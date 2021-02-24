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Terör bağı ve desteği HDP'yi eritiyor

"HDP'nin içinden yumuşak, devletle barışık bir parti doğabilir. Büyük ihtimalle Ayhan Bilgen başkanı olur"
 24 Şubat 2021 06:50
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Terör bağı ve desteği HDP'yi eritiyor

Terör örgütüyle bağını koparmayan HDP'ye, Doğu ve Güneydoğu'da destek azalırken, vatandaşlar tepkilerini kitlesel olarak ortaya koymaya başladı. Son olarak PKK'nın Gara'da 13 vatandaşımızı kalleşçe şehit etmesi ve HDP'lilerin Gara çıkarması yaptığının ortaya çıkması HDP'ye olan tepkiyi iyice alevlendirdi. Terörü lanetleyen vatandaşlar, geçtiğimiz günlerde Van ve Hakkari'de PKK'ya tepki yürüyüşü düzenlerken, çocukları dağa kaçırılan anneler de Şırnak ve Diyarbakır'daki HDP İl Başkanlığı önünde eylem yaptı. Özellikle, çocukları dağa kaçırılan annelerin mücadelesinin bölge halkını terör örgütüne ve HDP'ye karşı tavır almada cesaretlendirdiği, partililerin bile HDP yönetimine tepki göstermeye başladığı belirtiliyor. HDP'den kopmaların son dönemde iyice arttığı ve kopuşların devam edeceği ifade ediliyor.

SEÇMEN KAYBEDİYOR

Bölgede sosyal ve politik araştırmalar yapan MAK Danışmanlık şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı M. Ali Kulat, HDP'nin durumunu gazetemize değerlendirdi. Kulat "Bölgede yapmış olduğumuz araştırmalarda HDP'den bir kopuş olduğunu görüyoruz. Doğu ve Güneydoğu'daki 16 ilde diğer partiler HDP'yi ortalama yüzde 15-20 oranında aşağıya çekmiş görünüyor. Örneğin, Diyarbakır'da daha önce yüzde 60 ise şu anda yüzde 45-50'lere inmiş durumda" bilgisini verdi. Kulat önümüzdeki dönemde bu oranın artabileceğini de söyledi.

ANNE ETKİSİ ÇOK YÜKSEK

Çocuklarını terör örgütünün elinden almak için mücadele eden Diyarbakır annelerinin etkisinin çok yüksek olduğunu söyleyen Mehmet Ali Kulat "Bölgede terör örgütünün yeni üye bulamamasının en önemli etkilerinden bir tanesidir bu. Sadece mevcut durumu düzeltmek açısından değil, terör örgütünün kendisine müntesip birilerini bulamamasında Diyarbakır annelerinin çok büyük emeği, katkısı var. Çok değerli, kıymetli bir çalışma bu. Bu meseleye 'sadece o annelerin çocuklarını kurtarmak' olarak bakmamak lazım, bölge insanına ayna tutma faaliyeti ve doğru bir faaliyettir. Kesinlikle başarılı buluyorum" ifadelerini kullandı.

YENİ BİR PARTİ DOĞABİLİR

HDP'deki parti içi kopuşları da değerlendiren Kulat, "HDP'nin içinden soft (yumuşak), devletle barışık bir parti doğabilir. Büyük ihtimalle Ayhan Bilgen başkanı olur. Bu yönde bir çalışma olduğunu duyuyoruz" diye konuştu.

CEVDET FIRAT AYDOĞMUŞ
Türkiye
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