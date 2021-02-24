'O ürünler market ve internette satılamaz'

Eczacılar, market ve internet ortamında satılan vitamin ve takviyelerle ilgili Sağlık Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı'na çağrı yaparak bu ürünlerin, mevcut şekilde satılmasının halk sağlığı ve kamu yararı bakımından büyük sorunlara yol açacağı uyarısında bulundular. Eczacılar kısa sürede ilgili bakanlıklara binlerce e-posta gönderdi.

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre: İstanbul Eczacı Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu ise, vitamin, mineral ve gıda takviyelerin sadece eczanelerde satılması gerektiğini belirtirken, "Market ve internet ortamında, kötü saklama koşullarına maruz kalmış, yasaklı ürünlerle tağşiş edilmiş, sahte ürünler cirit atıyor. Vatandaşlarımızın sağlığını hiçe sayan, hastalıklara ve ölümlere davetiye çıkaran bu duruma artık dur denilmeli" diye konuştu.

Sarıalioğlu, Türkiye'deki sağlık okuryazarlığının ilkokul 2 düzeyinde olduğuna dikkat çekerek, "Sağlığa ilişkin ürünlerin bilinçsizce kullanılmasının pek çok olumsuz etkisi var. Vatandaşların, 'doğal olduğu için zararsız', 'ilaç kullanacağıma takviye kullanırım', 'bu dönemde bağışıklık sistemim ne kadar güçlü olursa o kadar iyi', 'bitkisel, o yüzden yan etkisi yoktur' anlayışıyla sağlık danışmanlığı olmadan, eczane dışından alıp kullanmaya başladığı takviyeler büyük risk taşıyor" dedi.