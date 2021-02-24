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CHP'de muhalif avı

CHP'de başlayan istifa dalgası her geçen gün büyüyor. Bolu ve İzmir'in ardından Sakarya'dan da istifa haberi geldi. 120 CHP'li partisinden istifa etti. İstifa eden isimlerin Muharrem İnce'nin partileştirme kararı aldığı Memleket Hareketi'ne katılması bekleniyor
 24 Şubat 2021 06:40
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CHP'de muhalif avı

CHP'de başlayan istifa dalgası her geçen gün büyüyor. Bolu ve İzmir'in ardından Sakarya'dan da istifa haberi geldi. 120 CHP'li partisinden istifa etti. İstifa eden isimlerin Muharrem İnce'nin partileştirme kararı aldığı Memleket Hareketi'ne katılması bekleniyor. CHP Antalya teşkilatından da bir grubun Ankara'da parti yönetimi ile görüştüğü, rahatsızlıklarını dile getirdiği belirtiliyor.

  • Parti yönetimi ise Muharrem İnce'ye dahil olabilecek potansiyel isimleri iknaya yöneldi. İkna edilen ilk isim Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu oldu. 2019 yerel seçimlerinde İnce'ye yakınlığı dolayısıyla aday gösterilmeyen Kesimoğlu, bağımsız girdiği seçimlerde belediye başkanı seçilmişti.

İnce'nin partisine geçeceği konuşulan Kesimoğlu yakın takibe alınmıştı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından tekrar partiye davet edilen Kesimoğlu, dün CHP'ye üye oldu. Kesimoğlu'na CHP rozetini de grup toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu taktı. Daha önce İnce'nin partisine geçmeyeceğini açıklayan 17 milletvekilinin içinde hala net olarak kararını vermiş olmayanlar da ikna edilmeye çalışılıyor. Parti yönetimi milletvekillerinin dışında örgütlerde de İnce'nin partisine geçişi engellemek için çalışmalar yürütüyor.

Nur Banu Aras

Yeni Şafak
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