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Ormanlarımıza erozyon tehdidi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın çölleşme raporunda çarpıcı tespitler yer alıyor. Buna göre Türkiye'nin yüzde 22.5'i yüksek çölleşme hassasiyetine sahip
 24 Şubat 2021 08:30
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Ormanlarımıza erozyon tehdidi

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre: Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tespitlerine göre, Türkiye'nin yüzde 22.5'inde yüksek düzeyde çölleşme hassasiyeti bulunuyor. Türkiye'deki orman arazilerinin yüzde 54'ünde çeşitli aşamalarda erozyon görülüyor. Bakanlığın eylem programında, "Çölleşmeyle Mücadele Ulusal Stratejisi ve Eylem Planı'nda bazı üniversitelerin orman ve ziraat fakülteleri iş birliği yapılacak kurumlar olarak yer almasına rağmen hiçbir raporlama yapmamışlardır" denildi.

Çölleşme hassasiyeti

Bakanlığın hazırladığı ve 2019-2030 arasında uygulanacak yaklaşımları açıklayan güncellenmiş "Çölleşmeyle Mücadele Türkiye Ulusal Eylem Programı"na göre, Türkiye'nin yüzde 22.5'i yüksek çölleşme hassasiyetine sahipken, yüzde 50.9'unda ise orta düzeyde çölleşme hassasiyeti bulunuyor. Türkiye'deki orman arazilerinin yüzde 54'ünde çeşitli aşamalarda erozyon görüldüğü bildirilen programda, "Her yıl erozyon, sel, taşkın ve çığlarla telafisi mümkün olmayan can kayıpları ve ekonomik zararlar oluşmaktadır" denildi.

Tarım, ormancılık, balıkçılık, turizm, madencilik, enerji yatırımlarının doğal kaynaklar üzerindeki baskısının arttığına dikkat çekilen programda, "Özellikle son 50 yıl boyunca benimsenen kalkınma odağı, doğal ekosistemlerin ve biyolojik çeşitlilik üzerindeki türlerin durumunu etkilemektedir" denildi. Maki ve çalılıkların biyolojik çeşitlilik açısından önemine dikkat çekilen programda, makiliklerin korumada öncelik olarak görülmediği belirtilerek, "Türkiye'nin daha çok güney, batı ve kuzey batı bölgelerinde bulunan bu formasyonlar ciddi bir yaşam ortamı kaybıyla karşı karşıyadır" ifadesi kullanıldı.

Madencilik etkisi

Orman alanlarının yerleşim ve ticari amaçla kullanımına da değinilen programda, şu tespite yer verildi: "Geçmişteki tarla açma amaçlı baskıların azalmasına karşın, kentsel yerleşimler, madencilik, turizm yapı ve tesisleri için ormanlardan alan kazanmaya yönelik talep ve baskılar artmakta ve bu nedenle orman arazilerinin başka kullanımlara tahsisi ve azalması en önemli ve üzerinde durulması gereken tehdit durumuna gelmektedir."
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