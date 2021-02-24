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Sincap avına çıkan 15 yaşındaki çocuk kazara vurularak hayatını kaybetti

Samsun'da arkadaşları ile sincap avına çıkan 15 yaşındaki çocuk kafasından kazara vurularak hayatını kaybetti.
 24 Şubat 2021 07:40
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Sincap avına çıkan 15 yaşındaki çocuk kazara vurularak hayatını kaybetti

Vezirköprü ilçesinin Kargucak Mahallesi'nin Bağlar mevkisinde 15 yaşındaki Miraç Z. akrabaları ile birlikte sincap avına gitti. Bu sırada 17 yaşındaki R.K.'nin omzunda bulunan tüfek elinin tetiğe değmesi sonucu kazara ateş aldı.

Tüfekten çıkan saçmalar R.K.'nin arkasında bulunan Miraç Zorlu'nun kafasına isabet etti. Olduğu yere düşen Miraç Z. olay yerinde hayatını kaybetti.

Miraç Z.'nin cenazesi otopsi için Vezirköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İhlas Haber Ajansı
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