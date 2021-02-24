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AVM'ler için 'İngiliz modeli' önerisi

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile TESK Başkanı Bendevi Palandöken arasında önceki gün yapılan görüşmede, perakende yasa tasarısı da gündeme geldi.
 24 Şubat 2021 08:42
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AVM'ler için 'İngiliz modeli' önerisi

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile TESK Başkanı Bendevi Palandöken arasında yapılan görüşmede, AVM'ler için 'İngiliz modelinin' önerildiği öğrenildi.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre TESK, AVM ve zincir marketlerle ilgili yasanın bir an önce çıkarılmasını isterken Elvan'ın bu konuda İngiltere örneğini verdiği öğrenildi.

İngiltere'de zincir market ile AVM'lerin saat 10.00-18.00 arasında açık olduğuna dikkat çekildi. Cumartesi günleri saat 13.00'te kapanan bu işletmeler, pazar günü ise tümüyle kapalı.

Alınan bilgiye göre Elvan, bu örneğin Türkiye'de olabileceğini, bunun yönetmelikle yapılabileceği belirtti.
Cumhuriyet
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