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Rüşvet operasyonunda doktor ve eczacılar dahil 18 tutuklama

Adana merkezli 11 ilde nitelikli dolandırıcılık ve rüşvet operasyonu kapsamında gözaltına alınan 46 şüpheliden aralarında doktor ve eczacıların da olduğu 18'i tutuklandı.
 24 Şubat 2021 09:56
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İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 19 Şubat'ta Adana merkezli İstanbul, Bursa, Ankara, Kayseri, Antalya, Osmaniye, Gaziantep, Diyarbakır, Şırnak ve Van'da aralarında Adana Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Y.C, 4 doktor, 9 eczacı, 2 biyolog, 13 eczane ile ilaç firması çalışanlarının da bulunduğu 46 kişiye yönelik düzenlenen ve 41'inin yakalandığı operasyon kapsamında 5 şüpheli daha gözaltına alındı.

Zanlılardan, Bursa'daki özel bir hastanede görevli biyologlar İ.E. ve V.T'nin, kanser tedavisi gören hastalarının serumlarına eklemeleri gereken kanser ilaçlarını kullanmayıp sattıkları, yerine vitamin ve ağrı kesici ilaç verdikleri öne sürüldü.

Öte yandan, şüpheli biyologların hastanedeki dolaplarında 50 kanser ilacı ele geçirildiği ve Bursa'dan kargoyla İstanbul'daki bir kişiye 450 bin liralık ilaç gönderdikleri, bunlara da polisin el koyduğu öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 46 zanlıdan 9'u savcılık talimatıyla serbest bırakıldı, 37'si "nitelikli dolandırıcılık", "rüşvet", "resmi belgede sahtecilik" ve "kamunun zarara uğratılması" suçlamasıyla adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 1'i de savcılık ifadesinden sonra serbest bırakıldı. Nöbetçi hakimliğe çıkarılan biyologlar İ.E, V.T, doktorlar Z.K, M.D, İ.K, eczacılar M.N.Ö, Ş.E ve Y.Ç. ile C.E, M.K, N.O, M.Ö, E.Z, İ.S, Y.Ü, A.A, K.E. ve İran uyruklu N.K. tutuklandı. İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Y.C'nin de arasında bulunduğu 18'i şüpheli ise adli kontrol şartıyla salıverildi.

- Operasyon

Polis ekipleri, Suriye uyruklu kişiler adına muayene edilmeden reçeteler düzenlendiği, hastanelerde hastalar için kullanılması gereken kanser ve organ nakli ilaçlarının kullanılmış gibi gösterilip Azerbaycan, Suriye, İran ve Irak'a gönderildiği, yeşil reçeteye tabi uyuşturucu içerikli ilaçların reçetesiz satılarak uyuşturucu ticareti yapıldığı yönündeki iddialar üzerine çalışma başlatmıştı.

Ekipler, 19 Şubat'ta Adana merkezli 11 ilde 46 şüphelinin adreslerine operasyon düzenlemişti. Baskın yapılan adreslerde Y.C'nin de arasında bulunduğu 41 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerin adreslerinde, ruhsatsız tabanca, 3 av tüfeği, kurusıkı tabanca, 223 mermi, 36 bin 240 dolar, 230 avro, 17 bin 950 lira, çok sayıda ilaç, Suriye uyruklu kişilere ait kimlik fotokopileri ile dijital materyaller ele geçirilmişti. Şüphelilerin 12 milyon 523 bin 111 lira haksız kazanç temin ettikleri ileri sürülmüştü.
Anadolu Ajansı
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