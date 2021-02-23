Erdoğan açıkladı... 20 bin yeni öğretmen alınacak
|23 Şubat 2021 14:36
|+Aa- Yazdır
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Ankara Valiliği Eğitim Tesisleri Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:
Bu okullarımızın açılış törenini anlamlı buluyorum. Ankara'da açılışını yaptığımız tesislerin şehrimize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Bugün tek açılış töreniyle 326 eğitim - öğretim tesisini Ankaralı kardeşlerimizin hizmetine sunuyoruz. Bu okullarımızın bir kısmı sıfırdan inşa edilirken bir kısmı da yıkılarak yeniden yapılmıştır. Depreme dayanıksız olan 1116 derslikli 88 okulu yıkarak yerlerine yeni okullar yaptık. 184 okulumuz daha Ankara'da tekli eğitime geçecektir. Şehrimizde tekli eğitim yapan okulların oranı yüzde 95'e yükselecektir. İnşallah başkentimizde ikili eğitim öğretimi kaldırarak eğitim ve öğretimde bir eşiği daha aşmış olacağız.
20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI DAHA YAPACAĞIZ
Son 18 yılda hazırladığımız bütçelerde aslan payını Milli Eğitim'e ayırdık. 2021'de oran 147 milyar liraya yükseldi.18 yıl önce resmi - özel dahil okul ve kurum sayımız 50 bin 872 iken bugün bu sayı 87 bin 640'a çıktı. Kadro tahsislerinde en büyük payı eğitim ve öğretime ayırıyoruz. 693 bin öğretmenin atamasını gerçekleştirdik. Öğretmen adaylarımızla bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmenin daha atamasını yapacağız.
Bizden önce vesayetçi, tek tipçi renkler hakimdi. Eğitim ve öğretim sistemimizi
de bu jakoben bakış açısından kurtarmaya çalıştık. Orta okullarda, lise eğitimini
destekleyecek şekilde seçmeli dersler oluşturduk. Ülkemizde bir dönem gizli
saklı yürütülen Kuran'ı Kerim eğitimini tüm öğrencilerimiz için erişilebilir
hale getirdik. Geçmiş yıllarda Türkiye, korkuların, kuyrukların ülkesiydi. Eğitim
hayatımız 80-90 kişilik sınıflardaydı. Şimdiki gibi 20-30 kişilik sınıflarda
değil. Taşradaki okulların durumu daha vahimdi. Öğrenciler ısınmak için çantalarının
yanında yakacak da getirirdi. Okuluma ki yakın okul sayılırdı, yarım saatte
giderdik. Şimdi özellikle ısrarla diyoruz ki okulumuzu inşa ederken spor salonlarımızı
yapacağız, hatta daha da ileri gidiyoruz, tribün de yapacağız. Bir çok okulumuzda
yapılıyor. Bu tablo İstanbul, Ankara dahil ülkemizin bir çok şehrinde olumsuzu
yaşanıyordu, olumluya çevirdik. Tüm okullarımıza bir kütüphane kazandırmak için
var gücümüzle çalışıyoruz. Ülke genelindeki toplam 29 bin kütüphanemizle öğrencilerimize
hizmet sunuyoruz. İhtiyaç duyulan her şeyin olduğu okulların sayısı artıyor.
Şimdi bir çok ülke bizim eğitim - öğretim imkanlarını örnek alıyor. Hayatın her alanında olduğu gibi eğitimde de ihtiyaçlar, beklentiler ve yönelimler zamanla değişiyor. Zamana karşı durmak yel değirmenlerine meydan okumaktan farksızdır. Geçmişten ders alarak, geçmişe de takılıp kalmadan geleceğe yürümemiz gerekiyor. Geçmişin zihniyeti ile yarının Türkiyesi'ni inşa edemeyiz.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
|Bakan Akar: Yunan jetlerine karşılık verildi
23 Şubat 2021 15:35
|'Türkiye'deki misyonlarda görev yapan diplomatlar aşılanacak'
23 Şubat 2021 15:31
|Yunanistan savaş uçaklarından araştırma gemisine taciz
23 Şubat 2021 15:06
|Erdoğan'dan yüz yüze eğitim açıklaması
23 Şubat 2021 14:53
|Özgür Demirtaş, Bakan olmak için Berat Albayrak'a CV göndermiş
23 Şubat 2021 14:01
|Kırklareli Belediye Başkanı CHP'ye geri döndü
23 Şubat 2021 14:01
|Bahçeli: Bizim dağa gönderecek tek bir gencimiz yoktur
23 Şubat 2021 11:06
|Erdoğan, kabine ve Ak Parti yönetiminde değişikliğe gidecek!
23 Şubat 2021 10:51
|Nurettin Canikli'den 'rezervlere ilişkin açıklamalara' sert tepki
23 Şubat 2021 10:15
|Bir anda ara seçim olabilir
23 Şubat 2021 09:00