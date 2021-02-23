Devlet eski Bakanı Ahmet Şanal toprağa verildi
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden eski devlet bakanlarından Ahmet Şanal'ın (74) cenazesi, memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.
|23 Şubat 2021 19:30
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Adana Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde vefat eden eski devlet bakanlarından Ahmet Şanal'ın cenazesi, hastane morgundan alınarak Osmaniye Asri Mezarlık Camisi'ne getirildi.
Burada düzenlenen cenaze törenine Şanal'ın yakınları ile Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz katıldı.
İkindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından Şanal'ın cenazesi, Asri Mezarlık'ta toprağa verildi.
Ahmet Şanal, 1993 yılında 50. dönem hükümetinde Doğru Yol Partisi Adana Milletvekili ve Devlet Bakanı olarak görev yapmıştı.
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