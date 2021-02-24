Tekirdağ'da sis nedeniyle görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü
Tekirdağ'ın bazı kesimlerinde yoğun sis etkili oluyor.
|24 Şubat 2021 09:47
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Tekirdağ'ın bazı kesimlerinde yoğun sis etkili oluyor.
Kentte dün gece başlayan ve sabaha karşı yoğunlaşan sis, özellikle Tekirdağ-Muratlı, Tekirdağ-Hayrabolu kara yollarında görüş mesafesini azalttı.
Bazı bölgelerde görüş mesafesinin 40 metreye kadar düşmesi üzerine ekipler, olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.
Sisin öğleye kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.
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