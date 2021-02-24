1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

'Örselenmiş kadın' hukuk kriteri olsun

Kendisine işkence yapan eşini öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Melek İpek'in avukatlarının "örselenmiş kadın sendromu" raporu almak için başvuruda bulunması üzerine kadın hakları savunucuları "Meşru müdafaa hakkını kullananan tüm kadınlar için bu raporu talep etmeliyiz" dedi
 24 Şubat 2021 08:21
+Aa- Yazdır
'Örselenmiş kadın' hukuk kriteri olsun

Milliyet'ten Çiğdem Yılmaz'ın haberine göre: Antalya'da ellerine kelepçe takarak kendisine işkence yapan eşini öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Melek İpek'in avukatları "örselenmiş kadın sendromu" raporu alınması için başvurdu. Melek İpek'e işkencenin yıllardır devam ettiğini de vurgulayan avukatlar, bu nedenle uygulanan şiddetin süresine, ağırlığına, geçmiş ruhsal travmalarına bağlı olarak travma sonrası stres bozukluğuyla beraber veya devamında, "örselenmiş kadında majör depresyon" rahatsızlığının oluştuğunu anlattı. Hukukçular ve kadın hakları savunucuları, gördüğü şiddet nedeniyle meşru müdafaa hakkını kullanan bütün kadınlar için "örselenmiş kadın sendromu"nun uygulanması gerektiğini vurguladı.

İstanbul Barosu Kadın Hakları Merkezi Başkanı Şükran Eroğlu: "Kadınlar gördüğü şiddetin etkisiyle çok ciddi travmalar yaşıyor. O nedenle bu tarz olaylarda şiddet gören kadınlar, nasıl büyük bir sıkıntı yaşadıklarının psikolojik durumların ortaya konulması için rapor alınması önemli. Meşru müdafaa dediğimiz savunmada, ceza kanunda çok açık, o anda kendisine yöneltilen fiile karşı kendini koruyabilmek durumu hasıl olduğu için böyle bir müdafaa yapıyor. Kadınlar, kendilerini koruyor, cinayet kasıtları yok. Bütün şiddete uğrayan kadınlar için bu raporun alınması gerekiyor. Örselenmiş kadın sendromu yeni kullanılan bir terim ama mutlaka yaygınlaşmalı ve kullanılmalı, kadınların psikolojilerinin ne kadar kötü olduğu ortaya konulmalı. Bu tarz cinayetlerde öz savunma söz konusuysa yargının da tarafsız obejektif ve kadına uygulanan şiddeti de görerek karar vermesi gerekiyor."

Kadın Dernekleri Federasyonu Başkanı Canan Güllü: "Şiddet bir insanlık suçudur. Bu cinayetleri işlemek zorunda kalan kadınların da, bu insanlık suçuna maruz kaldığını biliyoruz. Kadınlara eziyet suçu işleyenlere de yargının gerekli uygulamaları yapmadığını görüyoruz. Yargının gerekli uygulamaları yapmaması ve kadınların sürekli insanlık dışı bir eziyete maruz kalması meşru müdafaa hakkını kullanmalarına neden oluyor. Burada aslında, örselenmiş kadın sendromu söz konusu. Bu tür cinayetlerin tamamında da bu var. Ancak yargıda karar mekanizmalarında oturanların örselenme konusunda bilinçli olmadığını görüyoruz. Acilen örselenmiş kadın sendromunun hakim ve savcıların gündemlerine alınması gerekiyor. Mağduriyetin sanık yaptığı kadınlara ikinci bir mağduriyet yaşatmadan bir an önce bu kadınların rehabilite edilmesi gerekiyor."

Avukat Süreyya Kardelen Yarli: "Mağdur kadının çok uzun süre boyunca partneri tarafından düzenli bir biçimde fiziksel, cinsel, sözel ya da ekonomik şiddete maruz kalarak bundan dolayı kendisinde bir örselenme oluşması ve kendisini bu durumdan kurtarmak ümidiyle partnerine zarar vermesi durumunda biz diyoruz ki, aslında burada bir 'örselenmiş kadın sendromu' var. Kendilerine şiddet uygulayan faillere yapılan birçok davranışın altında, kadınların bu sendrom saikiyle hareket ettiğinin biliniyor. Bu sadece pratikte tartışılıyor. Hukukta da bir yerinin olmasını şart. Örselenmiş kadın sendromunun meşru müdafaaya dahil edilebiliyor olması ya da kusurluluğu azaltan bir neden ya da özel bir hukuka uygunluk sebebi olarak değerlendirilebilir olmasını istiyoruz. Biz avukatların da bu olaylarda, 'Böyle bir sendrom var ve müvekkilimizin bundan muzdarip olduğunu, bu sendromun etkisi altında fiili yaptığı kanaatindeyiz. O yüzden ayrıca bir psikiyatrik değerlendirme talep ediyoruz' demeliyiz. Bunu da meşru müdafaa uygulayan tüm kadınlar için talep etmeliyiz."

Örselenmiş kadın sendromu nedir?

Kocasından veya duygusal ilişki yaşadığı partnerinden devamlı fiziksel, duygusal ve cinsel şiddet gören kadınların psikolojik durumu. Ceza hukukunda da eşinden devamlı şiddet gören kadının, eylemi bittikten sonra onu öldürmesi halini ifade ediyor. İçtihat hukuku örseleyici ve hayati risk içeren şiddet dolayısıyla öldüren kadınlar için, örselenmiş kadın sendromunu ceza sorumluluğunu kaldıran veya azaltan bir neden olarak kabul ediyor.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Savcı, babasını öldüren Mert'e neden az ceza istediğini açıkladı: Böyle baba olmaz
24 Şubat 2021 09:08		 Kadir Şeker'in dosyası, yeniden istinaf mahkemesinde
23 Şubat 2021 10:02
Polis memuru eşini öldüren kadına 20 yıl hapis cezası
22 Şubat 2021 16:17		 Polis memurunu şehit eden 2 kişiye müebbet hapis
19 Şubat 2021 21:07
Darende Belediye Başkanı aldığı cezadan dolayı görevden uzaklaştırıldı
19 Şubat 2021 20:34		 Avukat ve haciz memurunu yakmaya çalışan sanıklara ceza yağdı
18 Şubat 2021 14:12
Yargıtay eski üyelerinin yargılamasında 'İbrahim Okur' tanık olarak dinlendi
18 Şubat 2021 12:57		 Savcı, Perinçek'e hakaret davasında Doğu Türkistan'lı sanığın beraatini istedi
18 Şubat 2021 12:55
Akar ve Soylu'ya suikast talimatı aldığını itiraf eden PKK'lı müebbet
17 Şubat 2021 15:57		 Sağlık çalışanlarının darbedilmesi davasında sanıklara ceza yağdı
17 Şubat 2021 12:46
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:27 - Sokak köpeklerinin saldırısına uğradı, ölümden döndü09:18 - AYM'den Anadolu Ajansı'yla ilgili CBK hakkında karar09:08 - Savcı, babasını öldüren Mert'e neden az ceza istediğini açıkladı: Böyle baba olmaz09:05 - İlk erik hasadı yapıldı, kilosu 500 lira08:49 - Aşı reddi riski en fazla bu bölgede08:42 - AVM'ler için 'İngiliz modeli' önerisi
08:42 - Su kuyusunda bulunan cesetler iki gün evde saklanmış08:35 - Yatırım yapanlara ikamet ve çalışma izni verilecek08:30 - Ormanlarımıza erozyon tehdidi08:28 - 'Ucuz ekmek' tartışması08:21 - 'Örselenmiş kadın' hukuk kriteri olsun08:20 - Kısıtlamanın, ilk o büyükşehirde kaldırılması bekleniyor
08:18 - 'O ürünler market ve internette satılamaz'07:57 - 27 Mayıs darbesi mağdurları ve varisleri Devlet'ten tazminat alacaklar07:53 - Teslim olan PKK'lılar: 2 FETÖ'cü bize askeri eğitim verdi07:50 - Türkiye olmazsa hepsi kaybedecek07:40 - Sincap avına çıkan 15 yaşındaki çocuk kazara vurularak hayatını kaybetti
07:31 - Normalleşme destekleri büyüyecek
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Tartışma yaratan görüntülere Dardanel'den açıklama
İki şirket, son anket sonuçlarını açıkladı
Yeni atama kararnameleri Resmi Gazetede yayımlandı
İzmir'de büyük FETÖ operasyonu: 130 gözaltı kararı
Aşı reddi riski en fazla bu bölgede
Teslim olan PKK'lılar: 2 FETÖ'cü bize askeri eğitim verdi
Sayıştay, görevde yükselme atamasında 1999 ayrıntısına dikkat etmeyen denetçi raporunu iptal etti
Kanepede zıplarken 4'üncü kattan düşen Beyza, ağır yaralandı
İlk erik hasadı yapıldı, kilosu 500 lira
Kısıtlamanın, ilk o büyükşehirde kaldırılması bekleniyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Avalon 1
Kovid-19 Kalkanı 1
evlenmeyin diyen evli insan 10
sözlük yazarlarının asabi oluşu 11
Meydan okuma meydanı 2
bi şey diyecektim 3
yazarların en çok para harcadığı zevki 10
kedi 4
yavşak 2
allı turna 1
SON İLANLAR
İstanbul Kültür Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Sabancı Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İzmir Ödemiş Belediyesi Geçici 15 İşçi Alacak
İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi 2 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 4 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 1 İşçi Alacak
İstanbul Kasdaş 2 İşçi Alacak
Isparta Senir Belediyesi Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Osmaniye Özel Gökay Okulları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam