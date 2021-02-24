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İşverenlere öğle yemeği giderinde yüzde 100'e varan vergi tasarrufu

Edenred Türkiye CEO'su Selçuk Boztepe:- "Ticket Restaurant Edenred'in şirketlere sunduğu yemek kartı sisteminde, vergi istisnaları ile işverenlere yaklaşık yüzde 100'e varan vergi tasarrufu avantajı sağlıyoruz.
 24 Şubat 2021 09:59
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İşverenlere öğle yemeği giderinde yüzde 100'e varan vergi tasarrufu

Edenred Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Selçuk Boztepe, "Ticket Restaurant Edenred'in şirketlere sunduğu yemek kartı sisteminde, vergi istisnaları ile işverenlere yaklaşık yüzde 100'e varan vergi tasarrufu avantajı sağlıyoruz. Böylelikle şirketler çalışanları başına yılda 6 bin liraya varan tasarruf avantajı yakalıyor." ifadelerini kullandı.

Edenred Türkiye'den yapılan açıklamaya göre, Ticket Restaurant markası ile Türkiye'yi yemek kartı hizmetiyle tanıştıran Şirket, sunduğu çözümlerle KOBİ'ler başta olmak üzere tüm işverenlere vergi tasarrufu sağlıyor.

Ticket Restaurant Yemek Kartı sisteminde şirketler; SGK işçi primi, işveren primi, gelir vergisi, damga vergisi istisnası ve KDV indirimine tabi oluyor.

Salgın ile birlikte şirketlerin gündeminde her zamankinden çok daha fazla yer edinen en önemli konu tasarruf olurken, var olma ya da mümkün olduğunca küçülmeden yola devam etme mücadelesi içinde olan büyük ya da küçük tüm işletmeler, belki de her bir bütçe kaleminin üzerinden defalarca geçerek ne gibi tasarruf önlemleri alabileceklerini planlamaya çalışıyor.

Kurumsal ödeme çözümleri sektörünün öncü markası Edenred, bu noktada yaklaşık yüzde 100'e varan vergi istisnası avantajı ile KOBİ'ler başta olmak üzere tüm işletmelerin maliyetlerini düşürerek kaynaklarını daha verimli kullanabilmelerine ve tasarruf etmelerine yardımcı oluyor.

- "Çalışan başına yılda 6.000 TL'ye varan tasarruf"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Edenred Türkiye CEO'su Selçuk Boztepe, Türkiye'de 25 bin kurumsal müşterilerinin 1,5 milyonu aşkın kart sahibine, 45 bin kafe ve restoranda Ticket Restaurant Yemek Kartı ile hizmet verdiklerini belirtti.

Boztepe, şunları kaydetti:

"Salgın süreci ile ortaya çıkan ekonomik koşullarda işletmeler için ayakta kalmak ve tasarruflu olmak hayati önem taşıyor. Edenred Türkiye olarak biz de bu kapsamda şirketlere tasarruf ettiren akıllı çözümlerimizle destek oluyoruz. Ticket Restaurant Edenred'in şirketlere sunduğu yemek kartı sisteminde şirketler öğle yemeği giderinde yüzde 15 SGK işçi primi, yüzde 22,5 SGK işveren primi, yüzde 0,75 damga vergisi, yüzde 22 Gelir Vergisi istisnası ile KDV indirimine tabi oluyor. Vergi istisnaları ile işverenlere yaklaşık yüzde 100'e varan vergi tasarrufu avantajı sağlıyoruz. Böylelikle şirketler çalışanları başına yılda 6 bin liraya varan tasarruf avantajı yakalıyor. Neredeyse yemek gideri kadar tasarruf ederek kaynaklarını doğru şekilde kullanan şirketlerin verimliliği de yükseliyor."

Bu yıl özellikle Anadolu'daki şirketlerde vergi tasarrufu ve tasarruf bilincini artırmayı amaçladıklarını belirten Boztepe, "Ülkemizde yaklaşık 30 yıldır yemek kartı pazarına öncülük ediyoruz. Bu yıl pandemi süreci ile 'tasarruf' çok daha önem kazandı ve hayatımızın birçok alanında tasarruflu olmak bir gereklilik haline geldi. Biz de tasarruf konusunda şirketleri bilinçlendirmek adına daha yoğun çalışmalar yaptık. Yeni normal süreç ile uzaktan çalışma düzeninde de yemek hakkının devam etmesi gereken bir yan hak olduğu bilincini artırarak çalışanların da yanında olduk. Bu dönemde işletmelere destek olabilmek adına, iş birliğinde olduğumuz küçük esnaf için ödeme vademizi bazı aylarda 1 haftaya çektik." ifadelerini kullandı.

- "KOBİ'lerin kaynaklarını verimli kullanmasına destek oluyor"

Selçuk Boztepe, yemek kartı pazarındaki liderliklerini 2021 yılında da sürdürmeyi hedeflediklerini ifade ederek, Ticket Restaurant Yemek Kartı ile KOBİ'lerin dijital dönüşüme ayak uydurabilmesine, maliyetlerini düşürerek kaynaklarını daha verimli kullanabilmesine ve tasarruf etmesine yardımcı olduklarını kaydetti.

KOBİ'lerin dijital dönüşüm sürecinde çözüm ortağı olmayı hedeflediklerini belirten Boztepe, "Türkiye'deki işletmelerin yaklaşık yüzde 98'ini KOBİ'ler oluşturuyor. Ancak maalesef ki KOBİ'ler yemek kartı uygulamasına geçerek vergi indiriminden faydalandıklarında ne kadar yüksek oranlarda tasarruf sağlayacaklarını tam olarak bilmiyor.

Eylül 2019'da dünyanın lider araştırma şirketlerinden Ipsos iş birliğiyle bir araştırma yaptık. İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 12 bölgede küçük-orta ve büyük ölçekte 2 bin 500 şirketle; bölge, sektör ve çalışan sayısı kotalı örnekleme göre telefonla veri toplama yöntemiyle gerçekleştirdiğimiz bu araştırmaya göre ülkemizde yemek kartı kullanım oranı hala yüzde 12-13 seviyelerinde. KOBİ'lerin yüzde 40'ı ise yemek ödemesini çalışanlarına nakit olarak elden yapıyor. Bu doğrultuda Edenred Türkiye olarak yenilikçi çözümlerimizin sunduğu avantajlardan KOBİ'lerin daha fazla yararlanmalarını sağlamak için artan bir ivmeyle çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı
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