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Moody's: İslami finans 2021 yılında büyümesini sürdürecek

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, 2021 yılında küresel sukuk ihracının 190 ila 200 milyar dolar seviyelerinde olabileceğini bilirdi.
 23 Şubat 2021 20:16
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Moody's: İslami finans 2021 yılında büyümesini sürdürecek

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, "İslami finans, destekleyici hükümet politikaları, güçlü ürün talebi, pazarın derinleşmesiyle salgının yarattığı zorluklara rağmen birden fazla cephede büyümeye devam edecek." değerlendirmesinde yer verildi.

Açıklamada, "Sukuk ihracı rekor seviyelere yakın olacak, takaful (sigorta) primleri istikrarlı bir şekilde artacak ve İslami fonlar yıllık yüzde 4-5 büyüyecek" öngörüsüne yer verildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Moody's Başkan Yardımcısı ve Kıdemli Analist Ashraf Madani ise, "İslami finansın 2021 ve sonrasında yükselmeye devam etmesini ve büyüme trendini sürdürmesini bekliyoruz. Sektör, geniş Müslüman nüfusa sahip ülkelerde genel olarak yetersiz temsil edilmeye devam ediyor. Bu durum büyüme için bol alan sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Madani, "Küresel sukuk ihracının, 2020'de yaklaşık 205 milyar dolarlık rekor ihracın ardından 2021'de yaklaşık 190-200 milyar dolar arasında istikrar kazanacağını tahmin ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Anadolu Ajansı
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