Merkez TL'de zorunlu karşılık oranını artırdı
TCMB, zorunlu karşılık oranlarını Türk Lirası yükümlülükler için artırdı. Değişiklik yapılan tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı
|24 Şubat 2021 07:25
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