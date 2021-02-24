Meteoroloji'den çığ tehlikesi uyarısı - Haritalı
|24 Şubat 2021 06:30
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METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul, Kocaeli, Yalova ve Kastamonu'nun kuzey ilçeleri ile Sinop çevrelerinin yağmurlu, Ardahan çevreleri ile Artvin'in yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte Marmara ve iç bölgelerde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzey kesimlerde 2-4 derece azalacağı, güney bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmaması beklenmektedir.
RÜZGAR: Kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
UYARILAR
ÇIĞ UYARISI: Serin ve yağışlı hava kütlesinin yurdumuzu terk etmesiyle yurdun doğu kesimlerinde hava sıcaklıklarının ve güneşlenmenin artması beklendiğinden kalın kar örtüsü bulunan yüksek ve dik yamaçlardaki çığ oluşum riskinin artacağı değerlendirilmektedir. Çığ nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
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