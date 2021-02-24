'Ucuz ekmek' tartışması

Milliyet'ten Gülden Çoktan'ın haberine göre: Vatandaşa ucuz veya ücretsiz ekmek verilmesine karşı olmadıklarını söyleyen Sarıhan, büfelerin kaldırılarak ekmeklerin zincir market ve bakkallar üzerinden satışa sunulması gerektiğini belirtti. İBB Halk Ekmek A.Ş Yönetim Kurulu Başkan Vekili Özgen Nama ise halkın yanında olmaya devam edeceklerini belirterek, "Günde 1 milyon 400 bin normal somun ekmek üretiyoruz.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı aracılığıyla sosyal kartlarına yüklenmiş, ekmeği ücretsiz alan 17 bin 406 aile var. Bu ailelere bedava ekmek veriliyor. Asgari ücretli, dar gelirli veya geliri olmayan yoksullar 2 liraya değil 1 liraya ekmek alıyor. Ekmek tüketimi yoksulda fazladır.

O yoksullara bir somun ekmeği çok mu görüyorlar?" dedi. Fırıncı esnafı ise mobil ekmek dağıtımı sonucu ellerinde çok ekmek kaldığını belirterek uygulamaya son verilmesini istiyor.