİLİ İÇİN HAZIRLANAN 'ARKADAŞ' KİTAPLARI OKULLARA GÖNDERİLDİ
Milli Eğitim Bakanlığı, 2020'de yaz tatili için 1, 2, 3 ve 4'ün sınıf öğrencilerine özel arkadaş kitapları hazırladı. (10 Temmuz 2020)
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5- MEB'DEN İKİ YENİ UYGULAMA: MEB AJANDA VE E-OKUL ÖĞRETMEN
Bu iki yeni uygulama ile bürokrasinin azaltılması, iş ve işlemlerin kolaylaştırılması amaçlandı. MEB Ajanda sayesinde, öğretmenler kendi telefonundan takvimini görüp, kişiselleştirip, günlük hayatında öğretmen olarak neyi, nasıl yapması gerektiği konusunda her şeyi orada hazır bulma fırsatına sahip olacak. (3 Aralık 2020)
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6- MEB'DEN ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİ İÇİN EĞLENCELİ MOBİL UYGULAMA 'TABİİ'
Tabii, Ortaokul 5, 6 ve 7'nci sınıflar için hazırlandı. Tabii uygulamasıyla, Oyun ve dersi iç içe vermek amaçlandı. Uygulamada kağıt kalem yok, sadece 60 saniye içinde belli sorular cevaplanacak. (9 Temmuz 2020)
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7- MEB'DEN EKPSS'YE HAZIRLANANLARA DESTEK İÇİN MOBİL UYGULAMA
Uygulamada ders anlatımları, soru çözümü videoları gibi EKPSS hazırlık sürecini kolaylaştırmayı hedefleyen pek çok içerik bulunuyor. (23 Mayıs 2020)
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8- MEB SINAV HİZMETLERİ ULUSLARARASI STANDARTLARA KAVUŞTU
Milli Eğitim Bakanlığı sınav hizmetleri ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 27001 Bilgi Yönetim Sistemi'ne kavuştu. Sınav hizmetleri bu iki sistemle uluslararası standartlara çıktı. (20 Ocak 2020)
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9- MESLEKİ EĞİTİM, TARİHİNDE İLK KEZ, ÜLKE İHTİYAÇLARI İÇİN SEFERBER EDİLİYOR
Koronavirüs pandemisinde meslek liseleri de çalışmalarda etkin rol aldı. Dezenfektan, maske, tek kullanımlık çatal bıçak, önlük ve tulum meslek liselerinde üretilmeye başlandı. (22 Mart 2020)
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10- MEB'DEN ÖZEL EĞİTİME İHTİYACI OLAN ÇOCUKLARA ÖZEL MOBİL UYGULAMA
"Özelim Eğitimdeyim" mobil uygulamasıyla özel eğitim okullarına ve kaynaştırma eğitimine devam eden, işitme ve görme yetersizliği, hafif, orta veya ağır derecede zihinsel yetersizliği veya otizm spektrum bozukluğu ile öğrenme güçlüğü olan öğrenciler, aileler ve veliler geliştirilen tüm özel eğitim içeriklerinden ücretsiz yararlanabiliyor. (16 Mayıs 2020)
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11- SÖZLEŞMELİ PERSONELİN ZORUNLU HİZMET SÜRESİ 3+1'E DÜŞÜRÜLDÜ
Öğretmenlerin zorunlu hizmet süresi 4+2'den, 3+1'e indirildi. (1 Temmuz 2019)
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12- MEB HAYATA GEÇİRDİ... ÖĞRENCİLER, ÜTÜ YAPIP, EV TEMİZLİYOR
Milli Eğitim Bakanlığı, özel eğitim öğrencilerinin günlük yaşam becerilerinin geliştirilmesi için bazı okulların içinde kurulan 'uygulama ev'lerini hayata geçirdi. (13 Kasım 2018)
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13- MEB'DEN 'KALFALIK VE USTALIK' İÇİN E-SINAV KARARI
Yılda üç kez yapılan kalfalık ve ustalık belgesi sınavlarının artık 2 ayda bir ve elektronik ortamda yapılması için çalışma başlatıldı. İlk e-sınav 22 Aralık 2019'da 142 dalda yapıldı. (6 Şubat 2019)
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14- MEB, İLK ELEKTRONİK 'TIMSS' İÇİN KOLLARI SIVADI
MEB, okul idarecileri ile fen ve matematik branş öğretmenlerine nisan ayında Türkiye'de ilk kez elektronik ortamda yapılacak Uluslararası Matematik ve Fen Eğilimleri Araştırması için hazırlık eğitimi düzenlendi. TIMSS için aylar öncesinden yeni bir yol haritası belirledi. 650 eğitimciye eğitim verildi (9 Şubat 2019)
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15- TÜRKİYE İLK KEZ, TIMMS'TE ORTALAMANIN ÜZERİNE ÇIKTI
TIMSS 2019 sonuçlarına göre, Türkiye 8. sınıf düzeyinde, fen alanında ilk kez orta noktanın (500) üzerine çıkmış, matematik alanında ise puanını artırarak ilk kez orta nokta seviyesine ulaşmıştır. (8 Aralık 2020)
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16- LİSELERDE, ULUSLARARASI GEÇERLİLİĞE SAHİP 'SERTİFİKA' PROGRAMI BAŞLIYOR
Liselerde uluslararası geçerliliğe sahip 'sertifika' programları için pilot çalışmalar başlatıldı. (8 Mart 2019)
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17- 40 DAKİKA TENEFFÜS UYGULAMASI HAYATA GEÇİRİLDİ
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan '40 Dakika Ders, 40 Dakika Teneffüs' Projesi, Antalya'nın Aksu ilçesinde bulunan Cihadiye İlkokulu ve Ortaokulunda uygulanmaya başladı. 40 dakika teneffüste öğrencilerin gelişimine katkı sağlamak amacıyla bocceden, karateye kadar çeşitli etkinlikler düzenleniyor. (26 Mart 2019)
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18- MEB OKULLARDA 'HAMİ' DÖNEMİNİ BAŞLATTI
Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan "Hami Projesi" ile 78 ilde 3 bine yakın özel okul ve kamu okulu eşleştirilerek, "sosyal etkinlik", "akademik başarı" ve "Ar-Ge" konularında ortak çalışmalar yürütülmeye başlandı. (26 Mart 2019)
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19- MEB'DEN YENİ DİJİTAL İÇERİK PLATFORMU
MEB, dijital içerikleri ana materyal haline getirdi. Öğrenci, öğretmen ve veliler çok fazla çaba sarf etmeden kendilerine hitap eden içeriklere ulaşabilecekler (13 Nisan 2019)
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20- MEB'DEN KİTAP OKUYAN ÖĞRENCİLERE ÜCRETSİZ KAMP
Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "Liseliler çok okuyor çok geziyor" okuma kampanyası kapsamında, arkadaşlarıyla kitap okuyan ve yorumlarını video ile paylaşan öğrencilerden 100'ü 2019 yılında ücretsiz olarak gençlik kampına gönderildi. (23 Temmuz 2019)
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21- 146 MİLYON DERS KİTABI KARE KOD İLE EBA'YA BAĞLANDI
Milli Eğitim Bakanlığınca, 9 Eylül'de başlayacak yeni eğitim öğretim döneminde öğrencilere ücretsiz verilecek yaklaşık 146 milyon ders kitabının arka kapaklarına kare kod eklendi (1 Eylül 2019)
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22- MEB'DEN GELECEĞİN TASARIMCISI ÇOCUKLAR İÇİN ÖZEL MÜFREDAT
Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce 7. ve 8. sınıflarda bu yıl okutulmaya başlanan teknoloji ve tasarım dersinin müfredatı tamamlandı. Bu dersle çocuklardan çevresindeki nesne, olay ve olguları analitik bir bakış açısıyla gözlemleyip yorumlaması, yaratıcı ve özgün alternatif öneriler geliştirmesi hedefleniyor. (16 Mart 2019)
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23- MEB'DEN ÖĞRENCİ VELİLERİNE AYLIK BÜLTEN 'BİZDEN'
Velileri pratik bilgilerle daha aktif bir şekilde desteklemek amacıyla "BİZDEN" adlı aylık bülten hazırlanıyor. BİZDEN, her ay öğrenciler aracılığıyla velilere ulaştırılıyor. (9 Aralık 2019)
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24- GRİCEVİZ UYGULAMASI TÜM ÖĞRETMENLERİN KULLANIMINA AÇILACAK
"GriCeviz Bilişsel Beceri ve Zihinsel Gelişim Platformu" isimli akıl ve zeka oyunları mobil uygulaması geliştirildi. Uygulama 1 milyon öğretmene ücretsiz olarak verilecek (31 Ocak 2020)
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25- MEB'DEN ÖĞRENCİLERE YENİ HİZMET: VİDEO KÜTÜPHANE
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, en çok talep gören, ders anlatımı ve tecrübesiyle öne çıkan, her alandaki öğretmenlerden bir yıllık, iki yıllık derslerini videolara anlatmalarını istediklerini, bunlardan video kütüphanesi kurduklarını bildirdi. (6 Mart 2020)
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26- MEB'DEN LGS VE YKS'YE GİRENLERE 'DANIŞMANLIK' DESTEĞİ
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS ve YKS'ye girecek öğrenciler için tercih danışmanlığı merkezi kurduklarını açıkladı. (30 Haziran 2020)
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27- MEB, İKİ İHALEYLE BU YIL 589 MİLYON TL TASARRUF SAĞLADI
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, ders kitaplarının onaylarının yapacakları ayı değiştirmekle ve kömür alımını merkezi olarak yapmakla bu yıl 589 milyon TL tasarruf edildiğini açıkladı. (6 Aralık 2020)
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28- MEB 188 PATENT, FAYDALI MODEL, TASARIM VE MARKAYI TESCİLLETTİ
Milli Eğitim Bakanlığınca, fikri mülkiyet alanında 2019-2020 eğitim öğretim yılı için konulan "100 tescil" hedefi aşılarak 12 patent, 8 faydalı model, 109 tasarım ve 59 marka için tescil alındı. (9 Ocak 021)
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29- MEB, İCLOUD BENZERİ 'MEBBULUT'U HAYATA GEÇİRDİ
Milli Eğitim Bakanlığı, bünyesindeki tüm kurum ve birimlerin daha güvenli bir şekilde bilgi paylaşımı yapabilmesine imkan tanıyan, yüzde 100 yerli imkanlarla oluşturulan "MEBBulut" sistemini hizmete sundu. Tamamen yerli imkanlarla hazırlanan sistemdeki veriler MEB altyapısında kriptolu ve güvenli bir şekilde saklanıyor ve hiçbir verinin dışarı çıkmasına izin verilmiyor. (15 Eylül 2019)
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30- YÜZLERCE DÜNYA KLASİĞİ E-KİTAP FORMATINDA ÖĞRETMENLERİN HİZMETİNE SUNULDU
Milli Eğitim Bakanlığının, 1 milyon öğretmen için kurduğu ve sanal marketlerden de kullanıma açılan dijital kitaplık, dünya klasiklerinden Türk edebiyatı dizisine ve eğitim tarihi eserlerine kadar çok sayıda kitaba ücretsiz erişim imkanı tanıyor. MEB'in internet sayfasından e-Kitap formatında öğretmenlerin hizmetine sunuldu. (27 Ekim 2019)
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31- BAKAN SELÇUK 'EĞİTİM YA DA EĞİTİM' DERGİSİNİ TANITTI
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "Eğitim ya da Eğitim" dergisi ilk sayısı yayımlandı. Bakan Selçuk dergi ile ilgili hayatın bütünlüğü içerisinde renklerden bir rengi boyutlardan bir boyutu tamamlamak ve güzelleştirmek için böyle bir çabanın içerisinde girdiklerini söyledi. (22 Kasım 2019)
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32- MEB, 15 BİN SORULUK UYGULAMA HAZIRLADI
Lise öğrencilerine yönelik 15 bin sorudan oluşan Mobil Soru Bankası uygulamasının erişime açıldı. Uygulamada Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, felsefe grubu, matematik, fizik, kimya, biyoloji ve İngilizce derslerinin 200 üniteden oluşan tüm müfredatı kapsayan 15 bin soru bulunduğu açıklandı. Uygulamadaki sorular sürekli güncellenecek. (3 Şubat 2021)
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33- MEB, URL KISALTME SERVİSİ AÇTI
Milli Eğitim Bakanı Prof. Dr. Ziya Selçuk, "Kısa Url Oluşturma Servisi"nin hizmete açıldığını duyurdu.Öğretmenler, "Kısa Url Oluşturma Servisi"MEBBİS'ten ulaşabilecek. (20 Şubat 2021)
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34- AVRUPA EĞİTİM VAKFI MEB'İN UYGULAMASINI ÖRNEK GÖSTERDİ
Milli Eğitim Bakanlığı 2019 yılında "Mesleğim Hayatım" platformunu hayata geçirdi. "Mesleğim Hayatım" platformu Avrupa Eğitim Vakfı tarafından hazırlanan "Kariyer Rehberliğinde Uluslararası Trendler ve İnovasyon" 2020 Yılı Değerlendirme Raporu'nda örnek uygulama olarak gösterildi (9 Şubat 2021)
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35- YENİ VE EĞLENCELİ İNGİLİZCE ETKİNLİK KILAVUZU HAZIRLANDI
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), öğrencilerin yabancı dil becerilerini bütüncül olarak geliştirmek amacıyla 2. ve 8. sınıflar arasındaki her seviye için "İngilizce Etkinlik Kılavuzları" hazırladı. (9 Ocak 2021)
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36- ÇOCUKLARIN İLK KEZ TÜRKÇE DİL BECERİLERİ ÖLÇÜLDÜ
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkçe'de, dört dil becerisinde düzey belirlemeye
ilişkin çalışma yaptıklarını belirterek, şu bilgileri paylaştı:
"Türkçe'de 4 dil becerisinin ölçülmesine ilişkin sınav, mart ayının üçüncü haftasında pilot olarak ortaokul 7. sınıflarda başlıyor. Türkiye'de ilk kez bir çocuğun, dinleme, konuşma, yazma, okuduğunu anlama vesaire hangi seviyede olduğunu göreceğiz. Bu şu ana kadar hiç yapılmamış bir şey. Bu nisan ayında 15 ilde yapılacak ama ilk pilotu martın üçüncü haftası Ankara'da yapılacak." 6 Mart 2019)
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37- TÜRKÇE SÖZ VARLIĞI İÇİN VERİ TOPLANACAK
"Türkçe Söz Varlığı"na ilişkin 1924'ten beri yapılmak istenen bir çalışmalar sonuçlanmamıştı. Yapay zeka temelli çalışmaya 6 Mart 2019'da başlandı. 23 Haziran 2020 tarihinde "Türkçe Söz Varlığı Projesi" kapsamında yürütülen saha çalışması için 26 ilden 1 milyon öğrenci, yazılı veri toplama çalışmasına katılacak
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38- EBA İLE 900 BİN SINIFTA CANLI DERS YAPILIR HALE GELİNDİ
Pandemi döneminde, EBA'nın alt yapısı güçlendirilerek 900 bin sanal sınıfta öğretmenler öğrencileriyle buluşmasına imkan sağlandı. (11 Eylül 2020)
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