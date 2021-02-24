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Merkez TL'de zorunlu karşılık oranını artırdı

TCMB, zorunlu karşılık oranlarını Türk Lirası yükümlülükler için artırdı. Değişiklik yapılan tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı
 24 Şubat 2021 07:25
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Merkez TL'de zorunlu karşılık oranını artırdı

Merkez TL'de zorunlu karşılık oranını artırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), zorunlu karşılık oranlarını Türk Lirası yükümlülükler için artırdı. Değişiklik yapılan tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.
Memurlar.Net
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