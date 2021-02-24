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Sokak köpeklerinin saldırısına uğradı, ölümden döndü

MERSİN'de sabah yürüyüşü yapan 5 çocuk annesi Perihan Sarmış (63), sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. Vücudunda çok sayıda yara alan Sarmış, çevredekilerin yardımı ile kurtuldu.
 24 Şubat 2021 09:27
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Olay, merkez Toroslar ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi'nde meydana geldi. Perihan Sarmış, her sabah yaptığı gibi spor için dere kenarındaki yürüyüş yoluna gitti. Yolun yarısına gelen Sarmış'a bir anda 5 sokak köpeği saldırdı. Çok sayıda yara alan ve vücudunda boğuşmadan kaynaklı morluklar oluşan Sarmış'ı çevredekiler kurtardı. Ambulansla Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Sarmış, 12 günlük tedavinin ardından taburcu edildi. Vücudunun birçok yerinde diş izi ve morluk oluşan Sarmış, ihmali olanlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

12 GÜN HASTANEDE YATTI

Mucizevi biçimde hayatta kaldığını dile getiren Sarmış, "Her sabah yaptığım yürüyüş için dere kenarına geldim. Yolu yarılamışken bir anda 5 köpek saldırdı. Karşı koymaya çalıştım ama her tarafımı ısırdılar. Boğazımı ısırmasınlar diye kolumu koydum. Ensemden ısırdılar. O an öleceğimi sandım. Çevredekilerin yardımı ile hayatta kaldım. 12 gün hastanede kaldım" dedi.

'GECELERİ UYKU UYUYAMIYORUM'

Başıboş köpeklerin kontrol altına alınmasını isteyen Sarmış, "Canımı zor kurtardım. Bir an öleceğimi düşündüm. Çok korktum. Geceleri uyku uyuyamıyorum. Bu köpeklerin sokakta başıboş gezmemeleri gerekiyor. Benim başıma gelen başkasının da başına gelebilir. İhmali olanlardan şikayetçiyim" diye konuştu.

'ANNEM AĞIR YARALAR ALMIŞ'

Perihan Sarmış'ın kızı Pervin Boyağ (39) ise annesini gördükten sonra şoke olduğunu söyleyerek, "Annem ağır yaralar almış, canını zor kurtarmış. İhmali olanlardan şikayetçiyiz" ifadesini kullandı.
Perihan Sarmış'a yardım eden mahalleli Cemal Alak da başı boş köpeklerden şikayet ederek, "Geldiğimizde yerde yatıyordu, her tarafı kan içindeydi" dedi
DHA
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