Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Sincap avına çıkan 15 yaşındaki çocuk kazara vurularak hayatını kaybetti
Samsun'da arkadaşları ile sincap avına çıkan 15 yaşındaki çocuk kafasından kazara vurularak hayatını kaybetti.
|24 Şubat 2021 07:40
|+Aa- Yazdır
Vezirköprü ilçesinin Kargucak Mahallesi'nin Bağlar mevkisinde 15 yaşındaki Miraç Z. akrabaları ile birlikte sincap avına gitti. Bu sırada 17 yaşındaki R.K.'nin omzunda bulunan tüfek elinin tetiğe değmesi sonucu kazara ateş aldı.
Tüfekten çıkan saçmalar R.K.'nin arkasında bulunan Miraç Zorlu'nun kafasına isabet etti. Olduğu yere düşen Miraç Z. olay yerinde hayatını kaybetti.
Miraç Z.'nin cenazesi otopsi için Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Uzman çavuş kazadan yara almadan kurtuldu
23 Şubat 2021 23:52
|Sağlık çalışanını darbeden şüpheli gözaltına alındı
23 Şubat 2021 22:52
|Mimarın hesabı çalındı,15 takipçisini 250 bin lira dolandırdılar
23 Şubat 2021 19:11
|Belediye başkanından, telefonuna dinleme cihazı yerleştirildiği iddiasıyla suç duyurusu
23 Şubat 2021 18:30
|Sevgi evinin balkonundan düşen 15 yaşındaki kız hayatını kaybetti
23 Şubat 2021 18:09
|Okulda saklanan 3 çocuk, paraları alıp örümcek adam gibi kaçtı
23 Şubat 2021 18:01
|İşe gitmek için durakta servis beklerken öldürüldü
23 Şubat 2021 15:27
|Otomobil ile jandarma aracı çarpıştı: 3'ü asker 4 yaralı
23 Şubat 2021 15:18
|Samsun'da organize suç örgütü operasyonu: 57 gözaltı
23 Şubat 2021 12:34
|Suç örgütü operasyonunda komiser yardımcısı dahil 12 kişi tutuklandı
23 Şubat 2021 12:32