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Normalleşme destekleri büyüyecek

Kısa Çalışma Ödeneği'nin son defa uzatılmasının ardından işveren ve çalışanlar endişelendi. "Normalleşme Desteği" devrede tutulacak. Gerekirse ek teşvikler olacak.
 24 Şubat 2021 07:31
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Normalleşme destekleri büyüyecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kısa Çalışma Ödeneği süresinin son defa mart ayı sonuna kadar uzatıldığını açıklamasının ardından, iş gücü piyasasında hareketlilik başladı. Yeni bir karar alınıp alınmayacağı tartışılırken sektörler seçenekleri masaya yatırdı. Şu anki durumda bir değişiklik olmazsa fesih yasağı (işten çıkarma) 17 Mart'ta, Kısa Çalışma Ödeneği de 31 Mart'ta bitecek. Uygulamalarda sona yaklaşılırken, işverenler söz konusu desteğin sona ermesinin maliyetleri artıracağı çekincesi taşıyor. Çalışanlar ise toplu işten çıkarmaların yaşanabileceği konusunda tedirgin oluyor. Kısa Çalışma Ödeneği'nin uzatılmasını talep eden işverenler; pandeminin henüz sona ermediğini, iş yerlerinin kapalı kaldığı dönemde meydana gelen zarar ve borçlanmaların hemen telafi edilemeyeceğini belirtiyor. Birikmiş ödemelerinin bulunduğunu söyleyen işverenler, desteklerin sürmesini istiyor.

FARKLI SEÇENEKLER

Sektörlerin "Kısa Çalışma Ödeneği uzatılsın" talebi devam ederken, işverenlerin önünde "Normalleşme Desteği" gibi bir seçenek daha bulunuyor. Bu çerçevede Kısa Çalışma Ödeneği'nden veya Nakdi Ücret Desteği'nden faydalanan sigortalıların aynı iş yerinde haftalık normal çalışma sürelerine dönmeleri durumunda işverenlere prim desteği sağlanıyor. Söz konusu teşvik ile Kısa Çalışma Ödeneği'nin veya Nakdi Ücret Desteği'nin sona erdiği tarihi takip eden aydan itibaren, altı ay süreyle işverenlere bu sigortalıların prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanacak sosyal güvenlik primlerinin tamamı tutarında destek sağlanıyor. Bu çerçevede aylık bin 341 lira 56 kuruş destek tutarı ödeniyor.

TUTARLAR ARTABİLİR

Özellikle Kısa Çalışma Ödeneği'nin süresinin uzatılması üzerinde duran işveren ve çalışanlar, bu talep karşılık bulmazsa Normalleşme Desteği tutarının artırılmasını istiyor. Ayrıca geçen yıl 25 Mart'tan beri uygulanan Kısa Çalışma Ödeneği'nden şu ana kadar 3 milyon 756 bin 584 kişi faydalanırken bu kişilere yapılan ödeme miktarı ise 27 milyar 666 milyon 259 bin liraya ulaştı. Öte yandan 3 milyon 183 bin 435 kişi Normalleşme Desteği'nden faydalanırken onlara yapılan ödeme tutarı ise 3 milyar 206 milyon 101 bini aştı.

C. Fırat Aydoğmuş

Türkiye
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