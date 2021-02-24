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Yatırım yapanlara ikamet ve çalışma izni verilecek

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, daha fazla yabancı sermaye için strateji hazırlıyor. Yatırım ortamının iyileştirilmesi, ikamet ve çalışma izni verilmesinde hem öncelik hem kolaylık sağlanacak.
 24 Şubat 2021 08:35
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Yatırım yapanlara ikamet ve çalışma izni verilecek

Türkiye normalleşme döneminde uluslararası yatırımlardan daha fazla pay almak için kolları sıvadı. Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, ekonomi yönetimiyle birlikte salgın dönemi ve sonrasını içeren 'Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi' hazırlıyor. Yatırım stratejisi, üretim merkezlerini çeşitlendirmek, uyum içinde çalışacakları yeni ortaklar arayan küresel markaların desteklenmesi noktasında yol haritası olacak.

Sabah'tan Hazal Ateş'in haberine göre reform adımlarıyla öncelikli sektörlerde yatırım ortamı iyileştirilmesi, yönetilmesi, işletilmesi, ikamet, çalışma izni verilmesinde öncelik ve kolaylık sağlanacak. İşletme dönemi de dahil olmak üzere yatırımın her safhasında yatırımcıların sorunları hızlı şekilde çözülecek.

REFORM ADIMLARI İÇİN GERİ SAYIM

Hükümetin gündeminde olan reformlarla, savunma sanayisinden gıdaya, sağlıktan dijital ekonomiye kadar katma değeri yüksek, teknolojik dönüşüme öncülük eden yatırımların önü açılacak. YASED, ilgili bakanlıklarla birlikte Yatırım Ofisi'nce hazırlıkları süren Uluslararası Doğrudan Yatırım Stratejisi Türkiye'nin riski az, güveni yüksek, kazancı yüksek cazibe merkezi olmasına da katkı sağlayacak. Tüm kurumlara yatırımların desteklenmesi noktasında rehber niteliği taşıyacak. Kurumsal yatırımcılar aracılığıyla fon aktarımına öncelik verilecek. Yatırımcı hakları, kurumsal yönetim ilkeleri çerçevesinde şeffaf, adil ve teşvik edici uygulamalarla güçlendirilecek. Yatırımlarda rakip ülkelere göre Türkiye'nin durumunu ortaya koyan yatırım yeri modellemeleri oluşturulacak.

12 ÜLKEDE YOĞUN MESAİ

ABD, Almanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Çin, Güney Kore, İngiltere, İspanya, İtalya, Japonya, Katar, Suudi Arabistan ve Singapur'da kurulan ofisler yatırımcılara kendi ülkelerinde destek ve Türkiye'yi tanıtmak için çalışıyor. Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu da yatırımın her aşamasında hem ulusal hem küresel yatırımcının rehberi olarak görev yapıyor. Yatırım stratejisiyle işletme dönemi dahil olmak üzere yatırımın her safhasında yatırımcıların sorunları belirlenerek çözüm üretilecek. Yatırımlara büyük destek veren kalkınma ajansları ile işbirliği yapılacak.
Sabah
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