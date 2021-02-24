1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'O ürünler market ve internette satılamaz'

Eczacılar, Kovid-19 salgını sürecinde kullanımı artan takviye ürünler konusunda mevzuat değişikliği yapılması için e-posta eylemi başlattı.
 24 Şubat 2021 08:18
+Aa- Yazdır
'O ürünler market ve internette satılamaz'

Eczacılar, market ve internet ortamında satılan vitamin ve takviyelerle ilgili Sağlık Bakanlığı ve Tarım Bakanlığı'na çağrı yaparak bu ürünlerin, mevcut şekilde satılmasının halk sağlığı ve kamu yararı bakımından büyük sorunlara yol açacağı uyarısında bulundular. Eczacılar kısa sürede ilgili bakanlıklara binlerce e-posta gönderdi.

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre: İstanbul Eczacı Odası Başkanı Cenap Sarıalioğlu ise, vitamin, mineral ve gıda takviyelerin sadece eczanelerde satılması gerektiğini belirtirken, "Market ve internet ortamında, kötü saklama koşullarına maruz kalmış, yasaklı ürünlerle tağşiş edilmiş, sahte ürünler cirit atıyor. Vatandaşlarımızın sağlığını hiçe sayan, hastalıklara ve ölümlere davetiye çıkaran bu duruma artık dur denilmeli" diye konuştu.

Sarıalioğlu, Türkiye'deki sağlık okuryazarlığının ilkokul 2 düzeyinde olduğuna dikkat çekerek, "Sağlığa ilişkin ürünlerin bilinçsizce kullanılmasının pek çok olumsuz etkisi var. Vatandaşların, 'doğal olduğu için zararsız', 'ilaç kullanacağıma takviye kullanırım', 'bu dönemde bağışıklık sistemim ne kadar güçlü olursa o kadar iyi', 'bitkisel, o yüzden yan etkisi yoktur' anlayışıyla sağlık danışmanlığı olmadan, eczane dışından alıp kullanmaya başladığı takviyeler büyük risk taşıyor" dedi.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Sokak köpeklerinin saldırısına uğradı, ölümden döndü
24 Şubat 2021 09:27		 Su kuyusunda bulunan cesetler iki gün evde saklanmış
24 Şubat 2021 08:42
Sincap avına çıkan 15 yaşındaki çocuk kazara vurularak hayatını kaybetti
24 Şubat 2021 07:40		 Uzman çavuş kazadan yara almadan kurtuldu
23 Şubat 2021 23:52
Sağlık çalışanını darbeden şüpheli gözaltına alındı
23 Şubat 2021 22:52		 Mimarın hesabı çalındı,15 takipçisini 250 bin lira dolandırdılar
23 Şubat 2021 19:11
Belediye başkanından, telefonuna dinleme cihazı yerleştirildiği iddiasıyla suç duyurusu
23 Şubat 2021 18:30		 Sevgi evinin balkonundan düşen 15 yaşındaki kız hayatını kaybetti
23 Şubat 2021 18:09
Okulda saklanan 3 çocuk, paraları alıp örümcek adam gibi kaçtı
23 Şubat 2021 18:01		 İşe gitmek için durakta servis beklerken öldürüldü
23 Şubat 2021 15:27
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:27 - Sokak köpeklerinin saldırısına uğradı, ölümden döndü09:18 - AYM'den Anadolu Ajansı'yla ilgili CBK hakkında karar09:08 - Savcı, babasını öldüren Mert'e neden az ceza istediğini açıkladı: Böyle baba olmaz09:05 - İlk erik hasadı yapıldı, kilosu 500 lira08:49 - Aşı reddi riski en fazla bu bölgede08:42 - AVM'ler için 'İngiliz modeli' önerisi
08:42 - Su kuyusunda bulunan cesetler iki gün evde saklanmış08:35 - Yatırım yapanlara ikamet ve çalışma izni verilecek08:30 - Ormanlarımıza erozyon tehdidi08:28 - 'Ucuz ekmek' tartışması08:21 - 'Örselenmiş kadın' hukuk kriteri olsun08:20 - Kısıtlamanın, ilk o büyükşehirde kaldırılması bekleniyor
08:18 - 'O ürünler market ve internette satılamaz'07:57 - 27 Mayıs darbesi mağdurları ve varisleri Devlet'ten tazminat alacaklar07:53 - Teslim olan PKK'lılar: 2 FETÖ'cü bize askeri eğitim verdi07:50 - Türkiye olmazsa hepsi kaybedecek07:40 - Sincap avına çıkan 15 yaşındaki çocuk kazara vurularak hayatını kaybetti
07:31 - Normalleşme destekleri büyüyecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Tartışma yaratan görüntülere Dardanel'den açıklama
İki şirket, son anket sonuçlarını açıkladı
Yeni atama kararnameleri Resmi Gazetede yayımlandı
İzmir'de büyük FETÖ operasyonu: 130 gözaltı kararı
Aşı reddi riski en fazla bu bölgede
Teslim olan PKK'lılar: 2 FETÖ'cü bize askeri eğitim verdi
Sayıştay, görevde yükselme atamasında 1999 ayrıntısına dikkat etmeyen denetçi raporunu iptal etti
Kanepede zıplarken 4'üncü kattan düşen Beyza, ağır yaralandı
İlk erik hasadı yapıldı, kilosu 500 lira
Kısıtlamanın, ilk o büyükşehirde kaldırılması bekleniyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kayserispor 1
Avalon 1
tuvtürk kredi kartı geçerli 3
allı turna 1
pencere cam filmi 2
makaron 2
Fenerbahçe 2
define 1
yavşak 2
Marmite 1
SON İLANLAR
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sabancı Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Ödemiş Belediyesi Geçici 15 İşçi Alacak
İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi 2 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 4 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 1 İşçi Alacak
İstanbul Kasdaş 2 İşçi Alacak
Isparta Senir Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam