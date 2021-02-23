Devlet eski Bakanı Ahmet Şanal toprağa verildi

MEB; SALGINLA MÜCADELE EDEN 7312 KİŞİYE BAŞARI VE TEŞEKKÜR BELGESİ VERDİ Mesleki ve Teknik Eğitim ülkemizin COVID-19 salgınına karşı verdiği başarılı mücadelede önemli bir rol oynayan salgının en yoğun olduğu dönemde üretim kapasitesini artırarak dezenfektan, maske, tek kullanımlık tulum/önlük ve yüz siperliği gibi ürünleri üreterek sağlık çalışanları başta olmak üzere tüm toplumun hizmetine sunan bir okul türüdür. Salgınla mücadele eden 7312 kişiden oluşan yönetici, öğretmen, personel ve öğrenciye başarı ve teşekkür belgesi verdi. Bu okullarda görevli ve üretime katkıda bulunan 7312 kişiden 4136'sı başarı belgesi verilen yönetici ve öğretmenlerden, 3176'sı ise teşekkür belgesi verilen diğer personel ve öğrencilerden oluşuyor.